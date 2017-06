Lan og Raymond jubler vilt: Oslo blir Europas miljøhovedstad

Oslo gikk til topps i kåringen av Europas miljøhovedstad fredag. Både miljøbyråd Lan Marie Berg og byrådsleder Raymond Johansen er i hundre etter «EM-seieren».

– Det er en fantastisk annerkjennelse for Oslo å bli kåret til Europas miljøhovedstad i 2019. Vi ligger i front på en rekke områder og passerte en milepæl i fjor da flere valgte å reise kollektivt framfor å kjøre bil. Nå satser vi fullt på grønn innovasjon, grønne jobber og grønt byliv. Hele byen inviteres med. I 2019 skal vi vise framtidens miljøløsninger sammen med Europa, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Han er i storslag etter kåringen i den tyske byen Essen fredag. Miljøbyråd Lan Marie Berg er ikke mindre stolt.

– Aldri har byenes rolle vært viktigere. Mens Trump fornekter klimaendringene, ser vi nå at byer over hele verden går foran i klima- og miljøarbeidet. Som Europas miljøhovedstad kan vi vise hvordan det gode byliv og god politikk henger sammen, sier Lan Marie Berg (MDG).

JUBELBILDET: Byrådsleder Raymond Johansen og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg ble behørig fotografert med miljøhovedstad-statuetten etter utnevnelsen i Essen. Foto: , Privat

Raymond Johansen sier utnevnelsen av Oslo som Europas miljøby er resultat av et langsiktig lagspill. Det er tredje gangen hovedstaden forsøker å få dette stempelet.

– Jeg er kjempestolt. Dette gir oss et kjempeløft i arbeidet for et bedre klima- og miljø som vi allerede er godt i gang med, sier byrådslederen til VG.

– Og i 2019 er det nytt kommunevalg?

– Ja, det gjør jo ingenting, det, svarer en smørblid Johansen mens han tar imot gratulasjoner fra andre delegasjoner etter utnevnelsen i Essen. Han vil vektlegge at det skal gjennomsyre hele byen fra barnehager til aldershjem at Oslo blir Europas miljøby i 2019.

Hadde god magefølelse

Da VG snakket med Lan Marie Berg torsdag, hadde hun allerede en dårlig skjult forventning om å gå til topps. Hun har de siste dagene vært i Essen sammen med byrådslederen og forsøkt å overbevise om at Oslo bør vinne kåringen.

– Jeg har en god følelse. Vi har vektlagt vår satsning på reduksjon av privatbilismen, tiltak for renere luft, flottere grøntområder og mer byliv i vår presentasjon som ble godt mottatt, sa Berg.

Fredag slapp hun jubelen løs sammen med byrådsleder Raymond Johansen i Essen i Tyskland der kåringen har pågått hele denne uka.

INNFØRTE DIESELBILSTOPP: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) avbildet i forbindelse med at 19.000 dieselbileiere i Oslo-området lot bilen stå på grunn av dårlig Oslo-luft i januar 2017. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Nå er jeg helt skjelven og litt rørt. Nå skal vi skape en heidundrandes miljøfest i Oslo om halvannet år, sier Lan Marie Berg til VG få minutter etter utnevnelsen i Tyskland.

Hun er helt fra seg av begeistring etter at Oslo trakk det lengste grønne strået i det prestisjefulle miljøby-EM.

– Blir dette dyrt for Oslo?

– Det viktigste blir at vi skal utvikle en klima- og miljøpolitikk som skal gjøre det enda bedre å puste og leve i denne byen, svarer Lan.

Oslo var også i finalen i 2014, men måtte da se seg slått av Slovenias hovedstad Ljubljana.

Forsvarer flytur til miljøkonferanse



Lan Marie Berg har måttet tåle mye kritikk for at hun ikke alltid har levd som hun har lært og prediket som miljøbyråd for Miljøpartiet De Grønne.

Til den store miljøhovedstad-konferansen i tyske Essen gikk turen med forurensende fly - og ikke tog som Berg ofte bruker på lengre reiser.

– Vi tok fly til Frankfurt, og vi skal fly tilbake til Gardermoen. Dette handler om helheten, og noen ganger må også jeg som MDG-politiker og byråd ta fly for å gjennomføre mine oppdrag. Dette illustrerer også at vi trenger en bedre togforbindelse mellom Norge, København og Tyskland, sier miljøbyråden til VG.

– Det var ikke aktuelt for deg som miljøforbilde å ta toget?

– Nei, denne gangen hadde jeg ikke tid til det.

Oslo konkurrerte med fire andre byer i finalen: belgiske Gent, den finske skimetropolen Lahti, portugisiske Lisboa og den estiske hovedstaden Tallinn.

