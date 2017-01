Slik skal AUF stanse Jonas

Her er AUF-leder Mani Hussainis plan for å hindre at Ap-leder Jonas Gahr Støre vinner frem med sitt kompromissforslag i slaget om Lofoten.

Hussaini sier AUF vil foreslå et kompromiss for å danke ut Jonas sitt kompromiss, når Arbeiderpartiet skal avgjøre saken på sitt landsmøte 20-23 april.

– AUFs prinsipielle standpunkt er varig vern av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Men ledelsen i AUF og sentralstyret har bestemt seg for å være litt pragmatiske, i håp om at forslaget får flertall. I stedet for å stå på varig vern på Ap-landsmøtet i april, vil vi fremme et forslag hvor vi foreslår at vi venter i fire år med å avgjøre om området skal konsekvensutredes, sier Hussaini til VG.

Vente på plan



Han sier det er ett veldig sterkt faglig argument for deres løsning.

– Frem mot 2020 vil den helhetlige forvaltningsplanen for norsk olje- og gassvirksomhet bli lagt frem. Det vil gi masse kunnskap om alle områdene på norsk sokkel, inkludert områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Med en forvaltningsplan klar i 2020, vil det være et meget godt tidspunkt å ta en endelig avgjørelse om konsekvensutredning i neste stortingsperiode, fra 2021.

– Gyteområde



Sentralstyret i Ap har denne uken gått inn for partileder Støres kompromiss, hvor man utsetter mulig konsekvensutredning av områdene utenfor LoVeSe i fire år, slik også AUF nå går inn for.

Den store forskjellen er at Støres forslag sier ja til konsekvensutredning og mulig åpning for olje- og gassvirksomhet i Nordland 6-feltet, syd for Lofoten.

– Nordland 6-feltet er minst like sårbart som de to andre feltene som foreslås utsatt av Aps sentralstyre. Dette feltet er et av de viktigste gyteområdene for torsk, hyse og sei, derfor må Ap ha råd til å vente til forvaltningsplanen som blir lagt frem om drøye 3 år før de konkluderer.

– Akkurat det oljebransjen vil ha



– Derfor er det feil å fremstille forslaget som et kompromiss. Oljeselskapene får til det de har håpet på i alle år – tilgang til det feltet de virkelig er interessert i, Nordland 6. Forslaget er altså ikke noe kompromiss; det er akkurat det oljebransjen vil ha. Det er derfor AUF stemte mot.

– Når alle andre krefter og konstellasjoner i Aps sentralstyre har samlet seg bak Støres kompromiss, hva er det som tilsier at AUF skal få flertall på landsmøtet?

– Fordi vi mener oljebransjen er den store vinneren bak det forslaget og fordi det har skjedd en holdningsendring blant Ap-folk og velgere. Det viste den siste meningsmålingen i VG, hvor flertallet av Aps velger sier at de er mot konsekvensutredning av LoVeSe. Jeg er optimist og har stor tro på at vi kan vinne frem på landsmøtet, sier AUF-lederen.

– Statsmannskunst



– Her ser det ut som om AUF har begått statsmannskunst: Deres kompromissforslag er det eneste logiske, fordi Nordland 6 er det viktigste av alle områdene å hindre konsekvensutredning av og oljevirksomhet i, fordi det er det fremste området for gyting av skrei, sier Ragni Løkholm Ramsberg, heltids komiteleder for byutvikling i Tromsø kommune.

– Jeg tror Troms Ap vil kunne samle seg bak det. I Troms Ap var det på representantskapsmøtet i høst både tilhengere og motstandere av konsekvensutredning av LoVeSe. Det interessante er at også de som sa ja til konsekvensutredning gikk inn for å verne Nordland 6, av hensyn til fisken, sier hun.

Voksen støtte



Varaordfører i Tromsø, Jarle Aarbakke, sier AUF kan komme til å få støtte.

– Det er nok også endel godt voksne i Arbeiderpartiet som deler de unge i AUF sine synspunkter i denne saken. AUF og Arbeiderpartiet i Finnmark og Troms har stått sammen om at vern er viktig. Jeg tror derfor at endel av de som støtter vern av Lofoten, Vesterålen og Senja vil kunne stille seg bak, sier Aarbakke som også er professor i biologi og mangeårig rektor ved Universitetet i Tromsø.

Tror på Jonas-kompromisset



Leder i Troms Ap, Cecilie Terese Myrseth, sier hun tror Støres kompromiss vil få oppslutning.

– Ja, jeg tror nok det. Selv om vi i utgangspunktet vil ha nei til konsekvensutredning for hele området, er det et godt kompromiss sentralstyret har laget, av to hovedårsaker, sier hun:

– Man flytter politikken i mer restriktiv retning og i fremtiden vil man vurdere å opprette flere petroleumsfrie områder.

Også leder i Finnmark Ap, Ingalill Olsen, vil støtte Støre-forliket, men sier utfallet på landsmøtet er åpen.

– Det er vanskelig å si noe om AUFs forslag vil vinne støtte. Jeg støtter kompromissforslaget som sentralstyret har fremmet, fordi jeg mener det både øker vernet og ivaretar industrien. Men vi har ikke for vane å binde vår delegasjon på landsmøtet, så hva den ender med å støtte, vil jeg ikke forskuttere.

Tajik: Greit



Ap-nestleder Hadia Tajik aksepterer AUF-motstanden.

– Det er redelig og greit at AUF ønsker å ta dissens. Når forslaget likevel samler hele resten av programkomiteen, som består av folk med ulike syn, viser det at de fleste oppfatter dette som en kunnskapsbasert mellomløsning som de fleste kan leve med.

– Jeg opplever at organisasjonen har ønsket et forslag som klarer å forene hensynet til industri og forutsigbarhet for oljenæringen med hensynet til fiskeri, miljø og reiseliv. Det er dette som er hovedlinjene i vårt forslag. Så er det selvsagt opp til landsmøtet å ta endelig stilling i april, sier hun.

Tajik sier Nordland 6 skiller seg fra Nordland 7 og Troms 2 på flere måter.

– Det er et felt som allerede er delvis åpnet, det drives olje- og gassvirksomhet der allerede i dag. Vi har derfor mye kunnskap om det. Det er også etablert infrastruktur som kan benyttes. Kontinentalsokkelen er bredere på Nordland 6 enn på de to andre feltene, noe som gjør at muligheten for konflikt mellom fisk og olje er mindre. Den konsekvensutredningen vi ønsker for dette feltet er både for å se hva som eventuelt egner seg for åpning for olje- og gassvirksomhet, men også å identifisere områder som er for sårbare til at åpning er aktuelt, sier hun.