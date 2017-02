Flere av ordførerne som tvinges til sammenslåing tror dette kan være starten på slutten for dagens regjering.

«En dommedagsprofeti», «1000 spørsmål og ingen svar» og «dette går utover distriktene».

Disse kommunene tvangssammenslås Her er den endelige listen over kommunene som slås sammen (kommunene i fet skrift blir slått sammen mot sin vilje): VEST-AGDER: * Søgne, Songdalen og Kristiansand * Lindesnes, Mandal og Marnardal MØRE OG ROMSDAL: * Haram, med Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog AKERSHUS: * Fet, Skedsmo og Sørum NORD-TRØNDELAG: * Bindal, Leka, Vikna og Nærøy ØSTFOLD: * Spydeberg, Eidsberg, Askim og Hobøl SOGN OG FJORDANE: * Leikanger, Balestrand og Sogndal SØR-TRØNDELAG: * Ørland og Bjugn (med forbehold om at Fosen-kommunene kommer med forslag til en større kommune)

Meningene er mange og delte etter at kommunereformen omsider ble klar. VG har snakket med de 13 ordførerne som med tvang blir slått sammen med andre kommuner.

Mens noen tror reformen vil sikre nye fire år med Høyre i regjering, er andre klare på at nå er det slutt for dagens makthavere.

Bakgrunn: Vil redusere antallet kommuner til 358

– Holder innbyggerne for narr



Ordfører i Bjugn kommune i Trøndelag fra Arbeiderpartiet, Ogne Undertun, er blant dem som tror sammenslåingen vil være kroken på døren for dagens regjering.

– Det overrasker meg hvis det norske folk er så voldsomt for tvang i slike spørsmål. Jeg tror ikke den norske folkesjelen er innstilt på så altfor mye tvangsgreier fra Stortinget, sier han.

Også ordfører i Haram, Vebjørn Krogsæter (Sp), er tydelig på at tvangssammenslåingen kommer til å gi utslag på valgresultatet.

– Jeg har allerede sett at det er mange i Haram kommune som gir uttrykk for misnøye i sosiale medier. Dette kommer helt klart til å påvirke valgkampen, og det er naturlig å forvente at de partiene som er imot tvang vil komme godt ut av det, sier han.

Arbeiderpartiets ordfører i Leikanger kommune, Jon Håkon Odd, er skuffet.

– Man setter folkeviljen i Leikanger til side. Når regjeringen bytter spilleregler på slutten av det som skal være en frivillighetsreform, så holder de innbyggerne for narr, sier han.

Erna om Sp-Trygves suksess: Utnytter folks uro

– Dette er folkeviljen



TROR PÅ GJENNOMSLAGSKRAFT: Høyre-ordfører i Spydeberg, Petter Schou, har tro på kommunereformen. Foto: Knut Erik Knudsen/VG

Kanskje ikke uventet er Høyre-ordfører, Tom Myrvold i Ørland kommune positiv til kommunereformen. Han tror Norge sitter med en høyreregjering også etter valget.

– I befolkningen er det delte meninger om dette, og lokalt samarbeider vi med Senterpartiet, så de meningene som har kommet derfra sentralt representerer ikke oss. Men jeg tror vi blir sittende i regjering, sier han.

Han får støtte av Petter Schou (H), ordfører i Spydeberg kommune.

– FOLKEVILJEN: Ordfører i Lindesnes, Janne Fardal Kristoffersen, mener dette speiler demokratiet. Foto: Lidesnes Kommune

– Jeg tror vi vil vinne en del stemmer på dette. Jeg tror de som lurer på om de skal stemme på Høyre ser positivt på at partiet står rakrygget og har gjennomslagskraft, sier Schou.

Ordfører i Lindesnes for Høyre, Janne Fardal Kristoffersen, mener at kommunereformen til tross for mye uenigheter er et uttrykk for hva folket vil.

– Det er et stort flertall på Stortinget som er tydelige på at vi trenger en kommunereform. Dette er partier som følger programmene sine, og det er innbyggerne i det ganske land som har stemt inn de folkevalgte. Dette er folkeviljen, og et resultat av demokratiet, sier hun.

Kjemper for sammenslåing: Klar for andre runde

– Regjeringen har vist oss ryggen

Leka i Nord-Trøndelag er blant kommunene som får størst konsekvenser som følge av sammenslåingen. Kommunen skal slås sammen med Vikna, Bindal og Nærøy, og innbyggerne kan måtte reise opptil halvannen time for å komme inn til det nye kommunesenteret.

Senterparti-ordfører Per Helge Johansen omtaler sammenslåingen med kommunene Vikna, Bindal og Nærøy som en dommedagsprofeti.

– Dette er helt uvirkelig, og kom som en bombe på mange av oss. Vi er veldig skuffet, sier han.

Han mener regjeringen nå har vist sitt sanne ansikt, og er ikke i tvil om at det vil få konsekvenser for høstens valg.

– Jeg skal gjøre mitt for at det skal komme frem at Norge er et distriktsland. Jeg har mistet all tillit til denne regjeringen - de har vist oss ryggen. Det skal velgerne legge merke til ved neste valg, sier han.

Les også: Dette er Norges nye regioner

– Det er tydeligvis andre som vet bedre enn oss



– URYDDIG: Ordfører i Skedsmo, Ole Jacob Flæten, mener regjeringens reform har vært rotete. Foto: Skedsmo Kommune

De fleste av ordførerne VG har vært i kontakt med erkjenner at prosessen kunne vært bedre.

– Jeg synes det hele har vært en rar og uryddig prosess, og når verken fylkesmannen eller kommunen vår selv anbefaler dette, synes jeg det er underlig at regjeringen får flertall for det, sier ordfører i Skedsmo kommune for Arbeiderpartiet, Ole Jacob Flæten.

Ordfører i Bindal kommune fra Arbeiderpartiet, Britt Helstad, omtaler situasjonen som et vakuum.

– Jeg har 1000 spørsmål og ingen svar. Men det gjenspeiler jo forsåvidt hele reformen, sånn har det vært hele veien. Det hadde vært fint å ha informasjonen når innbyggerne stiller spørsmål, sier hun.

Hun mener kommunen nå har gjort det de kan gjøre, ved å stille seg mot sammenslåing hele veien.

– Vi har tatt våre valg, og de står vi for fortsatt. Men så er det andre som tydeligvis skjønner og vet bedre enn vi som er berørte gjør. Så det blir spennende å høre hva de tenker, sier hun, med et stikk til regjeringen.

Vebjørn Krogsæter (Sp), ordfører i Haram kommune, er også svært misfornøyd.

– Bruk av tvang er i utgangspunktet en veldig dårlig metode i starten av et nytt samarbeid. Jeg synes regjeringens arbeid har vært dårlig og rotete, og det har ikke vært tydelig hva de ønsker å oppnå med det, sier han.