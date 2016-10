Miljøorganisasjoner saksøker staten

Greenpeace og Natur og Ungdom saksøker staten for å få stanset tildelingen av oljelisenser i Barentshavet. De hevder tildelingene er i strid meg Grunnloven og Parisavtalen.

Miljøorganisasjonene mener utlysningene i 23. konsesjonsrunde som åpner nye områder i Barentshavet for olje- og gassvirksomhet, er i strid med Grunnlovens paragraf 112.

Den såkalte miljøparagrafen slår fast at staten skal verne om naturen og miljøet for framtidige generasjoner.

Framtidige generasjoner

Greenpeace og Natur og Ungdom mener utlysningene også er i strid med Parisavtalen som sier at alle land skal forplikte seg til å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

– Vi mener staten har brutt med sitt ansvar for framtidige generasjoner ved å åpne opp for massiv oljeutvinning. Skal vi ha en klode å leve på i framtiden må vi ta klimaendringene på alvor og la oljen bli liggende i bakken, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

– Ulovlige lisenser

Miljøorganisasjonene mener de har et klart juridisk grunnlag for å gå til sak, og varsler at de i retten vil argumentere for at tildelingen av lisensene er ulovlige.

– Samtidig som Erna Solberg signerte Parisavtalen og lovet store utslippskutt, åpnet regjeringen for storstilt ny oljeleting i Barentshavet. Vi ber retten om å ugyldiggjøre disse lisensene ettersom mer olje vil føre til mer utslipp, ikke mindre, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

– For dårlig utredet

I stevningen til Oslo tingrett argumenterer også miljøorganisasjonene for at tildelingene i 23. runde er ugyldige på grunn av saksbehandlingsfeil. De mener miljøkonsekvensene er for dårlig utredet i forkant av tildelingene. Ifølge stevningen er dette de mest sentrale manglene:

*Det har ikke blitt utredet om tildelingene er forenlige med verdens og Norges behov for å redusere klimagassutslippene.

* Det er ikke gjort noen reell vurdering av lønnsomhet i lys av karbonbudsjettet.

* Det er heller ikke vurdert om eventuelle skadevirkninger på Iskanten og Særlige verdifull og sårbare områder (SVO) kan rettferdiggjøres.