Nina Jensen ut mot sin søster, Siv Jensen: - Pinlig

WWF-sjef Nina Jensen går kraftig ut mot Solberg-regjeringen og sin egen søster, finansminister Siv Jensen.

– Denne statistikken er pinlig, sier Jensen og gjør det klart at Norge må få en ny regjering hvis de ikke endrer statsbudsjettet slik at CO2-utslippene går ned.

– Solberg-regjeringen har forpliktet seg til å foreta et grønt skatteskifte, i neste års statsbudsjett, for å komme i gang med jobben for å kutte norske klimautslipp. Men det vi ser i statsbudsjettet og deres avvisning av at det må gjøres mer enn det de har lagt inn i det, forteller at de ikke har skjønt hva et grønt skifte handler om. Det kommer stadige påminnelser om at Norge ikke henger med. Det er direkte pinlig, sier lederen i World Wildlife Foundation (WWF) Norge.

Jensen viser blant annet til en oversikt som den britiske forskeren, Robert Wilson har laget, basert på tall fra BPs årlige energirapport for 2016 (Ekstern lenke).

– Pinlig lesning



Den viser at det bare er Norge og Bulgaria blant de europeiske landene, som ikke har kuttet sine utslipp av fossile brensler (i hovedsak olje, gass og kull) siden 2015.

– Det er pinlig lesning. Disse tallene fletter seg inn i rekken av dokumentasjon på at norske politikere ikke har evnet å ta inn over seg omfanget av klimakrisen og hva som skal til for å løse den, sier Nina Jensen.

Norge og Bulgaria



Her er oversikten hun viser til:

NORGE PÅ BUNNEN: Forsker og Carbon Counter-initiativtaker, Robert Wilson ved University of Strathclyde i Storbritannia har laget denne oversikten over kutt i fossile brensler i europeiske land siden 2000, basert på tall fra BPs energirapport for 2016.

– Den dreier seg om utslipp av fossile brensler. Det er veldig klare tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som viser hva det handler om for å få ned utslippene. Det har denne regjeringen ikke klart hittil, sier hun og viser blant annet til følgende SSB-tall:

• – Utslipp fra veitrafikk har gått opp over 30 prosent siden 1990, i en periode da bilmotorene er blitt renere og Norge har fått flere el-biler.

• – Utslipp fra olje og gass har gått opp over 80 prosent siden 1990, på tross av at vi hevder vi har den reneste olje/gassproduksjonen i verden.

• I 1990 var de norske CO2-utslippene på 52 millioner tonn. I fjor var de på 53,9 millioner tonn.

– Har ikke klart å nå ett eneste klimamål



– Det er fullstendig ødeleggende for det grønne skiftet i Norge at vi aldri klarer å nå et eneste klimamål – ja, at vi aldri engang gjør et ærlig forsøk. Derfor vil WWF at den nye klimaloven skal og må skape et taktskifte: Tydelige karbonbudsjetter for hvor kuttene skal tas, er allerede langt på overtid å få laget.

Les: Årets nyord i fjor

– Både statsminister Erna Solberg og finansminister og Frp-leder Siv Jensen sier de ikke har noe å forhandle på vedrørende det grønne klimaskiftet i forbindelse med statsbudsjettet?

– Deres statsbudsjettforslag utgjør ikke noe grønt skifte som vil få utslippene ned. Skal vi få ned utslippene må det dreie seg om mer enn noen tiøringer på drivstoff. Blir de ikke med Venstre og KrF på det, så er vi og klimaet tjent med at vi får en ny regjering.

– Det gjelder blant annet din søster?

– Vi trenger en regjering som evner å fremme sterke nok tiltak, som faktisk får ned utslippene og sikrer nødvendig grønn omstilling i Norge. Det dreier seg også om fremtidige arbeidsplasser.

Trump



Hun sier valget av Trump ikke må påvirke prosessen.

– Nå er det viktigere enn noensinne at verdens ledere trapper opp kampen mot klimaendringer. Den nyvalgte presidenten Donald Trump har indikert at han vil trekke USA fra klimaavtalen, men vi håper i det lengste at dette ikke vil skje. Frykten for at enkelte land vil redusere sin klimainnsats betyr imidlertid at de av oss som mener alvor må gjøre mer, ikke mindre.

NHO: Skogen Lund: Når aldri klimamålene med dagens politikk

Helgesen svarer



Finansminister Siv Jensen viser til klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– Diagrammet Nina Jensen viser til er interessant, fordi den synliggjør kvotekjøpsæraen i norsk politikk fra 2000. Hele poenget er at med våre 2030-mål er den rene kvotekjøpsæraen over og vi skal ta mye større kutt her hjemme, sier Helgesen.

– De krever handling nå og Venstre vil ha en krone i økt dieselavgift?

– De som forveksler det grønne skiftet med økning i drivstoffavgift med 35 øre eller en krone, ser ikke helheten. Avgiftene er viktig å bruke mot de som forurenser og det vil vi, men selv ikke en krone vil ha stor effekt på folks bruk av bilen.

Les: Blitt bedt om å felle regjeringen

– Jernbane og elbiler



– Dere har lovet å gire om det grønne skiftet i neste års budsjett?

– Vi foretar store investeringer innen jernbane. Det vil ikke gi kutt neste år, men før 2030. Vi forsterker elbil-politikken, fordi vi vet den vil avkarbonisere biltrafikken. Og vi fremmer en rekke andre tiltak som vil ha stor effekt på sikt. Blant annet styrker vi Enova kraftig. Det gjør at de eksempelvis støtter landstrøm til ferjer som gjør at nesten alle ferjer i Hordaland skal bli elektriske og kutte utslippene med 90 prosent.

Les: LO-leder: Ikke faen

– Poenget er, sier han:

– At regjeringen skal lede an i det grønne skifte og vi skal gjøre det sammen med EU. Det betyr som Nina Jensen etterlyser, at vi vil få et utslippsbudsjett og systematisk melde inn hvor mye vi greier å kutte år for år. Vi skal sørge for at vi når klimamålene vi har satt, sier Helgesen.