Kommunekampen: 23 av 28 minikommuner lever videre

Antallet kommuner kuttes kraftig. De aller fleste blant de minste kommunene, med under 1000 innbyggere, har fått leve videre i fred. Foreløpig.

Nå går nemlig kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) ut og sier kommuner som i vår ikke foreslås sammenslått, ikke kan føle seg trygge, selv etter at kommunereformen er vedtatt.

Her er listen over landets kommuner med under 1000 innbyggere. De som ligger an til å sammenslås er uthevet i fet skrift: Utsira, Rogaland 200 Modalen, Hordaland 381 Røyrvik, Nord-Trøndelag 469 Træna, Nordland 478 Vevelstad, Nordland 507 Kvitsøy, Rogaland 524 Røst, Nordland 551 Leka, Nord-Trøndelag 562 Fedje, Hordaland 576 Fosnes, Nord-Trøndelag 633 Rømskog, Østfold 672 Værøy, Nordland 765 Solund, Sogn og Fjordane785 Tydal, Sør-Trøndelag 851 Bokn, Rogaland 865 Namsskogan, Nord-Trøndelag 867 Torsken, Troms 913 Berg, Troms 915 Granvin, Hordaland 920 Eidfjord, Hordaland 925 Åseral, Vest-Agder 942 Bykle, Aust-Agder 945 Loppa, Finnmark 951 Nesseby, Finnmark 959 Roan, Sør-Trøndelag 961 Osen, Sør-Trøndelag 976 Snillfjord, Sør-Trøndelag 978

Berlevåg, Finnmark 1000 Kilde: Wikipedias kommuneoversikt.

Blant annet har kun fem av landets 28 minste kommuner, med mindre enn tusen innbyggere, sagt ja til sammenslåing.

– Vil ikke sette sluttstrek til sommeren

Sanner sier at de langt fra bør føle seg sikre, selv om de ikke har sagt ja, og selv om de ikke får pålegg når han legger frem reformforslaget i vår.

– Noen av disse er øyer som det kan være vanskeligere å finne naturlige nabokommuner å slå seg sammen med, men mange av de minste kommunene er for små for de oppgavene de har ansvaret for og har svært sårbare fagmiljø. Vi vil ikke sette sluttstrek for kommunereformen til sommeren: Vi vil jobbe videre for å sikre at innbyggerne i Norge får et godt velferdstilbud, sier Sanner, men legger til:

– Vi vil også ha små kommuner i Norge i fremtiden, fordi mange av dem har store avstander til andre kommuner, som gjør at det ikke er noen gevinst i en sammenslåing. Det er ikke uten grunn at jeg umiddelbart etter at ekspertutvalget hadde lagt frem sin innstilling, gikk ut og sa nei til at kommuner i fremtiden skal ha 15 000–20 000 innbyggere.

– En del av de mindre kommunene er kraftkommuner med store inntekter; hvor lenge skal de få slippe å dele godene med nabokommuner gjennom sammenslåing?

– Det har ikke vært del av denne debatten nå.

Kun fem små sier ja



VG har gått gjennom listen over kommunene som har mindre enn 1000 innbyggere, og sammenstilt den med Kommunal- og moderniseringsdepartementets liste over kommuner som har sagt ja til slå seg sammen med andre kommuner. 152 kommuner har gjort et slikt vedtak, men mange er foreløpig bare i prosess.

Oversikten viser at kun fem av landets 28 minste kommuner har stilt seg positive til sammenslåing.

Det betyr at de fleste av dem ikke berøres eller tvinges til sammenslåing i kompromisset som Høyre, Frp og Venstre har samlet seg om på Stortinget, hvor 428 kommuner skal bli til 358 kommuner og hvor 13 tas med tvang.

Sanner sier at de fleste prosesser har gått godt mellom kommuner som vil slå seg sammen, men at det er en del tilfeller hvor man mener at innbyggerne er bedre tjent med sammenslåing, og derfor vil ha åpning for å bruke tvang.

KJEMPER MOT OSLO: Ordfører i Leka, Per-Helge Johansen (Sp), får liten støtte hos kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Oppsiktsvekkende



Han sier tvang er et verktøy som de kvier seg for å bruke, men som de ikke kan gi fra seg, slik han mener Ap har gjort etter å ha åpnet for retrettmulighet.

Den eneste på listen over landets minste kommuner, som faktisk blir tvangssammenslått, er Leka kommune helt nord i Trøndelag, hvor mesteparten av befolkningen bor på to øyer med fergeforbindelse.

VG besøkte Leka denne uken, hvor vi møtte både optimisme og fortvilelse:

Optimisme fordi kommunen de siste årene har opplevd at ungdom flytter hjem igjen og at folketallet vokser.

Fortvilelse fordi de ser at en sammenslåing innebærer at den største arbeidsplassen – kommunen med 55 ansatte – vil forsvinne og trolig også legen og 24 timers sykevakttilbudet.

– Dere må skjønne at konsekvensene av en sammenslåing er at tilflytting vil bli byttet ut med avfolkning og at samfunnet vårt på sikt vil kunne dø ut, sier ordfører Per-Helge Johansen (Sp) i Leka til VG.

Han viser også til at en rekke av øykommunene har gått sammen for å finne frem til gode løsninger, som gjør at de blir mer effektive og at avstandsulempene for kommuner uten broforbindelse, er så store at de må bli vektlagt.

– Når en kommune er avhengig av ferge, er det å miste kommuneadministrasjonen og legen helt avgjørende.

Lokale kamper



Sanner sier at det er gode grunner for at Leka kan bli slått sammen med nabokommunene.

– Fremskrivningene viser at innbyggertallet over tid vil gå med. Vi vet også at 60 prosent av de kommunalt ansatte er over 50 år. Det er ikke lagt som noe premiss at Ytre Namdal-kommunene i en sammenslått kommune skal ha ett senter, det kan bli flere.

SSB beregner en nedgang i innbyggertall for Leka fra 583 i 2016 til 489 i 2030 og til 446 i 2040.

– Du har sagt at en kommune kan ikke få stå i veien for at andre kommuner slås sammen, mens eksempelvis Bindal står ikke i veien for noen?

– Det er en kommune som er vendt mot Trøndelag. De er allerede en del av Helse Midt-Norge, som eneste nordlandskommune og også del av det politidistriktet.

– To av de sentrale i kompromisset på Stortinget, Venstres Andre N. Skjelstad og Høyres Frank Jensen kommer fra Trøndelag – og Jensen skal bli fylkesmann der: De trosser innstillingen fra fylkesmannen i Nordland og vil legge Bindal til sitt Trøndelag. Er det greit?

– Ja. At fylkesmenn slåss for å beholde egne kommuner er ikke særegent for Nordland og det kan ikke være slik at stortingsrepresentanter er inhabile når det gjelder behandling som omhandler eget fylke.