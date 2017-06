Krangler om ett ord - kan være verdt flere milliarder kroner

Det foregår en beinhard maktkamp mellom regjeringen og NHOs største forening, Norsk Industri. Kampen om ett ord er sentralt.

«Skal» er ordet.

I et brev til Stortinget skriver administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri at det er helt avgjørende for å nå industriens klimamål, at «skal» erstatter det litt mer uforpliktende «kan».

De omstridte formuleringene Her er de omstridte retningslinjene til Enova, gjengitt fra innstillingen til industrimeldingen: «Enova skal fremme: a) Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelser for 2030. b) Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet. c) Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk. Enova skal etablere virkemidler med sikte på å oppnå varige markedsendringer. Energieffektive og klimavennlige løsninger bør på sikt bli foretrukket uten støtte. Aktiviteten kan rettes inn mot alle sektorer».

– Det er rett og slett en skandale hvis dette ikke rettes opp i. Allerede nå har bedrifter fått avslag på sine søknader til Enova om støtte til meget gode klimavennlige prosjekter. Vi krever at dette rettes opp i forbindelse med Stortingets behandling av Industrimeldingen denne uken, sier Lier-Hansen til VG.

Fra kan til skal

Bakgrunnen er en omlegging i styringsavtalen for Enova som avgått olje- og energiminister Tord Lien sendte Enova før han gikk av.

Formuleringene det er strid om, kan du se i faktaboksen i denne artikkelen.

– Det er veldig viktig at kan byttes ut med skal, og at det tillegges at det også inkluderer kvotepliktig sektor, sier Lier-Hansen.

Kvotepliktig sektor er i Norge i hovedsak olje og- gass-sektoren, som er pålagt å betale kvoter fordi de produserer produkter som forurenser. Men det gjelder også prosessindustrien på land, som har store utslipp når de produserer aluminium og andre produkter.

– Vi har fått flere signaler om at Enova tolker det nye regelverket som at kvotepliktig sektor ikke skal prioriteres og at eventuell støtte kun skal gis til nye teknologier og ikke til å videreutvikle modne teknologier, sier han.

– Meningsløst



Både Senterpartiet og Ap reagerer kraftig, og de får støtte fra Venstre: Det ligger ikke an til at regjeringen har støtte for en ordning som fjerner støtte til tiltak som reduserer CO2-utslippene til den landbaserte industrien innen kvotepliktig sektor.

– Det er meningsløst. Venstre kommer ikke til å være med på å innskrenke Enova-støtten til industrien i kvotepliktig sektor. Det er ikke noe stortingsvedtak som åpner for det, sier Venstres energi- og klimapolitiske talsmann, Ola Elvestuen:

– Det som er det viktige i mandatendringen til Enova er at de skal prioritere tiltak innen ikke-kvotepliktig sektor, spesielt rettet mot transport. Det må selvsagt gjøres avveininger av ressursbruken, men Venstre vil aldri være med på at det betyr at det kuttes i massevis av klimavennlige tiltak i industrien, sier han.

Søviknes bekrefter



I et intervju i Europower (krever innlogging) går utviklingsdirektør i Enova, Øyvind Leistad, veldig langt i å bekrefte at kvotepliktig sektor ikke vil få støtte når målet bare er å redusere CO2-utslippene:

Kvoteplikt Norske klimautslipp kommer fra to sektorer: Fra kvotepliktig sektor, som i hovedsak er olje- og gassvirksomheten og industrien, men også energiforsyning og luftfart: Selskapene må betale en pris (kvoter) for CO₂-utslippene de slipper ut under produksjonen. Det andre området kalles ikke-kvotepliktig sektor, og består i hovedsak av utslipp fra trafikk og landbruk, samt bygg og avfall. Norge skal knytte seg til en avtale med EU, som forplikter til minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030, sammenlignet med 1990-nivået.

– Vi støtter ikke lenger tiltak i kvotepliktige anlegg hvor det primære formålet er å redusere utslippene. Det vil være dobbel virkemiddelbruk rettet mot det samme formålet og virke forstyrrende på CO2-kvotesystemet.

Han sier omleggingen er en politisk prioritering som Enova synes er fornuftig.

Ole- og energiminister Terje Søviknes sier de må prioritere.

– Vi mener det er riktig å legge om, siden kvotepliktig sektor er endel av et kvotemarked, som skal finansiere klimatiltak i den sektoren. Men det er altså slik at kvotepliktig sektor fortsatt skal få Enova-støtte, men nå rettet mot utvikling av ny teknologi, sier Søviknes til VG.

– Du har selv erkjent at det kan få uheldige utslag, som dere må justere?

– Jeg har ikke sagt at vi vil endre regelverket, men at vi vil lytte til reaksjonene og se på konsekvensene, for å se om vi kan løse det i felles dialog. Det gjelder ikke minst de tilbakemeldingene som Norsk Industri får fra sine medlemmer. Vi ønsker dialog med Lier-Hansen.

– På linje med Lier-Hansen



Aps energi- og miljøpolitiske talsmann, Terje Lien Aasland, reagerer.

– Her er jeg helt på linje med Stein Lier-Hansen. Når vi etablerte klima og energifondet, som Enova styrer, så var det nettopp for å imøtekomme industriens behov, også den som er i kvotepliktig sektor. Det kan Stortinget nå gjøre entydig klart i behandlingen av industrimeldingen. Jeg kan ikke se at Stortinget har åpnet for de endringene fra departementet og tolkningene fra Enova, som nå kommer frem.

– Dette blir for rigid



Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, er krystallklar:

– Jeg er helt enig med Lier-Hansen: Dette blir for rigid: Enova må kunne gi støtte også til gode prosjekter innen kvotepliktig sektor. I en ideell verden kunne kvoter vært tilfredsstillende verktøy, men det fungerer ikke godt nok. Da må Enova bidra med midler for å få til nødvendig omstilling i industrien.

Lier-Hansen sier det er snakk om milliarder av kroner

– Uten støtte til kvotepliktig sektor vil ikke Norge kunne nå sine forpliktelser om at prosessindustrien skal være karbonnøytral i 2045. Det er et viktig mål for Norge og for vår industri, som også ekspertutvalget for grønn verdiskapning støttet i fjor høst. Vi må sikte utover 2030 skal vi nå Regjeringens egen ambisjon om at Norge skal bli et lavutslipps-samfunn.

– Hvor mye snakker vi om i støtte?

– Veldig mye; mange milliarder. La meg illustrere det med Hydros pilotprosjekt på Karmøy, som statsministeren og mange statsråder har rost: Det kostet 3,4 milliarder kroner, hvor Enova bidro med det halve. Det prosjektet, for å få til mye renere produksjon, hadde muligens aldri blitt gjennomført med de reglene som regjeringen nå har pålagt Enova, sier Lier-Hansen.

Eksempel



3B Fibreglass i Aust-Agder trekkes frem. De ble nylig kåret til årets eksportbedrift, har 200 ansatte og produserer glassfibertråder til vindmøllerotorblader.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) besøkte i mai denne hjørnestensbedriften i Birkenes kommune i Aust-Agder. Selskapets administrerende direktør, Heine Østby, sa til Søviknes at de var svært skuffet over at regjeringen har strammet inn reglene for hvem som får støtte til klimatiltak i industrien, fra Enova. I følge Agderposten erkjente Søviknes at de kan ha snevret inn mandatet for mye.

I følge hans partikollega, stortingskandidat Åshild Bruun-Gundersen (Frp), ga Søviknes forsikringer til dem under deres valgkamp-seminar på Hove 20.-21. mai-helgen.

– Stolt



I følge Bruun-Gundersen sa han under samling at han allerede er i gang for å endre regelverket, på bakgrunn av nettopp besøket i Birkenes, ifølge Birkenes Avisa:



– Jeg er veldig stolt over Aust-Agder og næringslivet vårt. Nå har besøket hit ført til at regjeringen vil arbeide for å endre regelverket slik at også bedrifter som 3B Fibreglass skal få støtte gjennom Enova for nyskapende teknologi, sa Bruun-Gundersen til lokalavisen 24. mai.

– Også Elkems arbeid med å vri produksjon fra fossilt kull til trekull er et prosjekt som kan bli rammet, sier Stein Lier-Hansen.

Europower skriver at det dreier seg om Elkem Rana: Selskapet jobber for å øke innblandingen av trekull, slik at CO2-utslippene reduseres med 12 prosent.

– Slike prosjekter kan ikke Enova lenger støtte og det er svært bekymringsfullt for klimaprosjektene, sier pressekontakt Kristin Karlstad i Elkem.

Bellona



Bellona-leder Frederic Hauge reagerer kraftig.

– Paradokset er at noen av Enovas virkelige suksesser, er støtten til landbasert industri. Vi trenger aluminium, ferrosilisium gjødsel og mange av de andre produktene norsk industri produserer. Dette er fremtidens industri. Konsekvensene er dramatiske, og jeg tviler på at regjeringen har Stortingets flertall bak seg når de ser hvordan mandatet til Enova blir praktisert, sier Bellonas Hauge.

– I beste fall er dette arbeidsuhell, men jeg frykter at noen i regjeringen har vært litt for smarte og funnet ut at industrien bare kan kjøpe kvoter og derfor ikke trenger omstillingsmidler. Det er en katastrofe, sier Hauge som ikke har hatt for vane å forsvare norsk tungindustri.