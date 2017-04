Treningstøyet ditt kan skade miljøet

Hver gang du vasker treningstøyet ditt, utgjør det en trussel for liv i vann. Seniorforsker Andrew Booth ved SINTEF er bekymret.

Plastavfall er i dag et av de største miljøproblemene i havet. Ifølge en rapport fra World Economic Forum dumpes det hvert eneste minutt plast tilsvarende en fullastet søppelbil rett i havet.

Tidligere har det blitt skrevet om at enkelte typer kosmetikk står for mye av den skadelige mikroplasten. Nye studier viser imidlertid at mikrofiber fra blant annet treningstøy er årsaken til at mye plast skylles ut i havet og skader miljøet.

FORSKER: Andrew Booth skal undersøke hvor skadelig mikrofiber faktisk er for organismene i havet. Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Utfordringene ved mikrofiberutslipp er definitivt noe vi alle er ansvarlige for som forbrukere. Min største bekymring er vår manglende forståelse for de langsiktige konsekvensene utslippene vil ha på organismer og næringskjeder, forteller Andrew Booth, seniorforsker ved SINTEF i Trondheim, til VG.

– Splitter nytt prosjekt skal forske på mikrofiber

Disse materialene bør du holde deg unna: Akryl

Elastan (lycra, spandex)

Modakryl

Polyamid (= Nylon)

Polyester

Polyeten

Polypropen Kilde: Statens institutt for forbruksforskning

Mikrofiber er mikroskopiske plastfibre som finnes i treningstøy, fleecejakker og annet syntetisk materiale. Stoffet er mye brukt i klær fordi fibrene er så tynne at man kan lage tøy som både puster- og er vanntett.

Når man vasker syntetiske klær i vaskemaskinen vil imidlertid ikke plastbitene i mikrofiber som løsner fra klærne fanges opp i avløpsrenseanleggene fordi de er så små. De ender heller opp i havet som mikroplastforurensing. Jo oftere vi vasker slike klær, jo mer plast følger dermed med avløpsvannet ut i havet.

Global News skrev tidligere denne uken om at Canadas vassdrag blir forurenset med små biter av plast, og at det kommer fra våre klær. Studier fra Carleton University i Canada viser at så mye som 95 prosent av plasten i vannet kommer fra mikrofiber i klær.

FORSVINNER IKKE: Dette er litt av plasten som forskerne i Canada fant i vannprøvene de undersøkte. Foto: Facetsjournal.com

Booth koordinerer for øyeblikket et splitter nytt prosjekt som skal undersøke hvor skadelig mikrofiber er, samt se på måter å redusere fiberutslipp på. Han mener studiene fra Canada støtter opp om deres nyeste kunnskap om mikroplast.

– Mye av forskningen som er utført i løpet av de siste årene har fokusert på partikler og perler, og i mange tilfeller har fibrene bevisst blitt forkastet eller ignorert. Imidlertid er beviset nå overveldende – mikrofiber synes å være den dominerende typen mikroplast i de fleste miljøer, utdyper Booth.

– Både forbrukere og produsenter har et ansvar

Ingun Grimstad Klepp, forsker ved SIFO, mener både forbrukere og produsenter har et ansvar når det kommer til utslipp av mikrofiber.

TENK ALTERNATIVER: Ingun Grimstad Klepp, forsker ved SIFO, mener det er viktig å ikke vaske syntetiske klær for ofte dersom man skal klare å redusere utslipp av mikrofiber. Foto: Paul Paiewonsky , VG

– Alle produsenter har ansvar for at produktene de sender ut på markedet ikke har store negative effekter. Å finne gode alternative produkter som ikke bidrar til spredning av mikrofiber er viktig. Som forbruker kan man kjøpe mindre nytt og vaske syntetiske klær sjeldnere. Klarer vi å tenke alternativer og erstatte tekstil av mikrofiber med mer bærekraftige alternativer, er mye gjort.

– For lite tilgjengelig informasjon

Store norske klesprodusenter som Helly Hansen, Bergans, Pierre Robert Group og Varner er med på prosjektet som finansieres av Norges forskningsråd. Tirsdag neste uke skal de ha kick-off møte i Oslo, hvor alle partnerne møtes for første gang.

– Det er positivt at tekstilindustrien ønsker å lære mer om problemet og spille en rolle i redusering av mikrofiberutslipp, sier Booth.

Ifølge Trude Blekastad i Bergans er det i dag for lite tilgjengelig informasjon om hvordan produsentene kan være med å løse problemet.

PÅ BALLEN: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier spredningen av mikroplast må begrenses, og har bedt om mer kunnskap fra Miljødirektoratet. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– Hvis det viser seg at vi bruker materialer som har stor miljøbelastning så vil vi unngå å bruke disse i fremtiden. Alle produsentene, inkludert oss, vil gjerne vite mer om hva slags fiber og materialer vi bør bruke i klærne våre, forteller Blekastad.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier til VG at det finnes teknologi for å rense utløpsvann fra vaskemaskiner for tekstilfibre før det havner i avløpet.

– Miljødirektoratet må innhente mer kunnskap om dette, og deretter vurdere om det er hensiktsmessig å stille krav til slik rensing nasjonalt eller internasjonalt.

