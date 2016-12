Hareide har aldri «døgnet» før

Budsjettkaos på overtid fører gjerne til at de sene nattetimer tas i bruk, men på borgerlig side er det over før det blir morgen: Knut Arild Hareide går uansett og legger seg.

Lederen i Kristelig Folkeparti innrømmer glatt at han fikk problemer under budsjettforhandlingene med regjeringspartiene Høyre og Frp, og Venstre, i fjor - da det også var borgerlig kaos på alle kanter og i alle kanaler.

Da klokken tikket mot 03 en natt, og ingen løsning var i sikte, begynte Hareide rett og slett å føle seg uvel.

Den tidligere statsråden syntes kroppen reagerte så rart at han ble bekymret, og dette ga han uttrykk for, ifølge personer som var til stede på møtet.

Til slutt detonerte han «budsjett-bomben» overfor de andre inne i forhandlingsrommet:

Han hadde aldri i sitt liv «gått rundt» før.

Og nå fryktet han at nettopp dette var i ferd med å skje, for første gang.

Vantro



Ifølge VGs kilder som var tilstede skal denne opplysningen ha blitt møtt med hele spekteret av reaksjoner, fra forståelse, støtte og - til sjokk, vantro og latter.

Rett etter å ha brutt forhandlingene med regjeringspartiene onsdag ettermiddag, innrømte han overfor VG:

– Det er helt riktig at jeg aldri har «døgnet». Ikke engang natt til 17. mai da jeg var russ, fordi jeg hadde tre taler jeg skulle holde på nasjonaldagen. Jeg sørget derfor for å få meg noen få timer søvn, sier Knut Arild Hareide til VG.



– Kan bruddet mellom regjeringspartiene, og KrF og Venstre, skyldes at du ikke vil forhandle hele natten?



– Jeg tror mitt behov for litt søvn kun er et positivt element for alle parter i forhandlingene. Tror også Gro Harlem Brundtland var helt avhengig av regelmessig søvn, sier Hareide.

– Men er ikke dette en betydelig ulempe når man er partileder, all den tid mange viktige forhandlinger avsluttes langt på natt, og til og med kan vare til neste dag?



– En klok mann som Kåre Willoch har sagt at når man skal ta en viktig beslutning, skal man sove på den først. Dette gjelder også i avgjørende politiske forhandlinger. Og selv om jeg kanskje var den eneste som ikke hadde døgnet, så fikk jeg også sovet den natten i fjor da jeg sa ifra til de andre forhandlerne at nå var det på tide å avslutte. Dermed var møtet slutt. Jeg liker å få en god natts søvn. Det er bra for konsentrasjonen, og det kommer godt med ikke minst i kompliserte budsjettforhandlinger, fastslår Hareide.

I det politiske miljøet varierte reaksjonene på VGs nye opplysninger om Hareides nattlige grensesetting.

Prøv det!



– Min reaksjon er at det aldri er for sent at det blir den første gangen, og «døgning» må han før eller siden oppleve, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

NATTERAVN: Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Sp, har «døgnet» en rekke ganger. Foto: Terje Bringedal , VG

– Hvordan er det med deg og «døgning»?

– «Døgning» har vi alle vært igjennom.

– Hvordan takler du det?

– Jeg takler det egentlig ganske dårlig, men jeg gjør det likevel, når det er nødvendig. Jeg kan bli litt sint, få kort lunte. Mange netter er ikke noe å trakte etter, men det er nødvendig å ha opplevd det. Det tyder på at når Hareide ikke har opplevd det til nå, så har han ikke vært gjennom en skikkelig russetid, og for det er som regel da du får debuten på «døgning». Politiske forhandlinger utover natten er litt oppskrytt. Man forhandler best på dagtid, sier Arnstad.

Helseminister og nestleder i Høyre, Bent Høie, sier:

– Ja, jeg har «døgnet».

PARTY-LØVE: Høyre-nestleder og helseminister sammen med ektemannen Dag Terje Solvang. Foto: Fredrik Solstad , VG

– «Døgner» hver dag



– Som helseminister, og i et folkehelseperspektiv, er «døgning» noe man bør etterstrebe eller unngå?

– Nei, i helsetjenesten er det folk som «døgner» hver eneste dag. Mange tusen!

Venstres leder, Trine Skei Grande, som i likhet med Hareide har brutt forhandlingene, er heller ingen «døgne-motstander», for å si det forsiktig.

– Jeg har «døgnet» mange ganger! Rekorden min er én time og 20 minutters søvn på tre døgn!

Sier hun triumferende.

– Det var på jubileet som feiret at 4H var 50 år i 1986. Da så jeg ingen grunn til å sove. Jeg takler det ganske bra. Jeg er et nattmenneske, så det går fint, sier Grande.

Men hyllesten av «døgningens velsignelser er ikke unison på Stortinget.

Støtte fra Ap-Hadia



– Hvis det er riktig at Knut Arild Hareide aldri har «døgnet», så har han og jeg det til felles, sier Aps nestleder Hadia Tajik.

– Oj! Men hvor lenge har du vært oppe?



– Jeg vet ikke. Jeg har aldri gått inn for det, jeg setter pris på en god natts søvn, jeg.

– Dette må kunne tolkes som et støtteerklæring til Hareide?

– Jeg har i hvert fall veldig stor forståelse for at hvis du skal gjøre en god jobb, så lønner det seg å ha sovet.

– Det er jo en gammel moteretning i politikken å dra sånne forhandlinger langt utover natten?

- Noen ganger er det bare sånn at forhandlinger drar ut, også om natten, men min erfaring er at man presterer best når man har sovet litt, sier Tajik.