NRK: Dette er Norges nye regioner

Det skal være flertall i Stortinget for en regionsreform.

Tirsdag kveld ble det enighet på Stortinget om hvilke kommuner som tvangssammenslåes, mot støttepartiet KrFs vilje.

Ifølge NRK er det også enighet om en reform som vil gi Norge til sammen ti regioner.

Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) leder forhandlingene om kommunesammenslåingene, og bekrefter til VG at de har jobbet med regionreformen men sier det gjenstår noe arbeid.

– Når kan dere bekrefte dette?

– Vi håper å være klare i morgen, sier Njåstad.

Les mer: Disse kommunene tvangssammenslås

Mulig tvangssammenslåing



Ifølge NRK skal dette være listen over Norges ti nye regioner.

* De tre nordligste fylkene skal reduseres til to. Grensene skal fastsettes senere, og avgjørelsen skal tas regionalt.

* Telemark og Vestfold går sammen i én region.

* Buskerud, Akershus og Østfold blir til ny Viken-region.

* Aust-Agder og Vest-Agder blir til ett Agder.

* Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har allerede bestemt seg for å bli ett Trøndelag.

* Hedmark og Oppland blir til region Innlandet.

* Hordaland og Sogn og Fjordane blir til region Vestlandet.

* Møre og Romsdal blir som i dag.

* Rogaland blir som i dag.

Ap-Jonas: Derfor er Ernas kommune-spill skittent

Håpet regjeringen ville lytte

Even Aleksander Hagen (Ap) er fylkesordfører i et av fylkene som blir tvangssammenslått til én region, om listen stemmer, nemlig Oppland. Fylkestingene i både Oppland og Hedmark stemte mot.

Selv fikk han vite at det ligger an til sammenslåing på nyhetene, og har ikke fått noen bekreftelse når VG snakker med ham tirsdag kveld.

– Dette er stikk i strid med det vi selv ba om. Det må vi ta til etterretning.

– Hvilke signaler har dere fått hittil?



– Vi har fått signaler om at det ville bli ti regioner, og skjønt at en tvangssammenslåing av oss lå i kortene. Men vi har også fått signaler om at regjeringen ville lytte til lokale signaler, selv om det ikke ser så lyst ut nå, sier Hagen.

Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant fra Oppland Venstre, sier til VG i kveld at han ikke kan bekrefte en sammenslåing av Hedmark og Oppland.

– Jeg håper vi lander en avtale om antall regioner i morgen, sier han.