Koblet 12-åring til anonym trussel på grunn av forbokstav – avhørt uten foreldre til stede

Natt til tirsdag vekket uniformert politi 12-åringen hjemme, dagen etter avhørte de ham på skolen uten mor og far til stede. Årsaken var en anonym trussel signert med «I». 12-åringens arabiske navn har samme forbokstav.

– Jeg ble vekket av pappa rundt tolv-tiden. Da sa han at politiet var hos oss, og at de ville snakke med meg, så jeg gikk til døren. Det var tre politimenn i uniform. De lurte på om jeg visste hvorfor de var der.

Det forteller den 12 år gamle gutten til VG. Han byttet nylig skole, og skulle på et avtalt besøk hos sin gamle klasse dagen etter han fikk besøk av politiet.

Møtet med gamleskolen ble imidlertid ikke helt som tenkt.

Tre betjenter på døren



Det var en melding på appen Musical.ly som fikk politiet til å agere mot tolvåringen. Appen tillater at man kan registrere seg anonymt, og sende meldinger til flere samtidig.

Mandag la noen ut meldingen «Jeg skal drepe alle i 7.-klasse på [...] skole! Prøv å finne ut hvem jeg er.» Brukerens navn var kun bokstaven «I» – den samme bokstaven som tolvåringens navn begynner med.

Idag bekrefter politiet at det ikke var tolvåringen som stod bak meldingen. Mandag hadde de imidlertid ikke informasjon om hvem som var avsender. De valgte likevel å sende tre uniformerte betjenter til guttens hjem natt til tirsdag denne uken.

RANSAKET MATPAKKEN: Den 12 år gamle gutten er nå utenfor mistanke, men foreldrene er sterkt kritiske til skolens og politiets framferd. Foto: FRODE HANSEN, VG

– De sa at jeg hadde vært mistenkt for å være den som sendte trusselen. Jeg sa at det ikke var meg, og lot dem se på mobiltelefonen min, forteller gutten til VG.

Guttens mor forteller at sønnen var oppskaket etter møtet med politiet.

– Hvorfor troppet de opp hos en tolv år gammel gutt midt på natten? Jeg forstår at det er en alvorlig trussel, men kunne politiet ha gjort dette på en roligere måte, spør hun.

Ransaket matpakken



12-åringen skulle likevel besøke gamleskolen etter den dramatiske natten, men ble møtt av politiet og en ansatt i kommunen også der. Politiet sier det ikke var planlagt å avhøre gutten enda en gang.

– Vi oppsøkte skolen for å snakke med rektor om trusselen. Da fikk vi beskjed om at en som er mistenkt i saken sto på skoletrappen, og vi kunne ikke la være å ta kontakt, forteller lederen av forebyggende seksjon på den aktuelle politistasjonen.

VG har valgt å anonymisere partene i saken av hensyn til gutten og hans familie.

– De tok meg til et rom og lurte på om det var meg, og snakket om konsekvensene av sånne saker. Politimannen spurte om å få sjekke sekken min, forteller gutten.

I ransakelsen sjekker politimannen bøker og matpakken til gutten.

– Jeg hadde to brødskiver, en med salami og en med ost. Jeg har ikke spist dem ennå. Jeg har ikke spist i hele dag. Jeg var litt redd, forteller gutten om ransakingen.

Politibetjenten forteller at ransakingen av sekken ble gjort med guttens samtykke.

– Det var for å avkrefte om det var noen våpen der. Det er mulig det var feil. Når slike trusler kommer, er det viktig å dempe frykt, og ta vare på guttens rettigheter. Noen ganger kan det komme litt i konflikt, sier politibetjenten.

Kritisk til avhør



Moren ble først informert om at sønnen var i samtaler med politiet da samtalen var i gang. Hun ble oppringt av skolens ledelse.

– De sa at han satt i en avhør-liknende samtale med politiet, og at de kommer til å sende ham hjem etterpå, forteller moren.

KRITISK: Akhenaton de Leon, leder for OMOD, er kritisk til at politi og skole fokuserte på gutten med det arabiske navnet, med foreldre fra Midt-Østen. – Ville det samme ha skjedd en gutt med en norskklingende navn? Er han den eneste på skolen med et navn som begynner på akkurat den bokstaven? spør de Leon. Foto: FRODE HANSEN, VG

Hun er sterkt kritisk til at politiet avhører gutten uten av hun eller far var tilstede. Politi og kommunens representant betegner det på sin side som en samtale.

– Det var en mild og god samtale som ikke bar preg av en avhørssituasjon. Det var ingenting som tilsa at det var ubehagelig, sier representanten fra kommunen.

– Foretok dere samsvarende samtaler med andre elever bortsett fra han?

– Nei, jeg tok en del samtaler med andre som hadde følt seg truet eller blitt nevnt i chatten, men da var jeg alene.

– Var avhør



Akhenaton de Leon, leder for OMOD - Organisasjonen mot offentlig diskriminering, mener at samtalen med gutten må defineres som et avhør.

– Selvsagt er det et avhør når politiet velger å snakke med ham og ransake sekken hans. De kan ikke i etterkant redefinere det til en samtale når de ikke finner det de søker etter, sier han.

Ved avhør av barn har foreldrene rett til å være informert og være tilstede, forteller de Leon.

UNORSK NAVN: – Ville det samme ha skjedd en gutt med en norskklingende navn? Er han den eneste på skolen med et navn som begynner på akkurat den bokstaven, spør Akhenaton de Leon, leder i Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD). Foto: Marte Vike Arnesen

– Her er det brudd på både skolens og politiets rutiner. Hvor er beskyttelsen av barnet? Jeg forstår at politiet har en vanskelig jobb, men dette er ikke første gang jeg hører at man overser regler og rutiner i møte med ikke-etnisk ungdom, sier han.

VG har vært i kontakt med Barneombudet, som ikke vil kommentere saken og begrunner det med at den fortsatt er pågående.

Norsk-irakisk



Den tolv år gamle guttens foreldre kommer opprinnelig fra Irak. Moren lurer på om dét var grunnen til at han ble utpekt som mulig trusselmaker.

– Hvis han hadde hatt et norsk-klingende navn, hadde politiet oppsøkt ham da? Det er mange i klassen som har et navn som begynner på samme forbokstav som min sønn, men ingen av dem ble oppsøkt av politiet, sier hun.

Også Akhenaton de Leon setter spørsmålstegn ved dette.

Politibetjenten som ransaket guttens sekk bekrefter at ingen andre elever ble tatt inn for liknende samtaler.

– Vi har ikke gjort flere samtaler, meg bekjent. Akkurat hvordan gutten ble koblet til dette er det ikke riktig å gå i detaljer på, i og med at saken er under etterforskning. Vi jobber med å få vite hvem som opprettet profilen, men det tar litt tid, sa han til VG onsdag denne uken.

– Forsikret politiet seg selv om at foreldrene var varslet eller overlot dere det til skolen?

– I dette tilfellet overlot vi det til skolen.

– Hva tenker dere om hvordan denne saken er blitt håndtert?

– Vi vil gjøre en eventuell evaluering i ettertid og se om vi kunne håndtert dette bedre, sier betjenten.

Bortsendt fra skolen



Stasjonssjefen ved den aktuelle politistasjonen benekter at dette handlet om guttens etniske bakgrunn.

– Det hadde ingenting med det å gjøre. En slik etterforskning baserer seg på faktaene vi har, og de er uavhengig etnisitet.

– Hvilke fakta satt dere på, foruten selve trusselen og den anonyme brukerens brukernavn?

– Siden saken er under etterforskning kan jeg ikke gå inn i detaljer.

– Ble andre barn oppsøkt på liknende måte denne kvelden?

– Ikke ut fra opplysningene vi hadde.

Etter samtalen med politiet avgjør skolen å sende gutten vekk. Hans gamle klasse blir samlet til en samtale om nettvett.

– Jeg hadde en grei økt med lærere og elever i klassen om hva som er lov og ikke lov på nett, sier kommunens representant.

Denne økten ble 12-åringen ikke invitert med på.

– Det ble tatt en beslutning om at han skulle være på den skolen som han nå tilhører, sier skolens rektor.

Utenfor mistanke



– Hadde beslutningen noe å gjøre med trusselen mot skolens elever?

– Det var i hvert fall elever som var urolige, så vi tenkte det var best at han var på sin egen skole, svarer rektoren.

– Så dere mente at elevene ville bli mindre urolige hvis denne gutten ble sendt bort?

– Det var det som ble bestemt da. Uten at han er utpekt som noen syndebukk.

– Føler du at dere har håndtert denne saken korrekt?

– Ja, jeg synes vi håndtere den godt. Vi var rolige og avdramatiserte, mener rektoren.

Både skole, politi, og kommunen bekrefter at gutten raskt var utenfor mistanke. Produsenten av appen har gitt politiet informasjon om brukeren.

– Det var en jevnaldrende, og ingen som har hatt kapasitet til å gjøre det som lå i trusselen. Vi mener at det dermed ikke er grunn til å mistenke denne gutten lenger. Jeg regner med at det er blitt formidlet til elevene, sier politibetjenten.

Det har imidlertid ikke skjedd.

– Det er ikke informert noe til noen utover samtalene vi har hatt med elevene i syvende klasse, sier rektoren på skolen.