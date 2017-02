Høyre og Frps hemmelige liste: Disse kommunene kan bli slått sammen

Regjeringen jobber intenst bak lukkede dører for å få til en avtale om å slå sammen kommuner landet rundt med tvang. Flere titalls kommuner kan bli påvirket.

Disse kommunene kan sammenslås: Kommunene som ikke vil sammenslås markert med (nei) ØSTFOLD: Spydeberg, Hobøl og Askim AKERSHUS: Skedsmo, Sørum og Fet (nei)

VEST-AGDER Mandal, Marnadal og Lindesnes (nei)

Kristiansand, Søgne (nei) og Songndalen ROGALAND Eigersund og Sokndal (nei)

Forsand, Strand og Hjelmeland (nei) eller Sandnes og Forsand SOGN OG FJORDANE Balestrand (nei), Leikanger (nei), Sogndal og Luster (nei) eller Balestrand, Leikanger og Sogndal MØRE OG ROMSDAL Ålesund. Skodje, Sandøy, Ørskog og Haram (nei)

SØR-TRØNDELAG Ørland og Bjugn (nei)

NORD-TRØNDELAG Nærøy, Vikna, Leka (nei) og Bindal (nei) eller Nærøy, Vikna og Leka NORDLAND Evenes (nei), Narvik, Ballangen og Tysfjord eller Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy og Vestsiden av Tysfjord (nei)

TROMS Lenvik, Tranøy, Torsken (nei), Berg (nei)



– Dette er en tvangsliste som viser regjeringens groteske forakt for det lokale folkestyret, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Helt siden nyttår har de hemmelige forhandlingene pågått mellom regjeringspartiene Høyre/Fremskrittspartiet, og støttepartiene Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre.

VG kan i dag presentere listen regjeringspartiene la på bordet noen uker ettar forhandlingen var i gang. Den består av 12 tvangssammenslåinger fordelt på 10 fylker.

Inntil 10 kommuner



Etter det VG kjenner til forhandles det nå om tvangssammenslåinger av inntil 10 kommuner, men utfordringen for regjeringen er å få med KrF på å bruke tvang i dette omfanget.

Antallet kommuner som nå risikerer å bli slått sammen med tvang, er dermed blitt redusert underveis.

Etter det VG erfarer er disse kommunene ikke lenger aktuelle for tvangsbruk:

• Luster kommune i Sogn og Fjordane

• Torsken og Berg kommune i Troms

Flere floker



I tillegg er det to sammenslåings-floker som partiene må løse:

• I Rogaland må de velge mellom enten å la Sandnes og Forsand slå seg sammen frivillig, slik kommunene har vedtatt, eller å tvangssammenslå Forsand, Strand og Hjelmeland til en ny kommune.

• I Nordland må de velge mellom enten å slå sammen Narvik, Ballangen, Tysfjord og Evenes til én kommune, eller å slå Evenes, Narvik Ballangen og halvparten av Tysfjord til en kommune og den andre halvparten av Tysfjord med Hamarøy til en annen kommune.

Ordførere om tvangsbruken:Frykter fraflytting, jobbsvikt og dårlige tilbud

– Det er helt uforståelig at en regjering som har lovet at prosessen skal bygge på lokaldemokratiet og avgjørelsene der nå er endt opp med at fire-fem stykker sitter på et kontor i Oslo sentrum og tegner et nytt kommune-kart, sier Vedum, og legger til:

– Listen viser også at det er helt bingo hvilke kommuner som skal rammes av tvang. Samtidig er det også bare et forvarsel om at dersom Høyre/Frp-regjeringen blir gjenvalgt, så vil de fortsette å slå sammen enda flere kommuner med tvang, sier Vedum.

LISTEMAKER: Komiteleder og stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) fra Hordaland. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Styrke lokaldemokratiet



Kommunereformen ble initiert av Høyre/Frp-regjeringen våren 2014 og har som mål å redusere antallet kommuner i Norge. Ifølge regjeringen skal dette gi bedre kommunale tjenester for innbyggerne.

Så langt har nær 100 kommuner frivillig slått seg sammen, men regjeringen er altså ikke fornøyd før den også har gjennomført noen sammenslåinger med tvang.

Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) leder forhandlingene om tvangssammenslåingene. Han vil ikke kommentere innholdet i forhandlingene, men sier dette om prosessen:

Fakta om kommunesammenslåing * Kommunereformen innebærer omfattende sammenslåinger av dagens 428 kommuner innen 2017. * Kommunene hadde frist på seg til 1. juli 2016 med å fatte vedtak om frivillig sammenslåing. * Kommuner som ikke vil slå seg sammen, risikerer å bli tvangssammenslått eller bli pålagt å samarbeide med andre. Det er Stortinget som tar de endelige beslutningene om dette, basert på regionale hensyn. * Stortingets behandling skjer etter at regjeringen har lagt fram en proposisjon om en helhetlig kommunestruktur for Stortinget våren 2017. * Hele reformen skal være på plass innen 1. januar 2020. * Valgoppslutningen har variert fra under 20 prosent til opp mot 75 prosent av de stemmeberettigede. Kilde: NTB, Distriktssenteret

– Vi har hele tiden sagt at kommunereformen baserer seg i hovedsak på frivillighet. Det er kun i de ytterste unntakstilfellene at Stortinget kan skjære gjennom, og det er i så fall ut fra regionale hensyn. Vi gjør det nettopp fordi vi skal styrke lokaldemokratiet, så kritikken fra Vedum faller på sin egen urimelighet, sier Njåstad.