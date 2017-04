Merkel og Solberg møtes for femte gang

Tysklands rikskansler Angela Merkel og statsminister Erna Solberg møtes offisielt for femte gang, når de i begynnelsen av mai skal åpne en Hydro-fabrikk i Tyskland.

Europas mektigste politiker og Norges statsminister er blitt nære politiske venner. Nå skal de igjen møtes.

– Det er alltid hyggelig å møte Angela Merkel, selv om sakene som diskuteres kan være krevende. Jeg ser på henne som en ærlig og tydelig politiker, og jeg er imponert over det hun har fått til i årene som tysk forbundskansler. Hennes resultater og evnen til å finne kompromisser inspirerer meg, sier Erna Solberg til VG.

Les: også Merkel vil lære om norsk asylpolitikk

Tett kontakt



Møtet finner sted når Merkel kommer til den tyske byen Grevenbroich i mai, for å åpne en «aluminiums-motorvei» for norske Hydro, inn i det tyske bilmarkedet.

Solberg sier det ikke er uten grunn at de nå skal møtes på en Hydro-fabrikk:

– Både for en norsk statsminister og en tysk forbundskansler er det verdt å markere at Hydro utvider produksjonen og åpner en ny fabrikk i Tyskland. Det er bra for Norge at Hydro styrker posisjonen sin internasjonalt og det er bra for Tyskland at Hydro satser ytterligere opp mot den tyske bilindustrien, sier Solberg.

Merkel var den første statslederen Solberg dro på offisielt besøk til, etter at hun ble statsminister i 2013.

Siden har Solberg vært på besøk hos Merkel i Tyskland tre ganger. I tillegg har de møttes en rekke ganger i forbindelse med internasjonale møter.

VG har vist at Merkel fungerte som døråpner for Norge, da Kina før jul i 2016 åpnet for å normalisere forholdet til Norge. Det skjedde syv år etter vi fikk den kinesiske muren i fjeset, da den norske Nobelkomiteen ga fredsprisen til den kinesiske menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo.

Merkel har i tillegg invitert Solberg til G 20-toppmøtet i juni, hvor verdens 20 mektigste verdensledere samles.

– Det er ikke hver dag Merkel åpner en fabrikk



I Hydro er de henrykte.

– Det er ikke hver dag Tysklands forbundskansler Angela Merkel åpner en fabrikk og når hun skal gjøre det sammen med vår statsminister, da er det ekstra gjevt, sier Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg til VG.

Han sier at de nå har fått bekreftet at de to statslederne kommer for å åpne Hydros fabrikk i den tyske byen Grevenbroich 4. mai.

– Vi skal åpne vår nye bilproduksjonslinje til Europa, som skal bidra med aluminium til bilproduksjonen til en million biler i året, til Mercedes, BMW, Audi, Peugeot og Citroën, sier Brandtzæg.

Les også: Solberg, Merkel og Bill Gates i samarbeid

– Firedobler kapasiteten



Det betyr at Hydro, som er Europas største produsent av aluminium, nå blir den nest største leverandøren av bildeler i Europa, etter Novelis.

Investeringen i anlegget koster 1,2 milliarder kroner.

– Det gjør at vi firedobler våre leveranser til europeisk bilindustri fra 50 000 tonn til 200 000 tonn.

– Hvor mye kommer fra Norge?

– Rundt en tredjedel av våre leveranser til bilproduksjon kommer fra vår aluminiumsproduksjon i Norge, i hovedsak fra Årdal og Høyanger. Aluminiumen går ut fra Norge til vårt nye anlegg i Tyskland, som leverer tynne valser med aluminium til bilprodusentene, som bruker det til dører, panser og andre bildeler. Hver bil har i dag 150 til 200 kilo aluminium. Det vil øke fordi aluminium nå også blir tatt i bruk som karosseri.