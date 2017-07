Frp og KrF kjemper om de kristne velgerne: – Vi må tenke på hvilket samfunn ungene våre skal vokse opp i

ØRSKOG (VG) I sommer skal Sylvi Listhaug (Frp) drive valgkamp og sanke stemmer fra de kristne miljøene. Men Knut Arild Hareide (KrF) har ingen kristne velgere å avse.

Foreldrene til Sylvi Listhaug står ute på gårdsplassen i Ørskog, i arbeidsklær. De vil helst være utenfor kameralinsen, og påpeker at de ikke er så frempå. Der har jammen eplet falt langt fra stammen med deres Sylvi.

Troen kom til Listhaug her oppe på Sunnmøre, fra hennes farmor som bodde i overetasjen og brukte drops for å holde en ung jente på kirkebenken. Listhaug håper samarbeidet med KrF fortsetter, men kunne aldri stemt på dem.

– Nei. Aldri. Den bistandspolitikken som de har stått for, hvor det er mer viktig å gi masse penger enn hva pengene går til, er veldig langt unna det jeg står for. Også synes jeg de er altfor naive i innvandringspolitikken, jeg kunne aldri vært medlem av KrF, sier Listhaug til VG.

I sommer skal hun som KrF-leder Knut Arild Hareide drive valgkamp, også med mål om å sanke stemmer fra kristne velgere.

Spesielt på innvandring og støtte til Israel mener Listhaug at Frp leverer bedre enn KrF for kristne velgere.

Frykter press på norske verdier



– Jeg mener innvandring er kjempeviktig og hvordan vi ivaretar norske verdier, kristne verdier og vestlige verdier i et langsiktig perspektiv.

Dette er noe hun vil utfordre Hareide og KrF til å ta mer innover seg. I verdikampen føler Listhaug at hun har folk i ryggen langt utover Frps kjernevelgere.

– Det er så lett å tenke at det bare kommer litt og litt innvandring, men i et langsiktig perspektiv vil det påvirke oss mye mer enn det gjør her og nå. Da må vi tenke på hvilket samfunn vi vil at ungene våre skal vokse opp i, sier Listhaug.

ROLLEFORDELING: Listhaug sier det blir forferdelig vanskelig å skulle reise fra baby Steffen så ofte under valgkampen. At hun må prioritere kampen om velgerne og valgseier i akkurat disse månedene, har hun imidlertid vært forberedt på lenge. Mannen Espen Espeseth (Frp) er klar for å stille opp på hjemmebane. Foto: Odin Jæger , VG

– De sier at de vil bevare de norske verdiene, men det de står for betyr det motsatte over tid. Jo større innvandring vi har år etter år etter år, jo større press får vi på norske verdier, kristen kultur og tradisjon. Det har vi sett over tid, sier Listhaug.



– De ønsker å ta imot mange flere, og mener at det er moralsk riktig. Jeg mener at det er moralsk riktig å hjelpe flest mulig mennesker, og da vil hver krone strekke mye lenger til hvis du bruker den i nærområdet til krig og konflikt.

– Vurderer du fortsatt å melde deg ut av Den norske kirke?

– Jeg har mange ganger tenkt at det hadde vært det beste å gjøre, bare for å vise at jeg misliker mye av det de holder på med. Men samtidig vil jeg ikke gi dem den gleden. Det er bedre å være medlem å si fra enn å melde seg ut og miste retten til å si fra.

– Vil ikke Frp krasje med kristne velgere på sin politikk på tvillingabort, tidlig ultralyd, ja til å skifte juridisk kjønn, bistand, søndagshandel og en mer liberal alkoholpolitikk?

– Det er helt sikkert mange som er uenige med oss i mange av disse sakene, men det er sånn at når du skal stemme på et parti, vil du aldri finne et parti hvor du er enig med absolutt alt. Det kan være saker som er det motsatte av hva du står for, men at totalen gjør at du synes dette partiet er det mest fornuftige å stemme på, sier Listhaug.

Om Israel, innvandring og kristne verdier



– Hvilke saker er det Frp kan være bedre på enn KrF for de kristne velgerne?

– Innvandringspolitikk er absolutt et viktig område, med presset på norske verdier og kultur på lang sikt. Også tror jeg mange kristne er opptatt av små forskjeller og ulikhet, og der kan Frp bidra gjennom innvandringspolitikken.

TEAM FRP. Sylvi Listhaug og Espen Espeseth har i mange år øvd på debatter på hjemmebane. Etterpå oppsummerer de hva de kunne gjort bedre. Og det er faktisk han som vinner oftest (sier de). Men at han er hjernen bak når Listhaug har gode poenger, avviser Espen. Foto: Odin Jæger , VG

– Også har vi alltid vært klare på støtten til Israel, også når det er upopulært. Folk sier vi er populistiske og bare er opptatt av det som er populært, men støtten til Israel har ikke vært populær i dette landet på mange år.

– Men vi har stått i det likevel, fordi vi mener at å støtte det eneste demokratiet i Midtøsten – omgitt av mange fiender – er veldig viktig, sier Listhaug.

– Mener du da at KrF har skygget unna Israel-støtten?

– Det har vært litt skiftende. Jeg tror i alle fall mange opplever at de ikke alltid er like tydelige.

– De var mye tydeligere før, skyter Listhaugs mann Espen Espeseth inn.

Hareide: – Lar meg provosere

KrF-leder Knut Arild Hareide sier han gjennom sommeren skal kjempe for å vinne nye kristne velgere til KrF – og ikke minst holde på de gamle.

– Listhaug løfter her frem to saker, Israel og innvandring, men glemmer helt de standpunktene Frp har som mange velgere er uenige i, sier Hareide, og peker på tvillingabort, alkoholpolitikk, sexkjøploven og tiggerforbud.

VERDIKAMP: KrF-leder Knut Arild Hareide mener å ivareta kristne velgere er mer enn en diskusjon om innvandring, at det også kan handle om søndagsåpne butikker eller aktiv dødshjelp. Her på familietur i Sarons dal med Tord Olav (2). Foto: Privat

Denne uken er han på det kristne sommerstevnet i Sarons dal med familien, hvor NRK meldte at Listhaug ville ha en politisk debatt som arrangørene ikke fant rom for. I slutten av juli skal de to møtes til debatt på Evangeliesenterets Landsstevne på Østerbo.

– KrF ligger over sperregrensen på målingene, men det er ikke så mye om å gjøre. Blir du da bekymret når Frp går aktivt etter en gruppe som er så viktig for KrF?

– Nei, det blir jeg ikke. Fordi jeg tror kristne velgere er kloke og ser helheten av politikken. Og ta for eksempel når Sylvi Listhaug sier at de er så gode på Israel. Jeg har vært på mange kristenstevner i sommer og det de rister på hodet over nå, er at Frp vil ha et omskjæringsforbud.

– Og jeg skal gjerne snakke om innvandring. For det jeg lar meg provosere av her, er at KrF har en ansvarlig og realistisk innvandringspolitikk. Men vi er opptatt av å ikke skape fiendebilder og fremmede bilder, og vi vil ikke fremme en retorikk som mistenkeliggjør store innvandrergrupper.

– Frykter du ikke for de norske verdiene på lang sikt, hvis KrF fortsetter å kjempe for en raus innvandringspolitikk? At den rausheten, som Listhaug påpeker, kan gjøre at de kristne verdiene svekkes i Norge?

– KrF har en balansert innvandringspolitikk, det er ikke fritt frem som hun fremstiller det, det er feil. At vi ikke vil bevare de kristne verdiene i vårt samfunn, er feil, sier Hareide.

– Jeg tror at det er vel ingen parti som er en større garantist for de kristne verdiene i vårt samfunn enn KrF. Hvis vi kjører frem full shopping på søndagen, blir ikke det å ta vare på de kristne verdiene. Hvis vi reduserer menneskeverd med tvillingabort eller aktiv dødshjelp, er ikke det å ta vare på kristne verdier, sier KrF-lederen.

