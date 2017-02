Leikanger kommune frykter tvangssammenslåing

LEIKANGER (VG): Fra Leikanger kommune kom det et rungende nei. Likevel risikerer de å bli sammenslått med naboene Balestrand og Sogndal. Uholdbart, mener innbyggerne.

Det er spesielt én ting Jon Håkon Odd ikke ser frem til. Hvis Leikanger kommune forsvinner, må han levere inn ordførerkjedet med de karakteristiske Leikanger-eplene, gi fra seg kommuneklubben og bli den siste ordføreren som det henges opp bilde av på veggen i kommunehuset.

Her har ordførere kommet og gått siden Christian G. Meidell fikk ordførerklubben i hende i 1938. Nå er det Jon Håkon Odd som kan bli sittende ved roret den dagen «Leikanger kommune» går under.

DEN SISTE I REKKEN: I 1838 fikk Leikanger sin første ordfører, og siden har bildene av dem blitt hengt opp på veggen her. I 1994 kom den siste damen på veggen. Nåværende ordfører Jon Håkon Odd (Ap) frykter han blir den siste. Foto: Frode Hansen , VG

– Det blir umyndiggjøring av et helt lokalsamfunn. Lokalsamfunnet er blitt bedt om å avgjøre dette, og vi har gjort det som skal til med undersøkelser, folkeavstemning og kommunestyrevedtak. Og det er en ganske heftig tvang å si at man skal la hele kommunen opphøre, sier ordføreren til VG.

Spesielt når de ikke vil det.

Regjeringen jobber nå bak lukkede dører for å lande kommunereformen. VG presenterte fredag en liste over kommuner som risikerer å bli slått sammen med andre mot sin vilje. Blant dem er Leikanger. Her stemte 61,6 prosent av innbyggerne mot å slå seg sammen med naboene, og fra kommunestyret kom det et klart og rungende nei. Også i Balestrand kommune ble svaret nei.

Likevel anbefalte Fylkesmannen å slå sammen Leikanger, Balestrand og Sogndal.

I Leikanger er de ikke videre fornøyd med at sentralmakten i Oslo vurderer å overprøve lokaldemokratiet.



Illustrasjon: Anders Bergan

Storebror Sogndal

Leikanger ligger på kanten av Sognefjorden, med 80.000 epletrær som brer seg opp fra fjordkanten. To epler har også funnet veien inn i kommunevåpenet.

Bakgrunn: Disse kommunene kan bli slått sammen

Innbyggerne hevder at det har vært solvær her lenge, men denne helgen ligger regnskyene tungt mellom fjellene i Sognefjorden. Per Bergum (61) er imidlertid ikke redd for å trosse hverken regnet eller politikerne som vil bruke tvang.

– Det er ikke akkurat en demokratisk form på dette. For dette er jo snakk om sentralisering. Vi kommer til å bli en utkant av Sogndal og ikke bli prioritert, sier Bergum.

Sogndal er storebror, med sine 7800 innbyggere. Det er 2300 innbyggere i den lille kommunen Leikanger, men likevel har blant annet NAVs økonomitjeneste og Direktoratet for forvaltning og IKT bygd store kontor her.

Frykten er at arbeidsplasser skal forsvinne hvis de blir slått sammen med det større Sogndal, og at Sogndal får kommunehuset.

SA NEI: Per Bergum (61) og hans arbeidskollega sa klart nei til kommunesammenslåing i Leikanger. «Det er sentralisering. Nå har Senterpartiet fremgang og det er fordi de er mot disse reformene», sier Bergum. Foto: Frode Hansen , VG

Les også: Småkommuner frykter fraflytting, jobbsvikt og dårlige tilbud

Bergum mener også at et tvangsvedtak blir å umyndiggjøre hele Leikanger, fordi de tross alt har stemt imot.

– Hvis det hadde vært en storkommune med Luster, hadde det vært noe annet, påpeker han.

Både Bergum og ordføreren mener at hvis de først skal slå sammen kommuner i Sogn, må også kraftkommunen Luster være med. At da blir makten litt mer jevnere fordelt. Men Luster sier nei til alt, og vil trolig også bli spart for regjeringstvang, etter det VG kjenner til.

Det er det ikke sikkert Leikanger blir.

– Politikerne burde hørt på oss. Vi må bare finne oss i det, hvis de faktisk gjør det og bruker tvang. Men neste gang må vi finne et annet parti å stemme på, understreker Bergum.

– Det er uholdbart

På den lokale kroen i Leikanger har kommunereformen splittet et av lunsjbordene i to. De to venninne stemte i hver sin retning om sammenslåing, men er saktens enige om én ting: Tvang er ikke riktig.

– Folk har sagt sin mening gjennom en demokratisk prosess, og da trodde vi at det ville bli respektert. Det er uholdbart at folk ikke blir respektert. Regjeringen og støttepartiene mener de vet bedre, sier Svanhildur Gudmundsdottir (67).

Hun stemte ja i folkeavstemningen og tenkte det ville gi et bedre velferdstjenester og økonomi hvis Leikanger ble en del av noe større.

– Jeg er for i prinsippet, men jeg synes politikerne skal respektere det når innbyggerne i kommunen har sagt ifra, sier Gudmundsdottir.

STEMTE FOR: For Elin Midtun (36) føles Sogndal og Leikanger som samme kommune allerede. Hun bor i Sogndal, men jobber i Leikanger og har legen sin her. «Men selv om jeg er for, så synes jeg ikke at det skal være tvang», påpeker hun. Foto: Frode Hansen , VG

Erna om Sp-Trygves suksess: Han utnytter folks uro

På andre siden av bordet er Kjerstin Risnes like oppgitt. Hun stemte i tillegg nei til sammenslåing.

– Det er ikke demokratisk. De sa det ikke skulle være tvang, også blir det det likevel. Da blir tilliten til politikerne svekket. Nå er den lik null, sier Kjerstin Risnes (62).

Marianna Vara (53) spør hva som var vitsen i hele folkeavstemningen, hvis politikerne hadde bestemt seg på forhånd.

– Jeg kan ikke se at Leikanger vinner noe på å slå seg sammen med Sogndal. Vi taper bare tilbud til Sogndal, er beskjeden fra henne.

KLART NEI: Pensjonist Hugo Knudsen sa klart nei fra starten av, og påpeker at folkeavstemningen var «klar tale». «Men det er vel noen som sitter høyere opp i systemet med mer makt», sier han. Foto: Frode Hansen , VG

– Hvis det blir tvang, må vi være realistiske og godta det, vi kan ikke begynne med opprør og sivil ulydighet. Jeg har passert 70 og det har kona mi og, men dette handler om fremtiden for de yngre, sier Hugo Knudsen (74).

Fra skilsmisse til sammenslåing

På midten av 1800-tallet ble det skilsmisse mellom Leikanger og Balestrand. Frem til da var de to nemlig én og samme kommune. Men ingen av dem har vedtatt å gå tilbake til den tiden.

Alene står Sogndal-ordfører Jarle Aarvoll (Ap) der med sitt ja-vedtak. Det er, som han sier, «et forferdelig utgangspunkt».

– Der du skal skape noe nytt og det er mange som ikke vil, er utgangspunktet vanskelig og krevende, sier han til VG.

– Sentraliseringen vil skje uavhengig av kommunereformen, med NAV-reform, helsereform og politireform. Jeg tror at vi vil klare å ha flere av disse tjenestene hvis vi blir større. At sentraliseringen kan bli sterkere hvis vi ikke velger dette, advarer han.



Les også: Slår seg sammen: To av tre ordførere overtallige

Det er en time fra Sogndal og bort til Balestrand, med Leikanger og en fergetur imellom. I Balestrand fryktes det for at de kommer for langt unna makten og de som bestemmer. Dette er nå en problemstilling over hele landet. I tvangsutsatte Leka kommune i Nord-Trøndelag kaller ordføreren et tvangsvedtak for «et svik».

– Det kommer ikke noe godt ut av tvang. Men hvis Stortinget gjør et vedtak, må vi forholde oss til det, sier Balestrand-ordfører Harald Norvald Offerdal (Ap), som prøvde å få sitt folk med på sammenslåing.

Det gikk ikke.

– Et massivt press

Leikanger-ordføreren sier det har vært et massivt press fra Høyre, Frp og samarbeidspartiene om å slå seg sammen.

– Det betyr at de setter vekk hele folkeviljen og umyndiggjør lokalsamfunnets evne til å bestemme over sin egen fremtid. Innbyggerne har tatt en veldig informert beslutning og vet hva de har valgt, sier Leikanger-ordføreren.

Ordførerkjedet hans med Leikanger-eplene kan bli mat for arkivet.