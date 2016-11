Patricia Espinosa lar seg ikke bekymre for mye av Donald Trumps klimastandpunkt. For øvrig mener hun Norge godt kan skru opp ambisjonsnivået noen hakk.

– Klimakampen handler i bunn og grunn om å senke utslippene, og der ser vi at Norge gjør fremskritt. Ved å kutte subsidiene til oljeproduksjon har de tidligere fungert som et forbilde for flere land. Det håper jeg dere kan fortsette å være, sier Espinosa til VG.

Hun er en av flere mektige klimatopper som har tatt turen til Zerokonferansen på Folketeatret i Oslo. Etter å ha loset de drøyt tusen fremmøtte gjennom sine tanker om de nylig avsluttede klimaforhandlingene i Marrakech, tok klimasjefen seg tid til noen spørsmål fra VG.

– Etterspørselen etter fossil energi synker. Den utviklingen er nødt til å fortsette, og det virker det som om Norge har tatt innover seg.

– Mener du at nordmenn gjør en stor nok innsats for å begrense våre utslipp?

– Det er alltid rom for forbedringer. Norge bør øke ambisjonsnivået sitt, akkurat som mange andre land bør det, sier portugiseren.

På konferansens første dag ble Donald Trump ved flere anledninger diskutert som en trussel mot et internasjonalt klimasamarbeid. Laurent Fabius, mannen bak klimaforhandlingene i Paris, var blant de kritiske til den blivende presidenten.

Espinosa, derimot, er mer opptatt av å understreke hvor mye hun ser frem til å forhandle med Trump.

– USA er en nøkkelpartner av mange grunner. Deres handlinger får konsekvenser for resten av verden, også for klimasamarbeidet. Jeg ser virkelig frem til å jobbe med Trumps administrasjon, akkurat som jeg gjør med alle andre samarbeidspartnere, sier hun.

– Er du redd for Trumps uttalelser om å trekke USA ut av Parisavtalen?

– Det er usikkerhet knyttet til hva han vil gjøre med avtalen, men jeg håper selvsagt at den består. Avtalen har allerede trådt i kraft, og vi kommer til å være i dialog med Trumps administrasjon om dens videre virkning. Vi vil understreke for dem hvilke muligheter kampen mot global oppvarming bringer, særlig med tanke på arbeidsplasser, helse og matsikkerhet, sier Espinosa.



– Du virker ikke like bekymret som mange andre her på Zerokonferansen?

– Det hjelper ikke noe å være bekymret. Jeg vil heller være aktiv og se frem mot nye forhandlinger og videre samarbeid.