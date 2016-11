Mandag morgen lyser det rødt for luftkvaliteten i syv steder i Sør-Norge. Nå etterlyser Arbeiderpartiet i Oslo innføring av lavutslippssoner.

Luftforurensing og NOx De viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning i norske byer er nitrogenoksider (NO og NO 2, omtalt som NO x) og svevestøv (PM 2,5 og PM 10). NOx er reaktive gasser som dannes ved forbrenning. Eksos fra tunge og lette dieselkjøretøy er den dominerende kilden. For norske forhold har europiske forskere (Air Quality in Europe report som utgis av det europeiske miljøbyrået EEA) estimert at PM 2,5 og NO 2 var årsaken til henholdsvis 1 700 og 200 tilfeller av for tidlig død i Norge i 2012. Høye konsentrasjoner av NOx gir luftveislidelser, allergi, og forsurer luft, jord og vann. Bensinbiler slipper gjennomgående ut langt mindre av dette enn dieselbiler, men de har i snitt større utslipp av klimagassen CO2. Kilde: Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Statens vegvesen

Lørdag ble det for første gang i vinter varslet rødt nivå for byluften i Oslo. Mandag morgen er det registrert luftforurensning på rødt nivå to steder i hovedstaden, og dessuten i Bærum, Fredrikstad, Grenland, Lillehammer, Gjøvik og Hamar.

Samtidig er registrert moderat luftforurensning ytterligere syv steder: I Bergen, Drammen, Kristiansand, Lillesand, Sarpsborg, Moss, Stavanger og i Tromsø.

Rødt nivå er definert som «høy forurensning» og «betydelig helserisiko». Det betyr at personer med hjertekar- eller luftveislidelser bør unngå de mest forurensede områdene, ifølge Luftkvalitet.

Les også: Regjeringen sa ja til nye dieselgebyrer

Det er svevestøv, PM10, som forårsaker røde lys mange steder i Sør-Norge. Dette er ørsmå partikler, mindre enn en milliondels meter, som kan holde seg svevende i lang tid.

Verdier over 35 gram regnes som uakseptable i Norge. Oversikten viser at verdiene ved flere innfartsårer i landet lå på flere ganger denne verdien: I Oslo hadde måleren ved Hjortneskaia like ved E18 verdier på 152,7, mens Alnabru hadde 88,2.

Frykter ny eksos-vinter



Nå mener stortingsrepresentant og Oslo-politiker Jan Bøhler (Ap) at regjeringen må få opp farten med å gi Oslo adgang til å innføre permanente lavutslippssoner.

Byrådsleder og partifelle Raymond Johansen (Ap) fremmet mye av den samme kritikken mot regjeringen for snart et år siden.

– På tross av at Stortinget 3. mai enstemmig vedtok vårt lovforslag om innføring av lavutslippssoner i områder hvor det skjer overskridelser av grenseverdiene, har statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) stadig trenert arbeidet med forskriften, slik at vi går inn i en ny vinter uten tiltakene vi trenger, sier Bøhler til VG.

Han minner om at en ny vinter med mye eksos og svevestøv som enkelte dager blir liggende i ro nede i Oslo-gryta, er direkte helsefarlig for mange.

Dyre soner



Samtidig er han klar over at lavutslipssoner i praksis betyr at mange bilister må punge ut med penger utenpå alle fremtidige bompengeøkninger og bompengene de betaler fra før.

Men det er nødvendig med dette tiltaket for å skape renere luft, mener Bøhler.

Kommunen er i påvente av departementet allerede godt i gang med å forberede seg på å innføre permanente lavutslippssoner i Oslo, og de mest aktuelle er innenfor Ring 2, ifølge Bøhler.

Byrådet har allerede varslet at de vil ha en ekstra «bomring» innenfor ring 2, dersom de får innføre lavutslippssoner.





De har allerede bestemt at de ønsker å starte med sentrum innenfor Ring 2, som betyr innenfor Majorstua, Ullevål sykehus i øst og nord og Munch-museet i øst. I byrådserklæringen står det at sonen etter hvert skal gjelde hele Oslo innenfor Ring 3.

Gebyret vil trolig bli innkrevd ved kjøp av oblater for ett år, 30 dager eller ett døgn. Kommunene skal selv få bestemme prisnivået.

– Jobber med saken



Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) avviser at han driver med noen form for bevisst uthaling av saken i departementet. Både han og andre statsråder har tidligere påpekt at Oslo ikke bruker verktøy som allerede finnes i verktøykassen.

Som eksempel gir lovverket allerede Oslo og andre kommuner adgang til midlertidige lavutslippssoner i de mest forurensede områdene på dager med dårlig luft.

Når det gjelder muligheten til permanente soner med lavutslipp hvor det i praksis skal bli spesielt dyrt å kjøre for dieselbiler og lastebiler, så ligger denne saken fortsatt i departementet.

– Vi jobber med saken, som er på høring, skriver veistatsråden i en SMS til VG.

Solvik-Olsen minner også Bøhler om at den rødgrønne regjeringen gikk mot å innføre permanente lavutslippssoner i 2012.

Samferdselsministeren kan ikke si bestemt når høringen og saken er ferdig behandlet fra hans side.

– Det er litt avhengig av hvilke innspill som kommer, ifølge Solvik-Olsen.