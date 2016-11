Støre til angrep på Solbergs lederegenskaper

GOL (VG) Manglende ledelse fra statsminister Erna Solberg (H) har gjort budsjettforhandlingene til en parodi, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Jeg kan ikke si annet enn at jeg er veldig kritisk til statsministerens lederegenskaper i de evigvarende budsjettforhandlingene på overtid mellom de fire borgerlige partiene. Hvis den type drakamp og drama hadde dreid seg om store grep for klimaet som hadde fått ned CO2-utslippene eller kraftgrep mot ledigheten, så hadde det vært mer forståelig at de har holdt på en måned, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Fakta: Høyre/Frps bil-ultimatum ** Regjeringen la i oktober fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017. ** Forslaget innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. ** Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes med seks øre og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. ** Det kommer en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner på dette formålet, noe som vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter. ** Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.

Han innleder til politisk debatt på LO Stats kartellkonferanse ved Pers Hotell på Gol i ettermiddag.

De pågående forhandlingene mellom regjeringspartiene og KrF/Venstre er for lengst på overtid, og sentralt i tautrekkingen står den mye omtalte bilpakken. Her vil hverken Frp eller Venstre rikke seg av flekken.

PÅ LO-MØTE: Ap-leder Jonas Gahr Støre ankom et snøfullt Gol onsdag ettermiddag. Foto: Bjørn Haugan/VG.

– Parodi

Støre mener krangelen nærmer seg det parodiske.

– Når vi ser at det i stor grad dreier seg om en uforståelig drakamp om 15 øres økning av bensinavgiften og 35 øre på dieselavgiften, ja, det blir det en parodi, som er alvorlig nok på grunn av usikkerheten som oppstår, men som også viser en klar mangel på ledelse, sier Støre til VG.

Flere miljøorganisasjoner har trukket frem Solbergs ansvar for at det ikke synes å bli noe grønt klimaskifte i statsbudsjettet.

– Det er spesielt å se at årsaken til at de holder på slik på overtid, er små saker som bare dreier seg om en liten flik av det løftet som må tas for klimaet. De forsøker å plastre over den store forskjellen det er mellom Venstre/KrF og Fremskrittspartiet i denne saken. Det som har skjedd i høst er at vi har fått se at disse fire partiene ikke er i stand til å ta oss til 2030-målene.

- Rokker ved statsministeren autoritet



– Det er ikke mulig å nå klimamålene med Solberg som statsminister med Frp-leder Siv Jensen på fanget?

– Nei, når Frp er den mest viljesterke aktøren og Høyre er villig til å tilpasse seg, så vil de ikke evne å lede an i å vise de grepene som må til. Det kan hende de greier å komme til en kortsiktig enighet i forbindelse med neste års statsbudsjett, men på sikt er det ikke bærekraft i denne regjeringskonstellasjonen. Budsjettstriden har jo økt ved hver korsvei.

– Jeg synes det rokker ved statsministerens autoritet når partilederne, etter å ha vært hos statsministeren i helgen, fortsetter debatten og forhandlingene ytterligere på overtid – og at frister de selv annonserer brytes på løpende bånd, sier Støre.

– Det viser mangel på respekt for resten av Stortinget og sprer usikkerhet hos alle der ute som venter på en budsjettavklaring, legger han til.

– Ap kan anklages for å ha sittet mange år med regjeringsmakt uten å få til noe klimaløft?

– Jeg kan bare svare for de to årene jeg har vært partileder. Vi har fremmet et veikart til 2030, hvor vi viser hvilke omfattende grep som må til og hvordan vi skal greie 40 prosent kutt. Vi har konkrete planer og har vilje til å gjennomføre dem. Denne regjeringen har ikke det. Debatten om 15/35 øre viser det med tydelighet, sier Støre.

VG har foreløpig ikke fått noen kommentar fra statsminister Erna Solberg.