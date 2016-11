Valgekspert: Kan være en dag unna regjeringskrise

KrF-leder Knut Arild Hareide kan bli klimahelt – eller syndebukk – i morgen. Valgforsker Anders Todal Jenssen sier Norge kan være en dag unna en mulig regjeringskrise.

– Norge kan være en dag unna begynnelsen på en regjeringskrise. I hvert fall i teorien. Men regjeringen kan bestemme seg for å fortsette, selv om de ikke får flertall for enkeltsaker i forbindelse med statsbudsjettet, sier professor og valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU i Trondheim.

– Å fortsette uten å ha flertall i viktige saker er nok ikke et alternativ den sittende regjeringen gjerne vil havne i. Men det har skjedd før: Kjell Magne Bondeviks første regjering gikk på flere nederlag, men valgte å regjere videre, sier Jenssen.

– Hvordan ser du for deg at det kan forsvare det?

– Det kommer helt an på hvordan de bestemmer seg for å reagere på å bli nedstemt. Solberg kan si at regjeringen fortsatt er det mest styringsdyktige alternativet, for eksempel hvis Ap ikke får støtte for sitt alternative statsbudsjett.

Aardal er i tvil



En av nestorene innen valgforskningen, professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo, sier utfallet er vanskelig å spå.

– Hvis vi først legger til grunn at KrF følger Venstre, finnes det flere alternativer. Solberg kan sette hardt mot hardt og stille kabinettspørsmål. Det vil sette nytt press på Venstre og KrF. Det vil ikke bedre forholdet og det vil kunne føre til regjeringskrise, som vil synliggjøre at det ikke var grunnlag for en slik borgerlig allianse, sier Aardal.

– Stort nederlag



Han sier vi er inne i en tid hvor det er viktig for de borgerlige å beholde en felles plattform.

– Etter at de faste blokkene sprakk, fikk vi de rødgrønne og nå disse fire: De borgerlige partiene er avhengig av å få på plass en allianse som holder. Faller denne sammen etter vel tre år, vil det være et stort nederlag.

– Mulig vei



Aardal sier et mulig scenario er at de borgerlige partiene stemmer på sine budsjetter.

– Når de har fått stemt på sine egne saker og budsjetter, så vil de subsidiert stemme for regjeringens budsjett. Det vil være en veldig kinkig situasjon, men er en mulig vei.

– Hvis vil legger til grunn at KrF ikke følger Venstre, så vil det også være vanskelig, men ikke utenkelig. Hvis KrF har fått gjennomslag for viktige hjertesaker, er det ikke bare å stille seg bak Venstre. Historisk har de ikke et så tett forhold. På den andre side; ryker skjebnefellskapet nå, så blir det ikke lett i fremtiden.

Avventende Støre



Ap-leder Jonas Gahr Støre understreker at det fortsatt er de fire samarbeidspartene som har flertall i Stortinget.

– Det stemmes på mandag over statsbudsjett. Da blir det mange forslag, noe som er historisk sjeldent. Vi får se da, sier han.

– Hvis Erna Solberg stiller kabinettsspørsmål og regjeringen faller, vil du være klar til å ta over?

– Da må vi se på det. Arbeiderpartiet et er parti som tar ansvar når det trengs. Men disse partiene har forpliktet seg til å styre landet, og budsjettet er det viktigste de gjør. Nå har de vist at de ikke klarer det det siste året i denne perioden, og det er veldig alvorlig, sier Støre.

Bellona-leder Frederic Hauge gir KrF-leder Knut Arild Hareide et stort ansvar foran møtet i stortingsgruppen til KrF onsdag, hvor de skal ta stilling til om de skal følge Venstre og bryte budsjettforhandlingene med regjeringen.

– Holder klimaet i sine hender



– Hareide holder klimaet i sine hender. Svikter han nå, så kan det få alvorlige konsekvenser for Norges muligheter til å nå klimamålene Norge har forpliktet seg til, sier Hauge.

– Jeg synes det står respekt av det Venstre nå har gjort. Det er viktig å sette opp grenser i miljøkampen. Hareides Kristelig Folkeparti har gjort det før og han bør videreføre den arven, sier Hauge og viser til at daværende KrF-statsminister Kjell Magne Bondevik og hans andre regjering gikk av i 2000, som følge av at Regjeringen fikk stortingsflertallet mot seg på et kabinettsspørsmål om utbygging av gasskraftverk.

Høyre, Frp og KrF har flertall i Stortinget.

Siden Solbergs Høyre/Frp-regjering tiltrådte i 2013 har KrF og Venstre utgjort flertallsgrunnlaget for denne regjeringen.

Nå har Venstre brutt sin støtte. Hvis KrF onsdag velger å bryte forhandlingene om statsbudsjettet med regjeringen, vil den ikke lenger ha støtte for sitt forslag til statsbudsjett: Regjeringskrise truer.

– Folk vil ha forståelse



– Jeg tror folk vil ha stor forståelse for at Hareide og KrF viser ansvar og står opp imot Fremskrittspartiet og det håpløse ultimatumet som regjeringen har satt. Jeg forstår ikke hva statsminister Solberg holder på meg. Ut ifra det vi har analysert oss frem tid, kunne hun lett ha skaffet grunnlag for kompromisser som vil føre til at CO₂-utslippene kommer ned, sier Hauge.

Venstre får honnør av flere miljøorganisasjoner for å stå klippefast for klimaet etter at partiet valgte å bryte forhandlingene med regjeringspartiene om statsbudsjettet for neste år.

– Svært tungt ansvar



De Grønnes frontfigur Rasmus Hansson legger også sterkt press på Hareide.

– Nå hviler det er svært tungt ansvar på KrF for å sikre at regjeringens budsjett likevel blir et grønt budsjett. Et grønt budsjett må oppfylle klimamålene men også gjøre mye mer, sier han og legger til:

– Hareide drømmer om et sterkt sentrum. Da bør han huske at det var miljøsaken som løftet KrF og sentrumspartiene på slutten av 90-tallet og ga oss to KrF-regjeringer med Bondevik.

Roser



Han roser Venstre:

– Miljøpartiet De Grønne har respekt for at Venstre bryter budsjettforhandlingene fordi de ikke får nok gjennomslag for miljø, men vi er overrasket over at bruddet kommer på så små miljøsaker så sent i perioden, etter lange forhandlinger. Nå står vi i fare for å få fire tapte år uten noe grønt skifte.

Han roser ikke statsminister Erna Solberg.

– Erna Solbergs største tabbe er at hun har undervurdert både alvoret i klimaendringene og den politiske viljen til å gjøre klimakutt. Hareide må passe seg for samme felle, å undervurderer sprengkraften i klimasaken.

– Oppsiktsvekkende



SV-nestleder Sorre Valen er klar:

– All ære til Venstre for å stå på sine krav. Dette viser at Venstre mente alvor da de krevde et grønt skifte, og det viser at det i praksis er umulig å få til et grønt skifte med Høyre og Frp, sier Snorre Valen.

– Det er oppsiktsvekkende at med det største borgerlige flertallet i norsk historie, så klarer ikke Erna Solberg å holde det samlet over fire år. Så får vi vente og se. Det kan jo godt hende at det blir en borgerlig budsjettenighet på mandag.

– Stor honnør



– Venstre skal ha stor honnør for å stå opp for klimaet og fremtidige generasjoner, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.



Også Greenpeace-leder Truls Gulowsen mener det er bra at Venstre ikke etterlater noen tvil om at klimasaken er viktigst.

Frp står samlet



På den andre siden av det politiske landskapet, vil han ikke bli syndebukk hvis han velger å vende ryggen til Venstre.

VGs fylkeslederrunde i Frp tirsdag, viser at Frp-leder Siv Jensen har full støtte for å kjøre løpet og ikke åpne for noen økning av regjeringens forslag til bilpakke, hvor dieselavgiften går opp med 35 øre og bensinavgiften med ti øre.

Frp samlet seg tirsdag om dette kravet.