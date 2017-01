Ordfører nekter å bli slått sammen med tvang: – En arroganse som du ikke finner noe annet sted

Ordførerne i kommunene Vikna og Leka raser mot regjeringen etter ny signaler om at de vil tvangssammenslått.

Vikna i Nord-Trøndelag er blant kommunene som risikerer at det til tross for et klart folkeflertall mot sammenslåing, likevel blir slått sammen med nabokommunene Leka og Nærøy. Bare folket i Nærøy har stilt seg positive til sammenslåing.

Arroganse

– Det er en arroganse som du ikke finner noe annet sted, sier ordfører Amund Hellesø (Ap). Mandag kveld meldte Aftenposten at et flertall på Stortinget ønsker å bruke tvang i kommunereformen. Etter det VG kjenner til er de fire samarbeidspartiene tidlig i forhandlingsprosessen, og vil fortsette samtalene i ukene fremover.

En av kommunene som kan bli tvangssammenslått, er Vikna. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har flere ganger sagt at enkeltkommuner ikke skal kunne hindre sammenslåing der en eller flere av nabokommunene har sagt ja.

– Det finnes ingen liste over kommuner som skal tvangssammenslås. Det som er tilfelle, og som har vært en premiss hele tiden, er at vi bare rent unntaksvis vil slå sammen kommuner hvor flertallet i en av kommunene har et flertall imot sammenslåing, sier han.

Fakta om kommunesammenslåing * Kommunereformen innebærer omfattende sammenslåinger av dagens 428 kommuner innen 2017. * Kommunene har frist på seg til 1. juli 2016 med å fatte vedtak om frivillig sammenslåing. * Kommuner som ikke vil slå seg sammen, risikerer å bli tvangssammenslått eller bli pålagt å samarbeide med andre. Det er Stortinget som tar de endelige beslutningene om dette, basert på regionale hensyn. * Stortingets behandling skjer etter at regjeringen har lagt fram en proposisjon om en helhetlig kommunestruktur for Stortinget våren 2017. * Hele reformen skal være på plass innen 1. januar 2020. * Mandag 24. mai hadde 31 kommuner i en rekke fylker folkeavstemninger. Til sammen skal innbyggerne i 162 kommuner gå til urnene. * Da 29 resultater fra mandagen forelå, hadde åtte sagt ja og 21 nei til sammenslåing. * Valgoppslutningen har variert fra under 20 prosent til opp mot 75 prosent av de stemmeberettigede. Kilde: NTB, Distriktssenteret

69 prosent stemte mot sammenslåing i Vikna kommune, som hadde 49 prosent oppslutning ved folkeavstemningen.

– Du fører både lokale politikere og lokalbefolkningen bak lyset. Her har vi kjørt en demokratisk prosess der lokalsamfunnet har sagt nei. Det må jo være sånn i staten Norge at vi behandler folk likt, sier Hellesø.

Forferdet

Hans kollega i Nærøy, Steinar Aspli, skjønner heller ikke noe av den påståtte maktbruken fra sentralt hold:

– Vi er forferdet over det manglende demokratiske aspektet. Per i dag finnes det ikke noe godt grunnlag for å slå i hop kommunene, sier Aspli.

– For hvem skal styre arbeidet med å finne en felles plattform for tre kommuner som er uenige om flere ting? lurer han på.

Han var i utgangspunktet for en sammenslåing. Premisset var at de andre kommunene stemte for å var med på en felles plan som ville være til fordel for alle parter.

– Men jeg er overhodet ikke med på kommunene skal tvinges sammen, sier Aspli.

Holder ikke ord

Leka-ordfører Per Helge Johansen sier sammenslåing er uaktuelt:

– Vi er veldig skuffet over det vi hører. Stortinget sa jo i sitt vedtak i 2014 at reformen skulle bygges på frivillighet, og ikke tvang. Kommunene skulle finne ut av det selv gjennom gode prosesser, og det skulle være folkevalgtstyrt. Nå møter de seg selv i døren. De holder ikke ord.

Johansen sier at om dette skjer, vitner det om en regjering som ikke respekterer kommunene egne prosesser om kommunereformen, og hvorvidt de ønsker sammenslåing.

Unntaksvis

Kommunal Rapport, Aftenposten og Dagbladet har presentert liste over kommuner som risikerer å bli tvangssammenslått.

– Dette er resultat av analyse og spekulasjoner ut fra lokale forhold, avstemninger lokalt, og hva fylkesmennene har tilrådd. Men vårt utgangspunkt har vært at slike sammenslåinger på tvers av et lokalt nei, kun skal skje unntaksvis. Dette gjelder kunne i tilfeller hvor det vil være et klart flertall for sammenslåing i den nye storkommunen, for eksempel tre kommuner har klare flertall for, og en kommune kanskje med svak oppslutning om folkeavstemningen og et stort mindretall – at staten her går inn og tar et fornuftig grep, sier Njåstad.

SKUFFET: Leka-ordfører Per Helge Johansen foran kommuneskiltet i kommunen. Det kan snart bli historie. Foto: Privat

– Det dette imidlertid viser, er at dette gjelder svært få kommuner, at det gjelder kun unntaksvis, og at KrF også presiserer at slik tvangssammenslåing kun kan skje unntaksvis, noe vi er enige i.

– Det dette også viser, er at omfanget av tvangssammenslåing mot lokale avstemninger har et svært lite omfang, og ikke er slik Senterpartiet har skremt nordmenn med i tre år – at hele Norge vil bli tvangssammenslått, sier Njåstad.

– Så får de kanskje melde sin interesse senere, men da kan viktige beslutninger være tatt, sier Njåstad.

Han mener at det nye i dag er at Arbeiderpartiet har signalisert at de åpner for å reversere tvangssammenslåinger av kommuner etter et regjeringsskifte.

– Og i så fall følge Senterpartiet, sier han.

Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson Helga Pedersen gjorde det mandag klart overfor NRK at partiet vil innvilge skilsmisse til eventuelt tvangssammenslåtte kommuner som måtte ønske dette.

Uten system og plan

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier at hele denne reformen skulle bli en lokaldemokratireform, men i stedet er blitt en sentralstyringsreform:

– Det er jo ikke sånn vi styrer et land. Først avholde folkeavstemninger, og så etterpå si at «dere forstår ikke deres eget beste», liksom. Her ser vi at man tar sikte på å tvangssammenslå noen få, nærmest bare for å vise at man tør, uten at det er en overordnet plan. Kommunene som kan bli rammet, virker vilkårlig valgt ut. Man tvangssammenslår noen her og noen der, uten noen god begrunnelse, uten system og noen god plan, sier Slagsvold Vedum.