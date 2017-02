Nordlendinger som må bytte fylke: – Nei, vi vil ikke bli trøndere

BINDAL (VG) Folk i den lille Nordlands-kommunen er fly forbannet. De akter ikke å gå med på at stortingsflertallet vil gjøre dem til trøndere.

Bindal er en kommune som stortingsflertallet – bestående av Høyre, Frp og Venstre – med tvang vil slå sammen med Trøndelag-kommunene Vikna, Nærøy og Leka.

Det er også hjemkommunen til stortingsrepresentant og tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.

– Ikke tale om. Jeg vil ikke bli trønder, sier Berg-Hansen til VG på ekte nordlandsdialekt.

– Aldri opplevd maken

VG besøker fiskekommunen hennes, hvor deres familieoppdrettsselskap er største bedrift.

– Jeg må si at jeg aldri har opplevd maken i min politiske karriere. Jeg ble tatt fullstendig på sengen og føler meg lurt: Noen har gjort opp noe på et mørkt rom. Jeg liker det ikke i det hele tatt. Når de plutselig tvangssammenslår og flytter fylkesgrenser, så får det meg til å tenke på russernes annekteringen av Krim, dog uten våpen: De går inn og tar et område. Hos oss tar de vårt Bindal ut av Nordland og over til Trøndelag. Uten å spørre kommunen, sier den tidligere Ap-statsråden.

IKKE TRØNDER: Tidligere Ap-statsråd Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Trond Solberg , VG

Hun sier poenget er at de opplever å få gode tjenester i dag, og at samarbeidet med nabokommunene er godt.

Bindal kommune Ligger lengst sør i Nordland, på grensen til Nord-Trøndelag, som skal slås sammen med Sør-Trøndelag til Trøndelag.



Har 1465 innbyggere og er kommet i fokus fordi Høyre, Frp og Venstre har i et flertallskompromiss foreslått å tvangssammenslå 13 kommuner mot sin vilje.

I tillegg foreslår de tre partiene at Bindal skal tvangsflyttes fra Nordland til Trøndelag.



– Vi reiser til Kolvereid i Nærøy for å gå på Polet, vi reiser til Namsos når vi må på sykehus og ungene sender vi på hybel fra de er 15 år, når de skal på videregående skole, som vi ikke har i Bindal. Vi trives med det, blant annet fordi vi har et godt lokalt helsevesen.

Seks unger og 75 sauer



Hun kan ikke love å gjøre noe med det, utenom å kjempe for å få flertall i høstens stortingsvalg.

– De som Høyre, Frp og Venstre har tvangsgiftet nå, skal få skilsmisse av oss hvis det blir skifte av regjering, sier Berg-Hansen.

Familien er det lokale oppdretts-eventyret, med laks i merdene langs en forblåst kyst.

Litt lenger inn på land stanser vi ved en gård. Der er det litt av et liv og spetakkel. Magnhild Eide Myrvang har seks unger og akkurat nå skal 75 sauer i fjøset ha mat.

KAN BLI TRØNDER: Seksbarnsmoren Magnhild Eide Myrvang har lite til overs for regjeringens planer. Foto: Therese Alice Sanne , VG

På tunet blåser snøen vannrett og vi er litt i tvil om vi foretrekker det, fremfor fjøslukten, men der inne er det varme – og engasjement.

– Jeg er ikke prinsipielt mot forandring, men jeg er altså så sint. Noen der inne i Oslo har bestemt at min kommune skal slås sammen med tre andre og flytte til Trøndelag. Det har de bestemt for oss, uten at vi får bli tatt med på råd, sier hun mens silofor og høy fyker.

– Hvem tror de at de er der inne på Stortinget, som mener de kan skalte og valte med folk på den måten? I et demokrati er det slik at vi liker å bli hørt når det fattes vedtak som berører oss. At vi blir overkjørt på den måten, gjør meg rasende, sier fruen til gårds.

– Bodø-Glimt for alltid



Mannen driver også båtskyss-tjenesten Pasientreiser; det er mange øyer og store avstander.

– Vi frakter pasienter som trenger skyss. Vi har avtale med Bindal kommune og Nordland fylkeskommune, og det er ikke til å komme fra at vi er spent: Vi risikerer at de vil satse på større båter som dekker et større område, sier Andreas Myrvang,

– Du er ikke klar for å bli trønder?

– Nei, her er det Bodø – Glimt for evig og alltid.

PÅ RÅDHUSET: Kommunesammenslåing er et stort tema under lunsjen. Jens Christian Berg, Kjell Andersen og Arne Bangstad sitter rundt ett av bordene. Foto: Therese Alice Sanne , VG

I kantinen i Bindal rådhus lukter det ikke fjøs, det lukter så ferske vafler at en må bli i godt humør. Der risikerer de at rådhuset flyttes sørover til Nærøy.

– Vi klarer å produsere gode tjeneste til innbyggerne i Bindal, så det er ikke noe argument. Så opplever vi at vi blir trukket inn i et spill, hvor Nærøy og Vikna ikke ble enige om hvem som skal ha administrasjonssenteret: Vi skal da balansere ut det fra nordsiden. Det er ingen god følelse å bli en del av et spill, sier Arne Bangstad som vi treffer på i kantinen.

Han er helse- og velferdssjef.

– Når det er sagt, så er vi mye nærmere Kolvereid i Nærøy enn vi er Brønnøysund nordover; mye tyder på at vi er på feil side av fylkesgrensen i dag.

– Vonbroten og forbanna



Når vi banker på hos ambulansesentralen, ligger de to på jobb og sover.

– Vekket vi dere?

– Vi var på oppdrag i natt, så nå måtte vi sove litt, sier Thomas Skogmo.

Han og kollega Arnstein Bekkavik frykter fremtiden.

– Ambulansetjenesten forsvinner ikke, men mange frykter at de blir stasjonert lenger unna i fremtiden, sier Bekkavik.

HOT OG NOT: Ordfører Britt Helstad (Ap) i Bindal står ved den historiske steinen som skiller Nordland og Nord-Trøndelag. Foto: Therese Alice Sanne , VG

På ordførerkontoret regjerer Brit Helstad. Hennes Ap har flertall i kommunestyret, men det hjelper ikke.

– Jeg er vonbroten og forbanna, fordi de slår sammen fire kommuner, hvor tre ikke vil. Kommunalminister Jan Tore Sanner har sagt at det bare skal sammenslås kommuner hvor en kommune hindrer andre. Min opplevelse er at det er Venstre på Stortinget og lokalt som har regien, sier hun.

Venstre og Høyre forsvarer seg



Venstre-leder i Bindal, Magnar Bøkestad lar seg ikke dupere av sin ordfører: Han tror bindølene vil slå seg sammen med de tre andre.

– Bindal Ap har flertall i kommunestyret og har ikke villet forhandle med de andre kommunene. Det mener vi er feil. Vi mener det godt kan være flertall i Bindal for sammenslåing; det vet vi ikke, fordi folk er ikke blitt spurt. På et folkemøte i Ytre Bindal viste en undersøkelse at 70 var for, 6 mot og 23 usikre, sier Bøkestad.

Og i Høyre er de også offensive:

– Vi er ikke spesielt for tvang, men er uenig i strategien til Bindal Ap, som bare har orientert seg nordover i Nordland. Når det havarerte, har det siden ikke skjedd noe. Jeg mener Bindal snarest må innlede forhandlinger med de tre kommunene i Nord-Trøndelag for å få kartlegge vilkårene, sier Petter Bjørnli i Bindal Høyre.

Ønsker Berg-Hansen velkommen



På Stortinget sitter en av dem som blir fremstilt som strategen bak tvangssammenslåingene på grensen mellom Nordland og Trøndelag:

Andre N. Skjelstad fra Verran i Nord-Trøndelag, som har vært ansvarlig i Venstre for kompromisset på Stortinget.

– Bindal er en del av Ytre Namdal og de fire kommunene hører naturlig sammen og vil gi gode tjenester til innbyggerne.

UTSIKT: Slik ser det ut fra rådhuset i administrasjonssenteret Terråk i Bindal kommune. Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Hvordan kan dere slå sammen tre kommuner som ikke vil; mange vil ha seg frabedt bruken av tvang fra Oslo?

– Vi bruker styringsretten bare unntaksvis, men vi mener at disse kommunene i Ytre Namdal vil gi et kraftfull region, som vil gi vekst.

– Lisbeth Berg-Hansen anklager dere for tvangsbruk i mørke rom, som ikke tåler dagens lys?

– Hun trenger ikke prate om mørke rom når vi ser de mulighetene som ligger for disse kommunene i Ytre Namdal i fremtiden. Jeg ønsker Berg-Hansen velkommen til Trøndelag.

