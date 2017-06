Hareide kaller «abortfest» usmakelig

Mens noen skal gå sørgetog for det ufødte liv tirsdag, omtales en motdemonstrasjon på Facebook som «abortfest». KrF-leder Knut-Arild Hareide reagerer på navnet.

– Jeg synes det er uverdig og temmelig smakløst å markere dette med det en kaller en «abortfest», sier Hareide til Dagen.

Det er abortmotstander Ludvig Nessa og Aksjon Nytt Liv som tirsdag klokken 15 skal gå i sørgetog for det ufødte liv ifra Eidsvolls plass foran Stortinget til Vår Frelsers gravlund.

Samtidig arrangerer altså Kvinnefronten «Motdemonstrasjon: Vi fester for abortloven!» i Spikersuppa, bare hundre meter unna. På Facebook er arrangementet ledsaget av et bilde med ordet «abortfest» i gyllen skrift med konfetti i bakgrunnen. På et annet bilde står det «Aldri mere strikkepinner». Festen har fått tilslutning fra blant annet Kvinnegruppa Ottar, Jentefronten, Rødt, Feministisk Initiativ, AUF Akershus og Sosialistisk Ungdom.

– Abortdebatten har vært krevende og vanskelig, men jeg trodde man ville vise mer respekt. Å kalle det moro og festlig, er respektløst, ikke minst overfor dem som har tatt valget om å ta abort, kanskje som eneste utvei, sier Hareide.

KrF-lederen skal ikke gå i Nessas sørgetog, men understreker at begge sider tjener på å vise respekt for den andre.

– Det er helt greit at folk reagerer. Dette skal være en fest for at kvinner får bestemme over sitt eget liv. Vi kommer ikke til å fjerne bildet, sier pressekontakt i Kvinnefronten, Johanne Vierhaug Lühr.