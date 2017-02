Sanner ble kritisert for kommunesammenslåing: Tok en Putin

Da Ap-politiker Lisbeth Berg-Hansen sammenliknet kommunereformen med Russlands behandling av Krim, var Jan Tore Sanner (H) raskt ute med å svare - på ekte Putin-vis.

Da det onsdag ble kjent at 13 kommuner tvangssammenslås, satte det sinnet i kok hos stortingsrepresentant og tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap).

Hun tilhører nemlig Bindal kommune, som med den nye kommunereformen går fra å være Nordland-kommune til Trøndelag-kommune.

– Ikke tale om. Jeg vil ikke bli trønder, sa Berg-Hansen til VG, før hun ble enda sterkere i ordlaget:

– Dette får meg til å tenke på russernes annektering av Krim, sa hun og viste til Russlands annektering av Krim-halvøya.

Parerte kritikken med humoristisk bilde

Etter utspillet la pressesjef i Høyre, Odd Hoen-Sevje, ut en skjermdump av sitatet på Facebook-profilen sin med kommentaren «Ingen grunn til å spare på kruttet når du snakker om kommune- regionsreform».

Og da begynte humoren:

– Gleder meg til Jan Tore Sanner rir barbak på en hest, i bar overkropp, mens solen skinner på glinsende hud fuktet av den frådende elven han rir over. Med en hagle i den ene hånden, skriver Lene Westergard-Halle, stortingskandidat for Vestfold Høyre, under bildet.

Westergard-Halle viser til da Russlands president, Vladimir Putin, ble avbildet slik på hesteryggen i 2009, da han var på sommerferie. Putin red imidlertid ikke opp en elv på bildet som det henvises til.

En skulle kanskje trodd at harseleringen med utspillet stoppet her. Men uventet tar Sanner en «Putin» og publiserer et bilde av seg selv – nettopp smilende på hesteryggen i en elv på ekte Putin-vis.

Beklager bruk av Russland-sammenlikning

Når VG viser Lisbeth Berg-Hansen Sanners humoristiske svar på kritkken, innrømmer hun at hun gikk litt vel hardt ut:

– Ha ha! Sanner på ponni var et morsomt bilde og et morsomt svar på mitt sinne. Jeg må nok i dag erkjenne at Krim-sammenlikningen ble sagt fordi jeg var opprørt, og at jeg i ettertid ser at jeg ikke burde brukt det eksempelet, sier Berg-Hansen og fortsetter:

– Jeg beklager at jeg brukte det eksempelet, men var så opptatt av å vise at de faktisk gjør noe vi ikke har eksempler på i Norge; de flytter innbyggerne i en kommune med tvang til et annet fylke og slår oss sammen med tre andre kommuner, sier hun.

Sanner har foreløpig ikke svart på VGs henvendelser.