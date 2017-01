Ap-Jonas anklager Erna for hemmelig og skittent kommune-spill

VAMMA KRAFTVERK (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre tror Høyre og Frp kan ha andre hensikter enn innbyggernes beste når de nå tegner det nye kommune-kartet.

– Jeg mener det har blitt en uforsvarlig prosess, sier Støre til VG.

Han er svært kritisk til at regjeringspartiene nå forhandler i Stortinget med KrF og Venstre om hvilke kommuner som eventuelt skal slås sammen med tvang når kommunereformen nå nærmer seg målstreken.

Frykter partitaktikk



Støre sier måten forhandlingene skjer på gir grunn til å tro at det ikke bare er innbyggernes beste forhandlerne har i tankene når de tegner det nye kommune-kartet.

– Det som skjer i Stortinget nå blant de fire partiene er nettopp det de sa at ikke skulle skje. Nå sitter det noen få personer bak lukkede dører på Stortinget i Oslo og tegner opp et nytt Norgeskart. Der kan de komme til å slå sammen kommuner mot deres vilje. Det er ikke åpent, det er ikke innsyn, vi vet ikke hvilke hensyn de tar. Jeg ser fram til å se hvilke partier som styrer i de kommunene som blir berørt og de som ikke blir berørt.

– Du tror partistrategiske hensyn er en del av vurderingen når de skal avgjøre sammenslåingene?

– Det kan man ha grunn til å anta.

– Du kritiserer regjeringen for en uryddig prosess. Hvordan ville Ap gjort det annerledes?

– Vi ville ha avklart de økonomiske rammebetingelsene tidligere og gitt kommunene bedre tid til å lande sine lokale prosesser. Og vi ville ikke endret spillereglene underveis, sier Støre.

Skilsmisse-garanti



Mandag denne uken sa Aps kommunepolitiske talsperson Helga Pedersen til NRK at partiet lover å reversere tvangssammenslåingene dersom de kommer i regjering.

NØTTEKNEKKER?: Kommunalminister Jan Tore Sanner. Foto: Frode Hansen , VG

– Jeg er helt enig med Helga Pedersen. Dersom stortingsflertallet mot formodning tvinger gjennom sammenslåinger av kommuner som ikke vil, så vil vi gi de kommunene mulighet til å søke regjeringen om å få det vedtaket omgjort etter valget. Det må være på de enkelte kommunenes initiativ, og da vil vi respektere det og innvilge en slik søknad. I korridorene på Stortinget snakkes det nå om at det forhandles om å slå sammen 5–10 kommuner med tvang. Det er et lite antall. At vi klargjør at vi legger frivillighet til grunn tror jeg oppfattes som en selvfølge.

– Bidrar du ikke aktivt til å sabotere prosessen når du nå reklamerer for at dere vil åpne for skilsmisser?

– Det er helt feil. Jeg tror ikke det er noen kommuner som kommer til å gå fra et ja til et nei fordi vi åpner for å innvilge slike søknader. Jeg tror kommunene har gjort seg opp sine meninger, og jeg heier på dem som ønsker å slå seg sammen, sier Støre.

Kommunalminister Jan Tore Sanner avviser bestemt påstanden om skittent spill.

– Jeg er mildt sagt sjokkert over at Gahr Støre kjører debatten ned på dette nivået. Han burde heller støtte opp om og legge til rette for de mange Arbeiderparti-ordførerne som ønsker sammenslåinger og som har etterlyst lederskap fra Gahr Støre i denne saken, sier Sanner til VG.