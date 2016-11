Selger diesel så spruten står - og utslippene øker år for år

Mens regjeringen og støttepartiene krangler om 35 øre i avgiftsøkning på diesel, så øker dieselsalget – og dermed CO₂-utslippene.

Nye salgstall fra Statistisk sentralbyrå og Norsk Petroleumsinstitutt, viser at til og med tredje kvartal i 2016, så har drivstoffsalget i veitrafikken økt med 2,7 prosent fra samme periode i 2015.

Og det er spesielt dieselsalget som øker.

Statistikk fra SSB og Norsk Petroleumsinstitutt (NP) viser at dieselsalget har steget med 4,5 prosent i denne perioden.

I den store bilkjørings-måneden august, ble det solgt 281 millioner liter diesel, noe som er 14 millioner liter mer diesel enn i samme måned i fjor.

Økt dieselsalg betyr økte utslipp av CO₂, bekrefter gruppeleder Henning Høye i seksjon for energi og miljøstatistikk i Statistisk sentralbyrå overfor VG.

– Der er det nærmest en én til én-sammenheng, sier Høye.

SV-Holmås: Venstre er naive



Han har ennå ikke kommet med helt presise tall for utslippene fra veitrafikken i 2015 eller hittil i 2016, men SSB-tallene fra årene før viser en tydelig sammenheng mellom økende dieselsalg og økende CO₂-utslipp.

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) i miljøkomiteen på Stortinget mener det selverklærte miljøpartiet Venstre later som en marginal økning i drivstoffavgiftene medfører kutt i CO₂-utslippene.

– Venstre er naive når de lover reduserte utslipp, men velger å la motorveiforkjempere og klimafornektere fra Frp sitte i regjering for å gjennomføre klimapolitikken. Regjeringen lovte et taktskifte i klimapolitikken, men unnlot å si at taktskiftet betydde at man gikk fra reduserte utslipp til økte utslipp, sier den tidligere SV-statsråden fra klimakonferansen i Marokko til VG.

Han mener klimadebatten er blitt redusert til krangling om noen få øre på drivstoffavgiften.

KRITISK TIL VENSTRE: Heikki Holmås (SV) mener Venstre er naive. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Elvestuen høy og mørk



Holmås har merket seg følgende uttalelse fra Venstre-nestleder og leder i miljøkomiteen, Ola Elvestuen etter budsjettforhandlingene for to år siden:

«Dette er kanskje det første statsbudsjettet i historien der man med trygghet kan si at utslippene fra transportsektoren vil gå ned,» - skrev Elvestuen stolt i en pressemelding. Han begrunnet det med konkurransedyktige ladbare hybridbiler og mer bruk av biodrivstoff.



Slik gikk det ikke helt.

– Var du for stor i kjeften, Elvestuen?

– Jeg får stå for det jeg sa i denne pressemeldingen. Men vi visste at dette ville bli vanskelig. Dette er en veldig tung trend å snu, og dersom dieselsalg-statistikken er riktig, så viser den noe annet enn det jeg sa i pressemeldingen, svarer Venstre-politikeren.

Ingenting tyder på at klimautslippene i Norge går ned, og i hvert fall ikke i vei- og transportsektoren.

(OVER)AMBISIØSE MÅL: Ola Elvestuen (V) står for uttalelsen sin i 2014 om at utslippene fra transportsektoren skulle gå ned. Foto: Krister Sørbø , VG

Kjører fortsatt dieselbil



Dieselbil-bruker Ingrid Johns Gjerset (35) fra Bærum ble intervjuet av VG da hun fylte diesel på bilen sin på en bensinstasjon på Ryen i 2012.

Fire år etter kjører hun fortsatt dieselbil – og har heller ikke tenkt på å bli fossil-fri i nærmeste fremtid.

– Jeg er også opptatt av å ta vare på miljøet vårt, men bruker bil såpass lite at jeg ikke vurderer å bytte bil, sier Johns Gjerset til VG.

Hun tror ikke noen tiører ekstra i dieselavgift vil endre den fremtidsplanen.

Dieselsalget har økt hvert år siden 2000, og har sammenheng med økning i antall dieselbiler, ifølge generalsekretær, Inger-Lise M. Nøstvik i Norsk Petroleumsinstitutt.

– De tiøringene som det krangles om på Stortinget nå, er å betrakte som ren symbolpolitikk, sier Nøstvik til VG.

Hun viser til utredninger som beregner at det må 10 prosent prisøkning til for å få redusert dieselbruken med 1 prosent.

– Da er det mye mer treffsikkert å legge avgiftene på bilistene som veiprising i stedet. Når du betaler drivstoffavgift, betaler du like mye på landsbygda som i byen, advarer Nøstvik.