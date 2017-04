Gunhild Stordalen skal dele scene med Obama: – Utrolig stolt

Gunhild Stordalen (38) sier hun er stolt over å skulle dele scene med et av sine forbilder: Barack Obama.

– Jeg synes det er utrolig kult at Barack Obama velger å gjøre sin første offisielle opptreden etter at han gikk av som president på en konferanse om mat og innovasjon, og er veldig stolt av å få stå på samme scene som ham, sier Gunhild Stordalen til VG.

Gunhild Stordalen * Norsk lege og miljøaktivist. * Siden 2010 gift med hotelleier og investor Petter Stordalen. * Sammen med ektemannen har hun grunnlagt stiftelsen, The Stordalen Foundation, der hun er styreleder. * Via stiftelsen er hun initiativtager til og president i EAT Foundation. * Rangert av Kapital som en av Norges 100 mest innflytelsesrike kvinner og utnevnt til årets kvinne 2013 av magasinet KK. * Utnevnt til Young Global Leader av Verdens økonomiske forum (WEF) i 2015. * I oktober 2014 ble hun diagnostisert med den livstruende bindevevssykdommen systemisk sklerose. * Etter eksperimentell behandling med cellegiftkur og eksperimentell stamcellebehandling i Nederland var prognosene positive, men høsten 2015 fikk hun et tilbakefall. * I april 2016 begynte hun samme behandlingen igjen. * Fra i fjor ble cellegiftbehandling med stamcellestøtte mot systemisk sklerodermi en behandling som gis i Norge. Kilde: NTB/Stordalen Foundation/VG.

De to skal delta på den store matinnovasjonskonferansen Seeds & Chips i Milano 8. til 11. mai og blir trukket frem av arrangøren som de viktigste møtedeltagerne:

– Vi er svært glade over å ha både tidligere president i USA Barack Obama og Gunhild Stordalen som våre viktigste foredragsholdere på årets klima-toppmøte, sier grunnlegger og styreleder i Seeds & Chips, Marco Gualtieri i en pressemelding.

Kamp for nok – og bedre mat



Seeds & Chips-konferansen har mye til felles med EAT Foundation's årlige EAT-konferanse, som også har som formål å bidra til at verdens befolkning får nok sunn mat, produsert på en bærekraftig måte.

– Innovasjon og teknologiske fremskritt vil være en viktig del av løsningen for en sunn, bærekraftig og velsmakende fremtid. På kort tid har Seed & Chips blitt en internasjonal arena EU-støttet arena, for å samle entreprenører, investorer og næringslivsledere fra hele verden for å vise frem nyskapende ideer og praktiske løsninger på mat og matproduksjon, sier Stordalen.

– For å sikre nok, sunn og næringsrik mat til 9–10 milliarder mennesker uten å ødelegge planeten, trenger vi mer kunnskap om sammenhengene mellom mat, helse og bærekraft og samarbeid for å utvikle og skalere opp effektive løsninger.

Les mer under bildet.

PÅ KLIMAMØTE: USAs tidligere president Barack Obama skal tale på en klimakonferanse - sammen med Gunhild Stordalen. Her fra da han holdt sin avskjedstale 10. januar i år. FOTO: THOMAS NILSSON/VG

Stordalen har motvillig fått mye oppmerksomhet på egen helse etter at hun høsten 2014 fikk den livstruende diagnosen systemisk sklerodermi. Hun valgte en eksperimentell behandling i Nederland; beinmargstransplantasjon med egne stamceller.

Det gikk bra, men så kom tilbakefallet høsten 2015. I april 2016 begynte hun på nye cellegiftkurer og gjennomgikk en ny stamcelletransplantasjon, som den første i verden med den diagnosen.

– Optimist



Nå gleder hun seg til å delta aktivt på både konferansen i Milano og under deres egen EAT-konferanse i Stockholm 12–13 juni.

– Jeg blir oppriktig optimistisk og inspirert av å møte ledere fra forskning, politikk og næringsliv fra hele verden, og se at stadig flere deler våre mål og ambisjoner, sier hun.

– Har du forsøkt å få Obama til deres EAT-konferanse?

– Jeg håper å få muligheten til å invitere ham til et fremtidig EAT forum, eller kanskje enda mer spennende Michelle Obama. Som førstedame har Michelle jobbet aktivt for å redusere barnefedme og sikre bedre mat til amerikanske barn, blant annet gjennom Let´s Move kampanjen.

Hun og mannen, Petter Stordalen, er store beundrere av Obama og var til stede i Washington DC på seremonien da han tiltrådte som president.

Stordalen startet EAT-initiativet under Stordalen Foundation, i samarbeid med Stockholm Resilience Center. I fjor inngikk de samarbeid med verdens nest største stiftelse, britiske Wellcome Trust, og sammen etablerte de EAT Foundation.

PS: Etter Stordalens nederlandske behandling har norske helsemyndigheter sagt ja til at den type behandling også skal gis til pasienter i Norge. Det er allerede behandlet seks pasienter ved Rikshospitalet.

