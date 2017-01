Slik kan KrFs ultimatum gjøre Ap-Jonas til statsminister

Hvis ikke statsminister Erna Solberg selv kaster Frp ut av regjeringen etter valget, truer Knut Arild Hareide (KrF) med å gjøre Jonas Gahr Støre (Ap) til ny statsminister.

– Erna bør heller bruke tid på å forberede seg på at hun trolig må ta et valg, enn å fortsette å drømme om en regjering bestående av Høyre, Frp, KrF og Venstre. Det kommer aldri til å skje. Hun må velge mellom sentrum og Frp, sier Hareide i dette intervjuet med VG.

Denne helgen møtes over 350 KrF-tillitsvalgte på Lillestrøm i Akershus for å forberede seg på høstens valgkamp.

Ved forrige stortingsvalg garanterte Hareide og KrF at de ville sikre at landet skulle få en borgerlig regjering med Høyre-leder Erna Solberg som statsminister. I år gir partiet, som kan havne på vippen i høstens valg, ikke den samme garantien.

Gjør veien større for Støre



Tvert imot kan KrF bli partiet som sikrer Arbeiderpartiet og partileder Jonas Gahr Støre statsminister-makten de neste fire årene, sier Hareide.

Det besluttet partiets landsstyre i november. Det eneste partiet bestemt avviser er å gå inn i en regjering Frp deltar i.

STATSMINISTER-NEDRYKK?: Statsminister Erna Solberg (H) og Knut Arild Hareide satt sammen i sofaen i Statsministerboligen og så på da Brann rykket ned fra eliteserien i fotball etter kampen mot Mjøndalen i 2014. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Vi ønsker en sentrum/Høyre-regjering. Det er vårt førstevalg. Hvis det ikke er mulig, så er det mest sannsynlig at vi går i opposisjon uten en samarbeidsavtale. Eller at det blir en regjering på den andre siden.

– Så Høyre/Frp-regjeringen kan tenkes å få fortsette, dersom de fire borgerlige partiene får flertall?

– Det utelukker ikke vi. Vi kan forhandle budsjetter med en slik regjering. Men vi går til valg på en annen regjering. Denne høsten har vist at vi trenger en mer robust regjering. Hadde det ikke vært for to veldig konstruktive samarbeidspartier, så hadde denne regjeringen måttet gå av.

Borgerlig samarbeid De fire partiene på såkalt «borgerlig side» er Høyre (H), Fremskrittspartiet (Frp), Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre (V). Siden stortingsvalget i 2013 har disse fire partiene hatt flertall på Stortinget. Like etter valget inngikk de fire partiene en forpliktende avtale om å samarbeide om politikken ut stortingsperioden, som avsluttes i år. Høyre og Frp dannet regjering med Erna Solberg (H) som statsminister, mens KrF og Venstre valgte å stå utenfor og være konstruktive opposisjonspartier.

– Er det uaktuelt for KrF å delta i andre regjeringer enn med Venstre og Høyre?

– Jeg kan ikke utelukke andre muligheter. Får vi ikke vår løsning med sentrum og Høyre, så låser vi ikke døren og kaster nøkkelen. Det er det politiske gjennomslaget som er det viktigste for oss, ikke hvem vi samarbeider med.

Vil ha regjeringsmakt



– Dere er veldig tydelige på at dere vil i regjering?

– Ja, det er klart. Det er store muligheter for å styre politikken når du sitter i regjering. Du har ikke de samme mulighetene når du ikke gjør det.

– Hvorfor i all verden skal da KrF foretrekke å støtte en regjering bestående av Høyre og Frp, hvis dere selv kan sitte i regjering med for eksempel Ap og Senterpartiet?

– Fordi Erna kommer til å velge oss.

– Hvorfor er du sikker på det?

– Jeg tror Erna styrer landet godt og ønsker å fortsette med det.

BER OM MAKT: Knut Arild Hareide, her i Stortingets keiserfløy, med bilder av alle tidligere medlemmer av Stortingets presidentskap på veggene. Foto: Trond Solberg , VG

– Samtidig åpner du også for å gå inn i regjering med Arbeiderpartiet?

– Vi sier vi går til valg på en sentrum/Høyre-regjering. Men alle forstår jo at vi ikke kan utelukke andre muligheter. Det ville være politisk uansvarlig av meg. Det kan komme veldig mange politiske situasjoner hvor vi må vurdere andre alternativer enn vårt førstevalg.

Statsminister-bingo



– Så en stemme på KrF er nå en stemme på hva som helst og hvilken statsminister som helst?

– Vi kommer ikke til å ha en statsministerkandidat ved dette valget. En stemme på KrF er en stemme på en sentrum/Høyre-regjering og at KrF skal få politisk gjennomslag.

– Også er det bingo for KrF-velgerne hvem som blir statsminister?

– Dersom det blir et ikke-sosialistisk flertall, som i dag, så kommer vi etter valget først til å henvende oss til Erna og si at vi vil danne en regjering med Høyre og Venstre, men uten Frp. Også kan ikke jeg garantere for hvilke valg Erna gjør, om hun velger oss eller Frp. Jeg tror velgerne ser at årets valg blir mer usikkert enn ved valget i 2013.

– KrF-velgere som ønsker Erna Solberg som statsminister kan altså risikere å stemme på et parti som sørger for at Ap-leder Jonas Gahr Støre blir statsminister?

– Nei, fordi Erna får muligheten til å ta sine valg.

– Men hva om Erna Solberg da velger ikke å kaste Frp ut av regjering?

– Jeg tror Erna vil velge oss.

– Velgerne kan ikke nødvendigvis stole på det?

– Da må de stole på oss. Ved forrige valg viste vi at vi holder det vi lover, sier Hareide.

Skryter av Ap-Jonas



LIKER HVERANDRE: Jonas Gahr Støre og Knut Arild Hareide. Foto: Trond Solberg , VG

Han understreker at som statsministerkandidater mener han både Solberg og Støre er gode alternativer.

– Jonas Gahr Støre er en dyktig mann, og jeg tror han ville håndtert det å være statsminister på en god måte. I likhet med Erna Solberg. Men vi vet at Arbeiderpartiet historisk sett har stått imot KrF i viktige verdispørsmål, hvor Høyre står oss nærmere.

– Hvem vil du helst samarbeide med på ikke-borgerlig side?

– Senterpartiet. Deretter Miljøpartiet De Grønne. Så står selvsagt Arbeiderpartiet nærmere KrF enn Frp gjør, men Høyre står oss også nærmere enn Arbeiderpartiet, sier KrF-lederen.