Det har vært en klagestorm fra innbyggere i Lillehammer som mener de har fått utregnet feil eiendomsskatt. Ifølge kommunen er flere feil gjort på et nettbrett i kulden.

Klagene har strømmet på etter at flere innbyggere i Lillehammer har oppdaget feil i utregningen av eiendomsskatten sin. Kommunen finner at det er gjennomgående gjort flere feil i kulda, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

– Det kan se ut som om det har vært en overhyppighet av feilregistreringer ved ett nettbrett når det har vært kaldt, sier rådmann Tord Buer Olsen i Lillehammer kommune til VG.

Hittil har det kommet over 1100 konkrete henvendelser der det påpekes faktafeil eller klages. I tillegg har kommunen fått flere telefoner og besøk fra innbyggere.

Vil ikke skylde på nettbrett

RETTER OPP: Tord Buer Olsen, rådmann i Lillehammer kommune, forsikrer at kommunen skal rette opp i feilene som er begått. Foto: Lillehammer kommune

Rådmannen informerte tirsdag formannskapet i Lillehammer etter at det er avdekket feilregistreringer i beregningen av eiendomsskatten til innbyggerne. Blant annet var det lagt inn feil beregningsnøkkel på rekkehus med underetasje og garasje, inkludert kjedet enebolig med garasje, skriver avisen.

Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen, som var til stede på møtet, trakk rådmannen fram bruk av nettbrett i kulda som en mulig forklaringsfaktor. Rådmannen sier til VG at det gjelder ett nettbrett i kulde, men vil ikke gi nettbrettet skylden.

– Vi vet ikke hva som er grunnen ennå. Akkurat nå fokuserer vi på å finne ut hvor det eventuelt er gjort feilregistreringer, sier Olsen.

Han forteller at det er analyser gjennomført av en ekstern konsulent som viser hvor det er gjort åpenbare feil.

– Vi vet om at det er gjort feil ved noen hundre eiendommer av totalt 12.000, men vet ikke hvor mange feil som er gjort i høy kulde, sier rådmannen som forsikrer at kommunen har samme fokus som innbyggerne, at grunnlaget for eiendomsskattetaksten skal være riktig.

Kommunen takserte huset 2,5 mill høyere

I flere kommuner pågår det nå heftige debatter om eiendomsskatt og det mange innbyggere mener er urettferdig beskatning og taksering av boligene deres. I Kautokeino ble nylig et hundehus ilagt eiendomsskatt. I Bodø måtte kommunen snu og øke bunnfradraget i eiendomsskatten etter flere uker med kritikk og over 1300 klager.

Tidligere har VG skrevet om ekteparet Erik og Alicia Thanem fra Lillehammer som fikk boligen sin taksert til 6,7 millioner av kommunen mens en privat eiendomsmegler takserte verdien av huset til 4,2 millioner, altså 2,5 millioner mindre enn det kommunen først takserte.

HØY TAKST: Alicia og Erik Thanem i Besserudgrenda på Fåberg utenfor Lillehammer fikk taksert boligen deres mye høyere av kommunen enn en privat eiendomsmegler. Foto: Geir Olsen , VG

– Dette er det verste eksempelet vi har opplevd så langt. Det er fordi det er så stort sprik fra reell verdi til verdien de har fått, sa eiendomsmegler Øyvind Horten i Privatmegleren Lillehammer til VG.