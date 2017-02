Få nei-kommuner vil anke tvangssammenslåing

Selv om de risikerer å bli sammenslått mot sin vilje, er det foreløpig bare fire av 17 kommuner som vil benytte seg av en eventuell ankemulighet.

Arbeiderpartiet har lovet at om de kommer til makten etter stortingsvalget i høst, vil alle tvangssammenslåtte kommuner få muligheten til å anke.

– Hvis, mot formodning, stortingsflertallet vedtar tvangssammenslåinger og de kommunene som er berørt av det tar initiativ til det, så vil vi omgjøre eventuelle tvangsvedtak, sa Helga Pedersen til NRK i januar.

SKUFFET: Leka-ordfører Per Helge Johansen foran kommuneskiltet i kommunen. Det kan snart bli historie. Foto: Privat

Men foreløpig ligger det ikke an til at så mange vil benytte seg av muligheten. VG kunne fredag presentere den hemmelige listen over kommuner som regjeringen vurderer å slå sammen med tvang. Listen består av 12 tvangssammenslåinger fordelt på 10 fylker.

Ordfører om listen: – Et svik

Fire av 17 sier «ja» til anke

VG har snakket med samtlige ordførere/varaordførere som har sin kommune på listen og som har sagt nei til sammenslåing. Bare fire av dem sier på nåværende tidspunkt at de vil jobbe for å omgjøre et tvangsvedtak.

Leka-ordfører Per Helge Johansen (Sp) er ikke i tvil om at han vil anke.

– Noe annet er utenkelig, sier han til VG.

Ordfører i Leikanger, Jon Håkon Odd (Ap) forteller at plan A er å gå videre som en egen kommune, men at de ikke har en plan B.

– Hvis det vedtas at vi tvangssammenslås må vi behandle de mulighetene som er. Og jeg regner med dette er en av dem. Hvis jeg skal gjette, vil jeg si at stemningen i kommunestyret er å forfølge en mulighet for å reversere en tvangssammenslåingen. Jeg tipper at vi vil si ja til det, men det må vedtas i kommunestyret, sier Odd.

Slår seg sammen: To av tre ordførere overtallige

Tre kan slippe unna

Forhandlingene mellom regjeringen og støttepartiene pågår fremdeles i Stortinget. Luster kommune i Sogn og Fjordane og Torsken og Berg kommune i Troms står alle tre på regjeringens hemmelige liste, men er etter det VG erfarer ikke lenger aktuelle for tvangsbruk. VG har likevel snakket med ordførerne her, og ordførerne i Luster og Berg sier klart ja til en ankemulighet.

– Det er det ikke tvil om. Hvis det hadde vært en mulighet, så hadde vi gjort det. Vi har ikke politisk behandlet det, men vi har hatt saken oppe i kommunestyret ved to anledninger og var ganske samstemte, sier Ivar Kvalen (Sp), ordfører i Luster kommune.

SAMSTEMTE: Ordfører i Luster Ivar Kvalen sier at kommunestyret i Luster er samstemte om at de ikke vil sammenslås. Foto: Krister Sørbø , VG

Ordfører i Berg kommune, Roar Åge Jakobsen (Samlingslista), sier også klart ja.

– Hvis det blir tvangssammenslåing er det helt klart at vi skal prøve å anke. Folk i denne kommunen er klare på hva de vil, sier Jakobsen.

Les også: Ap-Jonas anklager Erna for hemmelig og skittent kommune-spill

Disse sier klart «nei» til anke

Men det er langt flere ordførere som ikke vil benytte en eventuell ankemulighet – selv om de er imot tvang, eller som sier at de ikke har tatt et standpunkt til muligheten.

– Det er et håpløst dårlig forslag. Jeg har nesten ikke ord. Å slå sammen flere kommuner er en såpass komplisert og viktig prosess, at vi ikke har tid å miste om vi skal gjøre dette. Venter vi til sommeren har vi bare to år på oss. Om vi venter til etter valget med et håp om å slippe har vi kastet bort enda mer tid, sier Trond Arne Pedersen (KrF) i Soknedal.

NEI: Ordfører i Ørland Tom Myrvold (H) vil ikke anke en tvangssammenslåing med Bjugn. Foto: Geir Otto Johansen , VG

Heller ikke ordfører Tom Myrvold (H) vil anke dersom hans kommune Ørland blir tvunget sammen med naboen Bjugn, slik det ligger an til ifølge regjeringens hemmelige liste.

– Det hadde blitt fullstendig kaos om man skulle reversere tunge politiske saker som dette. Vi må respekt for stortingsvedtak, sier han.

Ikke like begeistret

De øvrige ordførerne VG har snakket med avfeier problemstillingen som hypotetisk, eller sier det blir en sak for kommunestyret hvis det blir aktuelt.

Heller ikke alle Arbeiderpartiets tvangsutsatte ordførere har latt seg begeistre av muligheten.

Ordfører Britt Helstad (Ap) i Bindal kommune sier hun ikke vil se bort fra å bruke muligheten.

– Men det kan ikke være avgjørende for denne prosessen fremover. Regjeringen må lytte til et tydelig nei fra Bindal, og håper vi slipper å ta stilling til å anke.

Ordfører Astrid Hilde (Ap) i Søgne sier hun forholder seg til kommunestyrevedtaket om nei, og at saken er opp til Stortinget og ute av hennes hender.

– Vi forholder oss til de vedtakene som gjelder til enhver tid. Det er et hypotetisk spørsmål, mener hun.

Ap: – Opp til de berørte kommunene

FRIVILLIG: Kommunalpolitisk talsperson i Ap, Helga, sier at det må være opp til de berørte kommunene om de vil benytte seg av denne muligheten. Foto: Krister Sørbø , VG

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, understreker at de mener at kommunesammenslåinger skal være frivillige.

– Hvis et knapt flertall på Stortinget vedtar tvangssammenslåing, så mener vi det er riktig at de berørte kommunene kan be om å få omgjort vedtaket. Det må selvfølgelig være opp til de berørte kommunene om de vil benytte seg av denne muligheten, sier Pedersen til VG.

– Har det vært verdt det for Arbeiderpartiet å snu i saken?

– Ap har ikke snudd i denne saken. Vårt landsmøte understreket i 2015 at kommunesammenslåinger skal være frivillige. Regjeringen kan ikke sitte på et bakrom og bestemme tvangssammenslåinger og forvente at Ap skal gjennomføre dem, sier Pedersen.

Tror ordførerne trenger mer tid

TID: Trygve Slagsvold Vedum, leder i Sp, sier at han ønsker å gi kommunene tid og ikke presse dem til en sammenslåing. Foto: Terje Bringedal , VG

Leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, har gått hardt ut mot regjeringens kommunereform. Han tror ordførerne trenger mer tid.

– Veldig mange er slitne og utmattet av dette. Jeg vil gi de litt tid. Det er mye usikkerhet knyttet til sammenslåingen og ordførerne er derfor forsiktige, sier Slagsvold Vedum.

Han understreker at tvangsvedtak er et dårlige utgangspunkt for at en sammenslåing skal lykkes.

– Vårt poeng er at det er lokalbefolkningen og kommunestyret som skal bestemme, og vi gir derfor tilbud til de som føler seg presset og de som ikke vil sammenslås, sier Slagsvold Vedum.

Under kan du se hele regjeringens liste over mulige tvangssammenslåinger: