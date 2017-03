Knivstikking i Oslo

Politiet holdt søndag morgen igjen et tog på Oslo S etter meldinger om knivstikking.

Politiet hentet ut tre personer som var sammen på toget. Én hadde en alvorlig knivskade i hånden og ble kjørt til legevakten.

Politiet meldte først at knivstikkingen hadde skjedd på toget. Søndag formiddag opplyser de imidlertid at knivstikkingen skjedde et annet sted i Oslo natt til søndag.

Hendelsesforløpet er foreløpig uklart.

Flere patruljer var i området ved Oslo S som følge av meldingene. NSB bekrefter at flere personer ble hentet ut fra et tog, men viser til politiet for detaljer om saken.