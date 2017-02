Ordfører om listen over kommuner som kan bli sammenslått: – Et svik

Regjeringspartienes hemmelige liste åpner for tvangsekteskap mellom norske kommuner. Ordførere VG har snakket med reagerer med sjokk og vantro.

Når VG ringer ordfører Per Helge Johansen (Sp) i Leka kommune har han ikke fått med seg saken om regjeringspartienes hemmelige liste. Her står det at de vurderer å slå sammen hans kommune med tre andre i Nord-Trøndelag.

– Det her er den dårligste nyheten jeg kunne fått. Jeg kan nesten ikke forstå det. Jeg har opplevd dialogen med Helge André Njåstad som veldig god, og så går de bak ryggen på oss på denne måten. Det er et svik, sier Johansen.

Lørdag morgen er han ute og forsøker å finne tomt til den nye rådmannen på øykommunen med 562 innbyggere.

– Det er tilflytning hit. Vi sliter med å finne nok steder hvor folk kan bo. Vi har en liten og effektiv administrasjon. Å være en egen kommune er det som holder oss i live, sier Johansen.

Høyre og Frps hemmelige liste: Disse kommunene kan bli slått sammen

Lover å anke

Hvis Arbeiderpartiet kommer i regjering og holder løftet sitt om at tvangssanmenslåtte kommuner kan anke, akter ordfører Johansen å benytte seg av muligheten.

– Noe annet er utenkelig. Vi gir ikke opp.

Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) leder forhandlingene om tvangssammenslåingene, og vil ikke kommentere det ordføreren sier til VG.

– Jeg kan svare når vi en gang setter to streker under. Den listen VG presenterte får stå for VG sin regning, og jeg vil ikke kommentere reaksjoner på spekulasjoner, skriver han i en SMS.

Erna om Sp-Trygves suksess: Han utnytter folks uro

– Svekker lokaldemokratiet

I Leka har nei-vedtaket tydelig lokal forankring, og ordfører Johansen mener regjeringens planer viser forakt for lokaldemokratiet.

Det samme gjør hans parti- og ordførerkollega Bjørn Laugaland (Sp) fra Hjelmeland kommune.

– I denne prosessen er det ekstremt viktig å involvere folk som bor i kommunen. Jeg tror neppe det er noen som har gjort det så grundig som oss. Svaret har vært et helt tydelig nei. Det forventer jeg at våre folkevalgte forholder seg til, sier han til VG.

– At de skal forsvare dette med å styrke lokaldemokratiet faller på sin egen urimelighet. Dette er det stikk motsatte, legger han til.

Ap-Jonas: Derfor er Ernas kommune-spill skittent

– Merkelig sak

Da diskusjonen om sammenslåing først begynte i Hjelmeland i 2014 ønsket ordførere fra nabokommunene å holde møtene bak lukkede dører. I forbindelse med det ba kommunalminister Jan Tore Sanner (H) om åpenhet i et svar til Stortinget.

«Åpenhet og innbyggernes medvirkning og deltagelse er viktige prinsipper for all kommunal virksomhet. Jeg er enig […} i at dette er et særlig viktige prinsipper når det gjelder spørsmålet om kommunesammenslåing.»

– Det er en merkelig sak. Kommunene blir bedt om åpenhet, og så møtes de de bak lukkede dører selv, sier ordfører Laugaland.

Ordførere om tvangsbruken: Frykter fraflytting, jobbsvikt og dårlige tilbud

– Vil forholde seg til folkets vilje

Høyre-ordfører Tom Myrvold i Ørland sier tvangslisten ikke kommer som noen overraskelse.

– Vi har hørt ryktene om en slik liste, selv om partiapparatet sier den ikke finnes. Men jeg vil ikke si det er noe muffens. Det er legitimt at Stortinget behandler dette og drøfter det bak lukkede dører, sier han.

Han understreker likevel at han er uenig i at noen skal tvinges.

– Jeg kan vel ikke si annet enn at jeg er prinsipielt motstander. Særlig der det er gjennomført gode lokale prosesser som hos oss. Folkets vilje var såpass tydelig at jeg ikke kan annet enn å forholde meg til den, sier Myrvold.

Det blir likevel ikke aktuelt å anke, om Ap skulle komme til makten etter en tvangssammenslåing.

– Nei. Det hadde blitt fullstendig kaos om man skulle reversere tunge politiske saker som dette. Vi må respekt for stortingsvedtak sier han.

Les også: «Ap svikter sitt kommuneansvar»

Slakter ankeforslag

Ordfører Trond Arne Pedersen (KrF) i nei-kommunen Soknedal ber politikerne ta ansvar og få en avklaring på om det blir sammenslåing eller ikke.

– Hvis Stortinget mener at Soknedal er for liten er vi nødt til å ta konsekvensene av det. Men de må få avklart dette så fort som mulig så vi slipper å ha et reformspøkelse hengende over oss så mye lenger, sier han.

Til tross for at han har fått et nei-mandat av kommunestyret har ikke KrF-politikeren tenkt til å anke en tvangssammenslåing, om det blir en mulighet.

– Det er et håpløst dårlig forslag. Jeg har nesten ikke ord. Å slå sammen flere kommuner er en såpass komplisert og viktig prosess, at vi ikke har tid å miste om vi skal gjøre dette. Venter vi til sommeren har vi bare to år på oss. Om vi venter til etter valget med et håp om å slippe har vi kastet bort enda mer tid, sier Pedersen.