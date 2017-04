Vil ha billigere bensin på bygda

Ap-nestleder Trond Giske sier landsmøtet vil si ja til lavere bensinpriser i distriktene. – Latterlig, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Støre sa i sin landsmøtetale at Arbeiderpartiet vil at by og land skal gå hand i hand. Det de nå legger opp til er det motsatte; by og land, mann mot mann – i den forstand at de legger opp til en politikk hvor de setter folk som bor i distriktene opp mot dem som bor i byene, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Bakgrunnen for harmen er at Ap-landsmøtet etter alt å dømme vil gå inn for å gjøre drivstoff billigere på bygda enn i byene.

Billigere på bygda



Flere Ap-lokallag har kommet med forslag om å differensiere drivstoffavgiftene, og sentralstyret i Ap har innstilt på at partiet vil «utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet i drivstoffet».

Ap-nestleder Trond Giske sier til VG at han er ganske sikker på at dette får flertall på landsmøte.



– Forslaget fra sentralstyret blir ganske sikkert vedtatt. Så får utredningen avgjøre hva vi gjøre videre. Vi kan ikke bare vedta differensierte avgifter over bordet, vi må utrede det før vi tar stilling til dette, forklarer Ap-nestlederen.

KRITISK: Bellona-sjefen Frederic Hauge. Her under klimatoppmøtet i Paris. FOTO: KRISTOFER SANDBERG Foto: Kristofer Sandberg , VG

Giske mener forslaget som ligger på bordet har samme effekt som det lokallagene foreslår, fordi veibruksavgiften, som Ap vil gjøre fleksibel ettersom hvor du er i landet, er en del av drivstoffavgiften.

– Det dekker kanskje ikke behovet fra noen lokallag som mener vi skal endre drivstoffavgiftene her og nå. Men det følger opp at vi skal utrede dette.

– Til syvende og sist betyr forslaget som går igjennom at det blir ulik pris på drivstoff i bygda og i byene?

– Riktig, sier Giske.



Latterlige tilstander



Bellona-Hauge mener Aps forslag er helt urealistisk.

– Det kommer til å føre til latterlige tilstander, fordi de går inn for en ordning som knapt lar seg gjennomføre og hvis den blir gjennomført vil føre til at en bensinstasjon på den ene siden av kommunegrensen får lavere bensinpris, mens den andre ikke får det. Jeg gleder meg til se hvordan Støre og Giske skal definere hva som er land og hva som er by. Dette er Nytt på nytt og utrolig lite samlende miljøpolitikk, sier Bellona-Hauge.

Giske peker på at det allerede i dag er ulik pris på drivstoff i by og bygd i dag.

– Det er i dag ofte mye dyrere i distriktet. Det er fordi det er dyrere å frakte drivstoff til distriktet og fordi priskonkurransen i byene er større. I byen er det flere stasjoner og mange kjeder, mens det i mange lokalsamfunn gjerne bare er en bensinstasjon og ingen konkurranse. Det er intuitivt urimelig at prisen skal være høyest der alternativene er færrest og du er mest avhengig av bilen, sier Giske.

– Hvordan skal dere forhindre at folk reiser fra byen til bygda for å fylle billig bensin?

– Hvis det er billigere i byen enn på landet, så har det motsatt effekt. Men dette får bli en del av utredningen og kartleggingen, sier Giske.

Bakstreversk



Bellona-Hauge kaller bensinforslaget gammeldags og populistisk, og peker på at Ap også skal stemme over et forslag om å kutte i støtten til de største elbilene.

– Nasjonal Transportplan setter et mål om å halvere transportutslippene innen 12 år, og så bruker Ap tid og krefter på dette! Vi har 2,5 millioner fossilbiler i Norge. De skal få billigere bensin med Ap, mens elbilsalget skal bremses. Dette er utrolig bakstreversk, sier Hauge.

I 2014 varslet Støre en sterkere satsing på klima i Arbeiderpartiet og at klima skulle være en ramme rundt alle andre saker.

– Dette hørte man lite til i Støres tale, sier Bellona-sjefen.

Hauge stoler ikke på Støres forsikringer om at klima er en av de viktigste sakene for Ap.

Ikke klimavennlig: Ap-leder Jonas Gahr Støre talte til sitt landsmøte torsdag. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Ja, det er bare tåkeprat. De åpner det eneste området utenfor Lofoten som oljeselskapene er interessert i – Nordland 6. Og deres Arbeiderparti er fortsatt garantist for at konsesjonsrunde etter konsesjonsrunde for stadig nye utvinninger i Barentshavet får flertall. Den bremsen som Støre varslet for to år siden, ser vi rett og slett ikke noe til. Det er veldig skuffende, sier Hauge.