Grande og Sanner i strupen på «skilsmisse»-Støre

Venstre-leder Trine Skei Grande og kommunalminister Jan Tore Sanner går til kraftfullt angrep på Ap og Jonas Gahr Støre for deres kommunale skilsmisse-strategi.

Ap har gjort det klart at de åpner for en ankeløsning der tvangssammenslåtte kommuner kan splittes opp igjen, dersom de får regjeringsmakt til høsten.

– Over 90 kommuner av landets 426 kommuner har gjort vedtak om sammenslåing og flere kommer de neste ukene. Men i noen få tilfeller står nå enkelt kommuner i veien for en sammenslåing med flere andre kommuner. Det er kommuner vi må vurdere å slå sammen med andre. Så opplever vi at Arbeiderpartiet snur og går mot sitt eget landsmøtevedtak. Det åpner for fortsatt spill og usikkerhet, sier kommunal- og moderniseringsminister Sanner (H) til VG.

– Aps spill kan undergrave det videre arbeidet med sammenslåinger, fordi ordførere nå kan sette seg på gjerdet og håpe på at de slipper sammenslåing, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

FÅR KRITIKK: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Annemor Larsen , VG

Venstre: Svekker mulighetene for samarbeid



Mandag la Arbeiderpartiet seg på en tilnærmet Senterparti-linje, da Aps kommunalpolitiske talskvinne, Helga Pedersen, åpnet for at tvangssammenslåtte kommuner kan bli innvilget skilsmisse:

– Vi mener at den lokale viljen skal gjennomføres. Og hvis, mot formodning, stortingsflertallet vedtar tvangssammenslåinger og de kommunene som er berørt av det tar initiativ til det, så vil vi omgjøre eventuelle tvangsvedtak, sa Pedersen til NRK.

De fire samarbeidspartiene sitter nå i forhandlinger om hvordan og eventuelt hvor mange kommuner som skal sammenslås med tvang.

Skei Grande sier rett ut at Ap er i ferd med å fjerne seg fra mulig samarbeid med Venstre etter valget.

– Deres snuoperasjon i denne saken er en del av en trend, hvor de går imot store og viktige reformer for å fornye offentlig sektor. Bruk av tvang mot noen få kommuner, hvor sammenslåing er nødvendig, handler ikke å frata kommuner makt, det handler om å flytte makten nedover: Kommunene må være store nok til å kunne yte gode tjenester til innbyggerne i fremtiden. Svake kommuner gir mindre lokal makt, sier hun.

– Vi har sett det samme når det gjaldt jernbanereformen og politireformen, hvor de var kritiske. Velferdsstaten må aktivt utvikles, men det er ikke Ap med på.

– Du mener de har stivnet?

– Ja, Ap er blitt de konservative som ikke vil endre. I denne saken er det påfallende hvordan Aps-ordførere ofte har vært lokale pådrivere for å få gjennom vanskelige kommunesammenslåinger. Så opplever vi at Ap-ledelsen forsøker å torpedere dette arbeidet.

– Svekker det Aps mulighet til å få med Venstre til samarbeid etter valget?

– Ja, Ap beveger seg bort fra Venstre i slike viktige saker. Vi har alltid vært forkjemper for å fornye velferdsstaten, for å beholde den. Min utfordring til Støre er at jeg tror det vil gå et viktig skille knyttet til stortingsvalget: De som vil modernisere offentlig sektor og de som ikke vil bidra aktiv til det.

– Forstår ikke Støre



Sanner vil ikke si noe om hvor mange kommuner det er snakk om å tvinge sammen, men er oppgitt over Ap.

– Det er langt fra avklart hvor mange det eventuelt er behov for at Stortinget skjærer gjennom. Regjeringens forslag kommer før påske. Problemet er at Ap skaper usikkerhet. Vi risikerer å stanse den dynamikken som er i full gang og som gjør at 152 kommuner har stilt seg positive til å slå seg sammen med andre, og at 90 kommuner faktisk har fattet gjensidige vedtak om det, sier Sanner.

– Jeg forstår rett og slett ikke hva Støre og Ap tenker. I løpet av noen år har de hatt de fleste standpunktene i denne saken og de er i ferd med å omgjøre en av de viktigste velferdsreformene til et politisk spill.

– For å tekkes Senterpartiet?

– De bidrar i hvert fall til usikkerhet som kommune–Norge ikke er tjent med. Jeg følger hver dag det som skjer ute i kommunene på pulsen, knyttet til debatten om de skal slå seg sammen og ser hvor krevende det er for lokalpolitikerne. Det er de som ser at de er nødt til å slå seg sammen, for å trygge velferden til innbyggerne. Da trenger de forutsigbarhet og ledelse, og det bidrar ikke Ap med.

– Ap-trend



Kommunal rapport skriver at Aps skilsmisse-linje også vil gjelde fylkeskommuner som slås sammen til større regioner.

Ap forsøkte i går å få Ap-leder Jonas Gahr Støre til å svare på om han er enig med Helga Pedersen, men ble henvist til å få svar fra Pedersen.

– Jan Tore Sanner og Høyre har gjennom lang tid enten benektet eller nektet å svare på om de vil tvinge kommuner som ikke ønsker det til å slå seg sammen. Nå må Sanner komme seg ut av hemmelige møter og fortelle tydelig hva han mener. Vil han bruke tvang på tross av tidligere løfter om det motsatte, og hvilke kommuner vil han bruke tvang på? Det er svaret jeg tror mange nå venter på, skriver Pedersen til VG.

Mener Sanner har snudd



Hun fremholder at kommunene har gjort som Stortinget ba om.

– De har brukt tid og ressurser på å diskutere sin egen situasjon i nåtid og framtid; kommunestyrene har svart på oppgaven. Der svaret ikke passer for Sanner og Høyre vil de nå tydeligvis bruke tvang, stikk imot hva Høyre har lovet, fremholder hun og viser til hans uttalelser i Porsgrunn Dagblad.

– Arbeiderpartiet har slått fast og presisert at vi er for endringer i kommunestrukturer, at det skal være frivillighet i kommunesammenslåinger og at man skal respektere det man kommer frem til i den enkelte kommune. I et stort antall av de kommunene hvor det nå blir frivillige sammenslåinger som følge av godt lokalt arbeid og forankring står Arbeiderpartiet i front, avslutter Pedersen.