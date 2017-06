Kommunen beklager etter gravearbeid ved demning

50 husstander ble evakuert etter bekymringsmelding til NVE. – Kunne blitt kritisk, sier seksjonssjef.

Et rødt flagg spratt i været hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) torsdag kveld, etter at noen i Sortland hadde sett pågående gravearbeid nær en demning, og sendt inn en bekymringsmelding.

NVE skulle ha godkjent planene om å grave rundt demningen på forhånd.

– Vi kjente ikke til noen av disse arbeidene før vi fikk bekymringsmeldingen, sier seksjonssjef for damsikkerhet Lars Grøttå i NVE.

Ordfører: Tar dette på alvor



Gravearbeidene ble utført av Sortland kommune i forbindelse med reparering av en vannledning. Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo sier at det opprinnelige arbeidet ikke var så nære demningen at det var rapporteringspliktig, men at det etter hvert ble oppdaget at man måtte komme nærmere.

– Vi erkjenner at det har skjedd en rutinesvikt hos oss, og det tar vi på største alvor, sier Bjørkmo.

I tilfeller hvor det graves rundt demninger som demmer opp vann, og hvor det hadde fått konsekvenser om det hadde gått galt, skal alltid NVE godkjenne planene, opplyser Grøttå.

– Her fikk vi ikke melding. De skal ikke gjøre slikt gravearbeid uten at vi får beskjed. Det skal legges planer og de skal godkjennes, sier Grøttå.

NVE: – Kunne blitt kritisk



– Hvilke konsekvenser kunne dette fått, hvis ingen hadde sagt fra og en brist hadde oppstått uten forvarsel?

– Det ble jo evakuert 50 boliger, så det sier sitt om at de var bekymret. Om alle disse husene var utsatt vet jeg ikke ennå, men det er klart det var fare for både mennesker og eiendom, sier Grøttå.

– Det kunne oppstått en kritisk situasjon.

Ordfører Bjørkmo er overfor VG veldig klar på at det har forekommet en rutinesvikt.

– Starten på arbeidet krevde ikke varsling. Det handlet om å reparere et rør, og så viste det seg at det var så langt inn til røret at de var på kant inn til demninga. Da skulle de ha varslet NVE og fått det vurdert, sier Bjørkmo.

– Sortland kommune tar ansvaret for denne rutinesvikten.