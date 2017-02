Over halvparten er imot tvangssammenslåing

Mer enn annenhver nordmann er negativ til at regjeringen slår sammen kommuner med tvang.

Det viser en undersøkelse som InFact har utført for VG.

Tirsdag ble det kjent at samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre har blitt enige om å slanke antall kommuner fra dagens 428 til 358. Sammenslåingen har fått flere ordførere til å rase – og folket er heller ikke bare positive:

I undersøkelsen svarer 53 prosent at de er imot tvangssammenslåing, mens 29,8 prosent svarer at de er positive. De øvrige 17,2 prosentene svarer at de ikke vet.

– Udemokratisk styring



Bjugn-ordfører Ogne Undertun sier meningsmålingen bekrefter hans syn på reformen.

Fakta om undersøkelsen Utfører: InFact Norge AS

Populasjon: Norge, innbyggere +18 år

Antall intervjuer: 1 003

Vekting: Kjønn, alder, bosted, partivalg 2015

Feilmargin: Maksimalt +/- 3,0 % gjelder totalutvalget

Metode: InFact automatiske telefonintervjuer

Periode: 22. februar 2017

– Det er helt tydelig at det ligger i den norske folkesjelen å være mot tvang. Dette er udemokratisk styring fra Oslo, sier han.

Ifølge ordføreren har prosessen vært uforutsigbar og uryddig.

– Det er farlig at politikere sitter i Oslo og styrer med svært begrenset kunnskap om lokale forhold.

Ordførere om tvangsbruken: Frykter fraflytting, jobbsvikt og dårlige tilbud

Njåstad: – Spørsmålet er stilt feil



Leder i kommunalkomiteen Helge André Njåstad (Frp) mener derimot at undersøkelsen er mangelfull:

– Spørsmålet er feil stilt. Det er selvsagt lett å være negativ til tvang generelt, men hvis det hadde vært klart for folk at det kun er i unntakssituasjoner vi har brukt tvang ville det forholdt seg annerledes. Jeg tror ikke så mange ville vært negative i de tilfellene hvor enkeltkommuner har stoppet opp viktige lokale reformer.

Stortingsrepresentanten mener det ikke er uvanlig at folk er skeptiske til reformer i starten.

– Om ti år er det ingen som vil gå tilbake til sånn det var. At nesten én av tre er for reformen når Senterpartiet med flere mobiliserer alt de klarer synes jeg ikke er dårlig. Snarere tvert imot.

Les også: Få nei-kommuner vil anke tvangssammenslåing

Ikke overraskende er det nettopp Sp-velgerne som er sterkest imot – 82,7 prosent av de spurte sier at de ikke støtter reformen. Tilsvarende for Frp-velgerne er 34,4 prosent.

Sp-Vedum om tvangssammenslåingene: – Det er helt uansvarlig

Mest negative i nord



Skepsisen er høyest i Nord- og Midt-Norge, der henholdsvis 60,2 og 61,1 prosent svarer at de er negative til tvangssammenslåing.

I den andre enden er Oslo, hvor 35,8 prosent svarer at de er imot.

Både på Vestlandet, Sør-Norge og Østlandet for øvrig er det i overkant av 50 prosent som svarer at de er negative.

Tirsdag kveld ble det også enighet på Stortinget om en reform som vil gi Norge til sammen ti regioner. Ifølge VGs undersøkelse er flere nordmenn positive til at antall fylker reduseres fra 19 til 10.

Her svarer 40,4 prosent at de er positive, mot 37,1 prosent som er negative. 22,5 prosent oppgir at de ikke vet.

PS! Noen få flere respondenter i undersøkelsen har svart at de er for bruk av tvang enn de som er for selve reformen.

– Forskjellen mellom disse svarene er så små at den ikke er signifikant i denne undersøkelsen. At disse tallene er såpass like er imidlertid ganske interessant. Det tyder på at det de som er for reformen er svært åpne for at den skal gjennomføres med alle midler, sier fagsjef Knut Weberg i InFact.