Disse kommunene tvangssammenslås

VG får bekreftet at flere kommuner sammenslås.

Regjeringen har jobbet intenst bak lukkede dører med å å få til en avtale om å slå sammen kommuner landet rundt med tvang. Tirsdag kveld får VG bekreftet at flere kommuner nå slås sammen mot sin vilje. Aftenposten og NRK erfarer at 13 kommuner blir slått sammen mot sin vilje.

Det betyr at landets 428 kommuner nå blir til 363.

KrF er etter det VG får opplyst ikke med på kommune-avtalen.

Ifølge NRK kommunene som slås sammen er:

* Søgne, Songdalen og Kristiansand

* Haram, Stor-Ålesund (Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog)

* Fet, Skedsmo og Sørum

* Lindesnes, Mandal og Marnardal

* Evenes, Narvik, Ballangen og Tysfjord

* Vikna, Bindal, Leka og Nærøy

* Spydeberg, Askim og Hobøl

* Leikanger og Balestrand

* Ørland og Bjugn

Regionreform

I motsetning til kommunereformen skal KrF være med på en enighet om regionreformen. Ifølge NRK er de fire samarbeidspartiene i utgangspunktet enige om disse regionene:

* De tre nordligste fylkene skal reduseres til to. Grensene skal fastsettes senere, og avgjørelsen skal tas regionalt.

* Telemark og Vestfold går sammen i én region.

* Buskerud, Akershus og Østfold blir til ny Viken-region.

* Aust-Agder og Vest-Agder blir til ett Agder.

* Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har allerede bestemt seg for å bli ett Trøndelag.

* Hedmark og Oppland blir til region Innlandet.

* Hordaland og Sogn og Fjordane blir til region Vestlandet.

* Møre og Romsdal blir som i dag.

* Rogaland blir som i dag.

– Veldig skuffet

Arbeiderparti-ordfører i Leikanger kommune, Jon Håkon Odd, sier til VG at han er skuffet over nyheten. I helgen skrev VG at ordføreren fryktet sammenslåing.

– Vi er selvfølgelig veldig skuffet over resultatet, og det kan jo virke som om det er viktigere med politisk prestisje enn å høre på et helt lokalsamfunn, sier han til VG tirsdag kveld.

– Det er klart vi er veldig spørrende for hvordan vi skal ta det videre i Leikanger. Ifølge kommunestyret er det faglige grunnlaget i anbefalingen svakt og sier lite om hvilke konsekvenser det vil gi.

Han forteller at de vil vente til beslutningen er vedtatt i Stortinget før de tar videre skritt.

– Da må vi sette oss ned med nabokommunene for å se hvordan vi skal gå videre, sier Odd.

Han påpeker at de ikke har blitt varslet på forhånd.

– At vi skal lære dette gjennom media har vært symptomatisk med prosessen, sier han til VG.

VG omtalte fredag de intense og hemmelige forhandlingene som har pågått siden nyttår og presenterte da en liste med tolv tvangssammenslåinger fordelt på ti fylker.

SKUFFET: Ordfører i Leikanger kommune, Jon Håkon Odd, sier til VG at han er skuffet over nyheten om at han kommune sammenslås med andre. Foto: FRODE HANSEN, VG

– Som forventet

Søgne er blant kommunene som har sagt nei til sammenslåing. Ordfører Astrid Hilde (Ap) sier imidlertid til VG at dagens meldinger ikke kom overraskende på henne: – Jeg visste ikke at det hadde blitt enighet om hvilke kommuner som skulle slås sammen. Jeg leste det i media. Men resultatet er som forventet – det er det samme som ligger i fylkesmannen sin innstilling. – Jeg forholder meg til kommunestyrevedtaket om nei, men det må ligge et vedtak fra Stortinget for at jeg skulle foreta meg noe. Da skal vi selvsagt følge det opp, sier hun.

Lindenes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen (H) vil vente med å kommentere saken til resultatet er offentliggjort.

– Vi må vente til det kommer en konkret tilbakemelding på hvilke kommuner de faktisk slår sammen, sier Janne Fardal Kristoffersen (H) til VG.

– Per nå er jo dette spekulasjoner, og det har fortsatt ikke vært noen som har gått ut med hva det faktisk har blitt enighet om, sier hun videre.