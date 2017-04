KrF-Hareide: Norge trenger en ny regjering

Kristelig Folkeparti-leder Knut Arild Hareide listet opp sak etter sak for å forklare hvorfor Høyre/Frp-regjeringen ikke kan få fortsette etter valget.

– Vi ser det i distriktspolitikken. Vi ser det på landbruk, bistand, klima, bioteknologi, flyktninger og integrering. Norge trenger en ny kurs! Norge trenger en ny regjering! sa Hareide.

Vil i regjering



Han åpnet KrFs landsmøte i Trondheim torsdag formiddag, hvor partiet skal sette sammen sitt partiprogram før høstens stortingsvalg og diskutere hvordan de kan komme inn i regjering etter valget.

Ny homostrid i KrF: Vil igjen nekte homofile å gifte seg

– KrF har som mål å komme i regjering etter valget. Vi har fått store gjennomslag de fire siste årene. Budsjettrundene har vist det. Men regjeringsdeltagelse gir en helt annen mulighet enn opposisjon på Stortinget. Gjennom å være med der beslutningene fattes – hver dag – kan vi få utrettet så mye mer. Det er nok å nevne røykeloven, den hadde vi aldri fått på plass om vi ikke hadde sittet i regjering. Derfor bør KrF inn i regjering, sa Hareide.

HOLDT TALE: KrF-leder Knut Arild Hareide holdt tale til landsmøtet i partiet på Scandic Nidelven i Trondheim. Foto: Ned Alley , NTB scanpix

Verdivalg



I talen la Hareide sterk vekt på partiets verdisyn

KrF-Hareide: Blir tent av Sp-Trygves størrelse

– Vi trenger verdier som varer! Verdier som varmer! Derfor handler ikke valget til høsten bare om oss. Valget handler om noe mye mer enn det. (...) Valget til høsten er et verdivalg. Det skal KrF bidra til. Vi er og skal være verdipartiet i norsk politikk, sa Hareide.

Kilder til VG: Slik kan Jonas Gahr Støres regjering bli

KrF-lederen ga også støtte til forslag om å fornye partiets syn på kontantstøtten og barnetrygden.

– En moderne familiepolitikk må bevare og styrke barnetrygden for alle. På sitt landsmøte hadde Høyre et forslag om å gjøre den behovsprøvd. Det er et dårlig forslag. Heldigvis har de Kåre Willoch. Han greide å frelse landsmøtet på egen hånd. Barnetrygden må bevares for alle. KrF vil gjøre den bedre. Det vil bety mye for alle barnefamilier. Og det vil bety enda mer for dem som lever i fattigdom, sa Hareide.