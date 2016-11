Venstre-Grande blir bedt om å felle regjeringen

Zero-sjef Marius Holm sier Venstre må felle regjeringen om Erna og Siv ikke blir med på å gjøre statsbudsjettet mye grønnere.

– Venstre må sammen med KrF få gjennomslag for et reelt grønt skatteskift og for intensjonen i fjorårets budsjettavtale om «betydelige» utslippskutt i 2017. Ellers har de ikke noe annet valg enn å felle regjeringen, sier Holm til VG.

Klimakampen Regjeringen og deres støttepartier er i den innledende fasen av sluttforhandlingene om neste års statsbudsjett, hvor de har satt ned et utvalg som skal komme med forslag til tiltak, inkludert avgifter. Etter Paris-avtalen i fjor og Solberg-regjeringens tilslutning til at Norges CO2-utslipp skal kuttes med 40 prosent fra 1990 til 2030, så er klima den tunge budsjettsaken hvor miljøfokuserte Venstre presser på for å få regjeringen med kraftigere tiltak i neste års statsbudsjett. – Når Parisavtalen trer i kraft, vil dette være et sterkt signal om at verdens regjeringer mener alvor med omstillingen til en lavutslippsverden, sa statsminister Erna Solberg i FN 21 september i år.

– Lar seg lure



– Skal Venstre og KrF ha noen troverdighet som klimaparti inn i valgkampen neste år, men de faktisk levere nå. De har hatt en tendens til å la se lure inn i intensjonsvedtak, slik som i fjor, da de ble enige om at det grønne skiftet skal skje i 2017-budsjettet. Nå holder det ikke lenger med verbale vedtak, nå er det hard cash og konkrete tiltak som gjelder.

– Hvor går grensen for hva Venstre bør godta?

– Det er to ting. De bør få gjennomslag for en krone økning i drivstoffavgiftene og at engangsavgiften på nye forurensende biler økes med rundt 10 000 kroner.

– Hvorfor er det så viktig?

– 35 øre i økt dieselpris slik regjeringen foreslår, er ikke nok til noe skifte: Fornybart drivstoff er i dag cirka en krone dyrere å produsere. Det betyr at en økning vil kunne gi et reelt skifte, fordi prisen blir omtrent den samme.

KLIMA-UENIGE: Statsminister Erna Solberg er påmeldt til Zero-konferansen 23-24 november i år, slik hun også var for to år siden, da Zero-sjef Marius Holm tok imot henne. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Han sier en økning på en krone vil kutte anslagsvis 125 000 tonn CO2.

– Det er i form av redusert bilbruk. Men det vil bety langt mer i form av overgang til biodrivstoff, anslagsvis 4-500 000 tonn. Etablering av et CO2-fond kan være en løsning som pløyer avgiftsøkningen tilbake til transportbransjen i form av støtte til teknologiutvikling.

– Elbilsalget må kraftig opp



Det andre punktet er at det må bli dyrere å velge fossile biler fremfor utslippsfrie.

– Økning av engangsavgiften på nye forurensende er viktig. Med mange gode elbiler på vei inn i markedet, burde dette være noe FrP kan gå med på, folk flest kan få gode og rimelige nye biler med svært lave driftskostnader.

Han sier at mange flere – ikke minst i distriktene – vil kunne velge elbiler med lang rekkevidde de kommende år.

– Men salget av fossilbiler øker fortsatt, og binder oss til høye utslipp i minst 15 år. Salget av elbiler må kraftig opp for å få utslippskutt totalt sett.

Får støtte



Zero er en miljøstiftelse. De får langt på vei støtte fra Norges Naturvernforbund.

– Regjeringens forslag til statsbudsjett er langt unna et grønt skifte – det er en grått og vanlig budsjett. Vi er helt enig med Zero om at Venstre, som miljøparti ikke kan støtte det, uten kraftige forbedringer. Hvis forhandlingene ikke ender med at budsjettet vil gi betydelige kutt i CO2-utslippene, må Venstre trekke seg fra forhandlingene med regjeringen, sier leder Silje Lundberg i Norges Naturvernforbund.

– Enig mer Zero



Leder av Stortingets energi- og miljøkomite og nestleder i Venstre Ola Elvestuen er Venstres representant i den grønne arbeidsgruppen som er satt ned i forbindelse med forhandlingene om statsbudsjett.

– Jeg er helt enig med ZERO i at det må store endringer til for å få til et grønt skatteskifte som bidrar til betydelig reduksjon av klimagassutslippene. Vi har med oss mange gode forslag i vårt budsjett som både er bra for klimaet og samarbeidsklimaet. Vi skal oppfylle Paris-avtalen og kutte 40 prosent de neste 13 årene. Budsjettet for 2017 må ta et stort steg i den retningen.

Han går selv meget langt i å presse statsministeren:

– Vi fikk i fjor et løfte om et grønt skatteskifte fra statsministeren og finansministeren som skulle gi betydelig kutt i klimagassutslippene. Det løftet er ennå ikke innfridd av regjeringen. Jeg ser ikke for meg at statsministeren stiller kabinettspørsmål mot krav om kutt i klimagassutslippene og ikke minst mot Paris-avtalen.

– Du sier et det vil være et kabinettspørsmål mot Paris-avtalen?

– Ja, en avtale som statsministeren har forpliktet seg til.