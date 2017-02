Ordfører Thorvald (65) klar for sin andre kommunesammenslåing

Her er senterpartiordføreren som kjemper for kommunesammenslåing. I år gjennomfører Re-ordfører Thorvald Hillestad (65) sin andre kommunesammenslåing på 15 år.

– Ja, det er korrekt, vi var jo to nokså små og jevnbyrdige landkommuner, jeg var ordfører i Våle med rundt fire tusen innbyggere, og Ramnes hadde fem hundre færre, forteller Hillestad om sammenslåingen for 15 år siden.

Onsdag ble det klart at samarbeidspartiene vil slanke antall kommuner fra dagens 428 til 328.

– Gjennom vår avtale og avklaring i dag vil ytterligere kommuner bli slått sammen så nesten én tredjedel bor i en ny kommune i 2020, sa leder i kommunalkomiteen Helge André Njåstad (Frp) til VG da.

Regjeringen har jobbet intenst bak lukkede dører med å å få til en avtale om å slå sammen kommuner landet rundt med tvang.

Åtte velgere avgjorde

Det var ikke bare enighet og harmoni da kommunene ble slått sammen, ifølge ordfører Hillestad:

– Prosessen om å slå oss sammen kom etter invitasjon fra daværende kommunalminister Kjell Opseth, og vi startet en utredning. Men det var stridigheter; i Ramnes var det overveldende ja-flertall med 73 prosent, men i min kommune Våle var det knappest mulig flertall, med 50,4 prosent ja. Om åtte velgere hadde stemt annerledes, ville det blitt nei, sier han.

Hillestad sier at det ikke skjedde noe veldig dramatisk med det første – begge beholdt sine herredshus – med administrasjon, fordi de ikke hadde noe nytt hus.

Disse kommunene tvangssammenslås Her er den endelige listen over kommunene som slås sammen (kommunene i fet skrift blir slått sammen mot sin vilje): VEST-AGDER: * Søgne, Songdalen og Kristiansand * Lindesnes, Mandal og Marnardal MØRE OG ROMSDAL: * Haram, med Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog AKERSHUS: * Fet, Skedsmo og Sørum NORD-TRØNDELAG: * Bindal, Leka, Vikna og Nærøy ØSTFOLD: * Spydeberg, Eidsberg, Askim og Hobøl SOGN OG FJORDANE: * Leikanger, Balestrand og Sogndal SØR-TRØNDELAG: * Ørland og Bjugn (med forbehold om at Fosen-kommunene kommer med forslag til en større kommune)

– Men etter hvert ga det seg selv hvor det nye skulle være, nemlig på Revetal, som jo har blitt et viktig regionsenter siden.

Sparte mye

Han sier at det er flere ansatte i kommunen nå enn det var i de to gamle, men at administrasjonen ble redusert med 32 prosent. En ekstern analyse viste at vi sparte ti millioner kroner årlig på sammenslåingen.

– Vi hadde klare føringer for hvordan vi håndterte overtallige, nemlig ved naturlig avgang, og å tilby overtallige annet relevant arbeid i kommunen. Hvis dette ikke var interessant, sluttet de. Vi hadde noen slike tilfeller.

Sammenslåingen var gunstig økonomisk – den nye kommunen fikk beholde begge de såkalte basistilskuddene fra staten – slik at Re kommune har hatt to slike tilskudd i 15 år. Men dette skal nå trappes ned til ett basistilskudd over fem år, sier han.

– Vellykket

– Jeg tror at de fleste vil si at dette har vært en vellykket sammenslåing. Når vi nå slår oss sammen med Tønsberg, er det fordi det nye inntektssystemet som ble lagt fram i mars 2016, ville ramme oss hardt økonomisk, med rundt fem millioner årlig. Vi ble straffet for å fortsette som egen kommune. Vi tok derfor grep, innkalte til ekstraordinært kommunestyremøte. De var tre kommuner som ville slå seg sammen med oss, både Horten, Holmestrand og Tønsberg. En ekstern analyse viste at Tønsberg var gunstigst, og det samme viste stemningen i en spørreundersøkelse.

– Men er dere ikke redde for å bli overkjørt av store Tønsberg?

– Her betyr det mye at begge parter viser raushet. Da vi skulle danne såkalt fellesnemnd, et utvalg som ivaretar sammenslåingsprosessen, var det vanlig at denne nemnda skulle gjenspeile styrkeforholdet i de to kommunene. Men vi så at Asker, Hurum og Røyken hadde tre representanter hver i sin fellesnemnd – selv om de er ulike i størrelse. Vi valgte derfor en fellesnemnd som består av åtte fra hver kommune – en fra hvert parti. Det er uttrykk for raushet, mener Re-ordfører Hillestad.

