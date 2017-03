Knivstikking på tog på Oslo S

Politiet har kontroll på tre personer etter en knivstikking på et tog søndag morgen.

Like etter klokken åtte søndag morgen fikk politiet melding om at en eller flere var knivstukket på et tog ved Oslo S.

Kort tid senere melder politiet på Twitter at én ble knivstukket hånden. Vedkommende blir tatt hånd om av helsepersonell på stedet.

Politiet er på stedet og har kontroll på tre personer, inkludert den skadde. Flere patruljer er i området rundt Oslo S som følge av meldingene.

NSB bekrefter at flere personer ble hentet ut fra et tog på Oslo S, men viser til politiet for detaljer om saken. Politiet opplyser at de inntil videre holder igjen toget.

Heldelsesforløpet og motivet er foreløpig ukjent for politiet, men de har nå samtaler med de tre involverte i hendelsen.