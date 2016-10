AUF-sjefen krav til Støre: Vern Lofoten

AUF-leder Mani Hussaini ber Ap-leder Jonas Gahr Støre lytte til LOs største forbund og verne Lofoten og Vesterålen.

Hussaini ble gjenvalgt på AUF-landsmøtet i helgen og det første han gjør er å klimautfordre sjefen for moderpartiet.

– Jonas bør avklare



– Jeg synes Jonas bør avklare før valgkampen begynner og landsmøtet i vår at Arbeiderpartiet mener noe med det grønne skiftet vi må gjennomføre etter Paris-avtalen og at det betyr at Arbeiderpartiet går inn for å verne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeutvinning, sier Hussaini.

– Tydelig signal



Han viser til intervjuet i VG i dag med Fagforbund-leder Mette Nord. LOs største forbund vil at at mye av Norges fossile ressurser bør bli liggende urørt og «at Norges olje- og gassproduksjon må trappes ned i tråd med målene i Paris-avtalen, dette gjelder særlig sårbare og verneverdige områder». Nord sier de sårbare områdene dreier seg om Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Det er et veldig tydelig signal at det største forbundet i LO er på lag med fremtiden og landets unge, og sier nei til gamle løsninger. Det er helt nødvendig for fagbevegelsen at de er aktivt med i overgangen mellom olje og de nye fornybare næringene som skal utvikles, sier AUF-lederen.

– Det vanskelige er å nå målene



Han sier industrien selv må se dette, også industriforbundene i LO.

– Alle vet at jobbene i oljesektoren skal videre ned på sikt. Da blir det helt feil å fortsette kampen for å bruke tid og ressurser på å konsekvensutrede nye områder vi ikke bør åpne, sier han:

Det sentrale spørsmålet er om LO og Ap går inn i neste sommer med vedtak om at Lofoten, Vesterålen og Senja fortsatt konsekvensutredes.

AUF-lederen sier de har en gyllen sjanse.

– Erna Solberg og hennes støttepartier viser ingen vilje til å vise vei etter Paris. Det de gjør er direkte uforsvarlig. Det er ikke vanskelig å bli enige om mål, slik man ble i Paris og målene Norge i etterkant har forpliktet seg til å nå. Det vanskelige er å nå dem, sier han.

– Gyllen mulighet



Han utfordrer Støre til å utnytte situasjonen.

– Arbeiderpartiet har en gyllen mulighet til å lede an i en av de viktigste sakene i fremtiden, i hvert fall for oss unge og de kommende generasjoner: Jonas kan begynne med å si nei til de som vil konsekvensutrede og utvinne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Hvis han vil være på lag med fremtiden gjør han det, sier Hussaini.

– Hva skjer hvis han ikke gjør det?

– Jonas har nå en historisk mulighet til å si nei til konsekvensutredning og vise vei. Det vil skape entusiasme blant alle de unge og svært mange av de mange tusen tillitsvalgte i fagbevegelsen som skal ut og tale Arbeiderpartiets sak i valgkampen. Det vil gi det løftet vi trenger og det vil sette vårt parti i førersetet i klimakampen.

– Skal ha bred debatt



Støre vil ikke konkludere nå.

– AUF er tydelige i sitt syn på denne saken, og jeg møtte flere meldinger langs disse linjene på AUF-landsmøtet i helgen. Det er kjente meninger, og de argumenterer godt. Det gjør også andre deler av partiet som har andre syn på spørsmålet om konsekvensutredninger. Jeg er opptatt av at alle synspunkter kommer frem. Vi hadde en bred debatt før landsmøtet i 2013, det vil vi med sikkerhet ha også i månedene som kommer. Så skal landsmøtet konkludere i april, sier Støre.