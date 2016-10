LO-topper støtter opprør i LO

Det er oljeopprør i LO. Nå truer sentrale lokale tillitsvalgte med at LO kan bli splittet. LO topper går nå ut og støtter opprørets innhold.

– Flere forbund i LO har gått sammen for å forsøke å stikke kjepper i hjulene for oss som mener det er helt nødvendig med videre norske olje- og gassproduksjon. Da skjønner jeg at det kommer reaksjoner, sier forbundsleder Leif Sande, som leder ett av to store industriforbund i LO, Industri Energi.

– Samme som butikk uten varer



– Årsaken til at man reagerer på uttalelsene fra Fagforbundet og vedtaket til Handel og Kontor, er at de vil fjerne livsgrunnlaget for medlemmene i industrien, ved å gå mot fortsatt olje og gassleting og utvinning. Det blir det samme som om en butikk ikke lenger får varer: da forsvinner arbeidsplassene i butikken.

Utgangspunktet for den beinharde krangelen i giganten LO, med over 900 000 medlemmer, er at Fagforbundet har fremmet forslag til vårens LO-kongress hvor de foreslår at «For å begrense temperaturutviklingen må mye av verdens, også Norges, fossile ressurser bli liggende urørt».

Fagforbundsleder Mette Nord fulgte opp i et intervju i VG ved å utdype at de ønsker varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Useriøst



Handel og Kontor fulgte opp på sitt landsmøtet midt i oktober:

«Områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja er av våre mest verdifulle marine områder, og skal derfor vernes mot fremtidig petroleumsvirksomhet».

Også Norsk Tjenestmannslag (NTL) støtter denne linjen og det kan bli flertall på LO-kongressen i mai, for å verne Lofoten, Vesterålen og Sonja.

– Det er useriøst å kreve varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja uten at konsekvensene for industri, sysselsetting og velferdsproduksjon er analysert, sier Roar Abrahamsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), som Frifagbevegelse.no gjengir.

Han er ikke hvem som helst; men leder av Fellesforbundet i Bergen.

Truer med utmeldelse



Sammen med Dag Unnar Mongstad i Industri Energi, og fagforeningskjempen Atle Tranøy fra Fellesforbundet truer de med utmeldelse av LO.

– Om vårens LO-kongress overkjører industrien, bør ledelsen i Industri Energi, Fellesforbundet og eventuelt andre «vurdere å igangsette en prosess og debatt for utmeldelse av LO for å etablere et Industrikartell mellom nevnte forbund», krever de tre ifølge ANB, i forbindelse med LOs olje- og gasskonferanse i Bodø mandag.

– Jeg har tidligere tatt til orde for at vi skal lage et slikt industrikartell, men jeg ønsker ikke at det skal skje utenfor LO. Jeg mener vi må søke kompromisser i LO, som gjør at hensynet til arbeidsplassene i oljen og leverandørindustrien i varetas også i fremtiden, sier forbundsleder Sande til VG.

– Ikke lenger brukt for dem



Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, vil heller ikke ha spittelse, men støtter det faglige innholdet i kritikken.

– Dette er svar fra tillitsvalgte som hver dag sliter i oppoverbakke med oppsigelser og færre arbeidsplasser. Når det da kommer signaler fra offentlig sektor og andre forbund i LO at det ikke lenger er brukt for dem, da får du slike reaksjoner, sier Eggum.

Oljefeiden og krav om at industrien går ut av LO hvis forbundene, gjør at det kan bli ekstra fokus på LO-kongressen i mai.

Maktforskyvning i LO



Feiden nører opp under de klassiske skillelinjene i LO, mellom de tradisjonsrike industriforbundene Fellesforbundet og Industri Energi på den ene siden, og de øvrige forbundene i LO, anført av Fagforbundet, på den andre siden.

Fellesforbundet har vært den mektige drivkraften i LO, som har ledet an i lønnsoppgjørene og som har lagt premissene for det meste av faglig politikk.

Men med nedbyggingen av industrien i Norge har antallet medlemmer gått ned, samtidig som Fagforbundets medlemsmasse har vokst voldsomt. Nå har Fagforbundet over dobbelt så mange medlemmer som Fellesforbundet, noe som også gjenspeiles i antall delegater på LO-kongressen.

Rokker ved lang tradisjon



Det har i LO vært en lang tradisjon for at det er forbundene som er berørt, som har hånden på rattet i saker som er viktig; som Fagforbundet har innen kommunal sektor.

– Ja, og jeg håper det fortsatt skal være slik. Det nye er at Handel og Kontor for første gang kommer på banen mot industrien på denne måten. Det har ikke skjedd før, sier Fellesforbundsleder Jørn Eggum.

Han tror de vil finne kompromissformuleringer i redaksjonskomiteen under LO-kongressen.

– Vi gjorde det for fire år siden og jeg tror vi skal få det til denne gangen også. Jeg synes det er mulig å bruke miljøvern-argumenter for Lofoten, Vesterålen og Senja, men ikke klima-argumenter og Paris-avtalen. Verdens økende befolkning trenger olje- og gass som energi også de neste tiårene, og det hjelper ikke klimaet noe om den oljen og gassen kommer inn i markedet fra andre land.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, ønsker ikke å kommentere utspillet overfor ANB, men sier hun vil la prosessen i LO går sin gang før kongressen til våren.