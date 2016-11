Etter gruppemøtet i dag sendte KrF en liste med en rekke krav regjeringen må innfri for at budsjettforhandlingene skal fortsette. I kveld møtes ledelsen i regjeringspartiene hjemme hos statsministeren.

– Vi ønsker å bidra til en løsning. Vi har hatt to møter i helgen. Der la Venstre frem en veldig omfattende skisse, men da var ikke vi klare til å gi våre innspill. Men etter vårt gruppemøte i dag har vi sendt dem flere ting som vi ber dem spesifikt om å se på, sier Knut Arild Hareide til VG.

Hareide sier han ringte ledelsen i regjeringspartiene og overbragte KrFs innvendinger, og ba om at disse ble besvart før et nytt forhandlingsmøte kan finne sted.

Etter opplysninger på dagtid mandag om at lederne for både regjeringspartiene og støttepartiene skulle møtes mandag kveld, ble dette senere endret.

Kalt inn av Erna



Både Venstre og KrF skal ha sagt nei til nye fellesmøter før det kommer noe nytt på bordet.

Mandag kveld er det derfor statsminister og Høyreleder Erna Solberg og partitopper i Høyre som møter Frp-leder Siv Jensen, hennes nestleder Per Sandberg og Frps finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi i statsministerboligen.

Limi var ordknapp da han kom til statsministerboligen i 18.30-tiden.

– Jeg har blitt kalt inn av Erna, sier han på vei inn.

– Går det mot et brudd?

– Jeg vet ikke. Jeg er blitt kalt inn av Erna. Så får vi se, svarer Limi.

Frp-Per: – Alt ordner seg til jul



Frp-nestleder Per Sandberg sa til VG at det knapt kan kalles et møte da han kom ut igjen fra statsministerboligen like før klokken 18 mandag.

– Det er bare politikk vi snakker om, og jeg tror vi er langt unna noen krise, sier Sandberg til VG utenfor statsministerboligen.

– Jeg synes dette går rimelig greit. Alt ordner seg til jul, legger Sandberg til - på vei ut fra møtet med Erna og Siv.

Høyres finanstalsmann Svein Flaatten er i likhet med Sandberg svært sparsommelig med kommentarer om innholdet i samtalene han har hatt mandag kveld.

– Vi er i en innspurt. Og jeg er alltid optimist, sier Flaatten til VG. Men han nekter å kommentere noen av forslagene som er lagt frem de siste døgnene.

Regjeringspartiene har fått flere innspill fra både Venstre og KrF de siste dagene.

Blant innspillene KrF har sendt til regjeringen er særlig spørsmålet om hvordan områder som fiskeri og landbruk skal skånes for urimelige virkninger av de grønne skatte- og avgiftsskjerpelsene, etter det VG kjenner til.

– Regjeringen trenger mer tid



– Våre innspill handler om det grønne skiftet, for å få klimagassutslippene ned og det uten at det skal ha en negativ distriktsprofil. Vi har forståelse for at da vi kom med dette i dag, så trenger regjeringen mer tid til å vurdere det. Og med omfanget som Venstres pakke hadde, så er ikke jeg overrasket over at vi trenger mer tid og at kan bli vanskelig å få tid til et møte i dag, sier Hareide.

BUDSJETTMØTE: KrF-leder Knut Arild Hareide utenfor statsministerboligen etter fredagens budsjettforhandlinger. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Som VG fortalte tidligere mandag har Venstre lagt på bordet et forslag om å redusere Frp og Høyres foreslåtte økning i bensinavgiften mot at dieselavgiften økes ytterligere.

Per Sandberg ville ikke mandag kveld kommentere Venstres nye forslag til bilpakke eller noe annet substansielt fra innspurten i budsjettforhandlingene.

Avisen DN har omtalt den grønne pakken Venstre la på bordet lørdag. Den inneholder forslag som beløper seg til flere milliarder kroner i endringer på statsbudsjettet.

Hareide ønsker seg bursdagspresang



Hareide sier at han håper et nytt møte kan bli tirsdag formiddag.

– Vi har bare tiden og veien. Vi er på overtid av overtiden. Jeg har bursdag på onsdag, og akkurat nå er den fineste bursdagsgaven jeg kan få en budsjettenighet på onsdag, sier Hareide.

Regjeringen la frem sitt forslag til endring i drivstoffavgift, den såkalte bilpakken, allerede 30. september, og nekter å forhandle om den.

Venstre kan på sin side ikke godta pakken, og dermed har forhandlingene gått i vranglås.

Budsjettforhandlerne i Stortinget har nå gitt deg selv en ny frist fram til torsdag ettermiddag:

Innen klokken 18 torsdag må hovedtallene i statsbudsjettet, altså rammene for hvert enkelt departement, være lagt inn komiteens interne systemer, for at budsjettprosessen skal gå som planlagt i Stortinget.

Finansdebatten, som legger rammene for statsbudsjettet, er allerede utsatt en gang, til mandag 5.desember.