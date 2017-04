Flytter skolebarna til mest forurenset bydel – frykter Tobias (13) må flytte

Lungesyke Tobias Hilstad (13) sliter med å puste i forurenset luft. Den nye skolens beliggenhet gjør at familien frykter de må flytte.

Lungefibrose * Lungefibrose er en tilstand med arrdannelse i lungevevet. Det er sammenlignbart med et arr i huden etter et skrubbsår. * Lungene blir stivere og mindre bevegelige. Det reduserer gassutvekslingen mellom lunge og blod, noe som skaper økende pustevansker. * Det finnes ulike årsaker til noen får sykdommen. Som yrkes- og miljømessige årsaker, strålebehandling og bindevevssykdommer. * Tobias Hilstad har idiopatisk lungefibrose (IPF), som betyr at årsaken ikke er kjent. Det antas imidlertid at rundt 100 til 200 nye pasienter blir diagnostisert med IPF i Norge hvert år. * Gjennomsnittsalderen på dem som er diagnostisert med IPF er 65 år, og mennesker under 50 får sjeldent diagnosen. Kilder: NHI og LHL

– Vi føler at vi er nødt til å flytte på grunn av dette. Vi sender han ikke til sentrum på skolen. Det sliter på lungene hans og er som å be om at han skal få et kortere liv, sier moren Siv-Ann Hilstad.

I 2004 skrev VG om lungesyke seks måneder gamle Tobias Hilstad som har den sjeldne sykdommen lungefibrose. I 2013 fikk han i tillegg diagnosen Kols, og begge sykdommene gjør at Tobias sliter med å puste.

Han går sisteåret på Båsmo barneskole i Rana, og kommunen planlegger nå en omfattende skoleomlegging som innebærer å legge ned ungdomsskolene i bydelene.

Skolebarna skal flyttes til to skolebygg lokalisert midt i bykjernen, med ca. 400 elever hver.

Mest forurenset industristed i Norge

I mars i år ble det presentert en rapport fra Norsk institutt for luftforskning (NILU) basert på moseprøver som viser at Mo i Rana er det mest forurensede industristedet i Norge, skriver Rana Blad.

Instituttet viser videre til at der hvor målestasjonen står, som også er der de to skolebyggene er lokalisert, har høyest luftforurensning.

Foreldrene til Tobias, Bjørn og Siv-Ann Hilstad, frykter at hele skoledager i den mest forurensede delen av byen vil gjøre at sønnen deres får enda større plager.

– Det er mange ganger vi har kjørt mot byen men har måtte snudd og dratt hjem igjen. Tobias blir verre når han ikke får den lufta han trenger. Hvis han skulle vært en hel skoledag i sentrum har han ikke mye krefter igjen når han kommer hjem, forteller Siv-Ann Hilstad.

MÅ BYTTE SKOLE: Her er Tobias (13) sammen med mor Siv-Ann Hilstad og far Bjørn Hilstad på Båsmoen der de bor. I bakgrunnen ser man sentrum av Mo i Rana der Tobias må gå på skole etter den planlagte nedleggelsen av Båsmo ungdomsskole. Foto: Privat

Overlege: – Kan få pustevansker

Overlege Bjørg Evjenth, en av legene til Tobias, har forsket på forekomst av astma og allergi samt nitrogen oksid i utpust hos skolebarn i Nordland.

Hun ønsker ikke å kommentere Tobias tilfelle spesifikt, men uttaler seg på generelt grunnlag. Hun sier at luftforurensning som svevestøv, nitrogendioksid og svoveldioksid generelt forverrer kroniske luftveissykdommer.

– Det man vet er at luftforurensning kan skade slimhinnen i luftveiene. Det gjør at de som er kronisk lungesyk kan få forverring av symptomene med økt slim, tetthet i brystet og hoste. Det kan bety pustevansker og økt behov for medisinering, sier Evjenth.

Dette gjelder altså ikke bare sykdommer som kols, men også vanlige luftveissykdommer som astma og pollenallergi siden personer med disse sykdommene kan få økte symptomer ved mye luftforurensning. Således gjelder dette mange.

– Vi har i vår forskning vist at forekomsten av astma og allergi er to til tredoblet fra 1995 til 2008. Og man vet fra større byer som Bergen og Oslo at de dagene det er mest forurensning er det økt sykelighet. De det er verst for er de som har astma og kronisk lungesyke, sier Evjenth.

Mest forurenset ved skolene

Målestasjonen som måler forurensningen for Mo i Rana står på Moheia, som er der skolene skal lokaliseres. Mens skolen som Tobias flyttes fra ikke i like stor grad blir berørt av forurensningen i byen.

RØYKTEPPE OVER BYEN: Dette bildet er også tatt av familien der de bor. De forteller at det viser røykskyen fra industrien, sett fra hjemmet deres på Båsmo. Røyken fra jernverket er svært plagsom for Tobias Hilstad (13) som har en lungesykdom. Foto: Privat , IKKE VG-BILDE

– Forurensningsnivåene er høyest der målestasjonen står. Og den vil vanligvis være mye lavere ute ved Båsmo, som jo også ligger mye lenger unna E6 der hoveddelen av trafikken går, sier seniorforsker Dag Tønnesen fra NILUs avdeling for by og industri som tidligere har beregnet svevestøvkonsentrasjon i Rana (ekstern lenke).

Ordfører i Rana, Geir Waage, skriver i en epost til VG at konklusjonen fra Folkehelsa tidligere har vært at det ikke var helsefare forbundet med forhøyede verdier av tungmetaller i terrenget rundt industrien.

Men at det imidlertid skal følges nøye med på innholdet av enkelte tungmetaller i lufta.

– Jeg forstår at familien er bekymret. Det vil bli satt i verk flere tiltak som skal forbedre luftkvaliteten i blant annet gjennom flere grøntområder og redusert biltrafikk i sentrum av Mo i Rana, skriver Waage.

NEDLEGGELSER: Ordfører Geir Waagø i Rana kommune forteller at kommunen er forpliktet til å levere et tjenestetilbud som er i tråd med befolkningssammensetningen. – Når vi får færre barn i skolen og flere eldre må vi tilpasse tjenestetilbudet til dette, mener han. Foto: Thor Nielsen , VG

Kommunen: – Skolehverdagen vil bli tilrettelagt

Fungerende Rådmann i Rana kommune, Hege Nygård, forteller videre at det uavhengig av skolesaken jobbes aktivt med å forebygge og redusere svevestøv i byen.

– Hvilke helsemessige utfordringer er utredet tilknyttet å legge ungdomsskolen til Moheia?

– I dag er det både skole, barnehage og institusjonsdrift i det aktuelle området i sentrum. Kommunen har etablert system med gode varslingsrutiner, informasjon og tiltak på dager med høy luftforurensning. I forbindelse med etablering av den nye skolen vil det bli iverksatt støvdempende tiltak som vil redusere de helsemessige utfordringene ved svevestøv, skriver Nygård til VG.

Hun forteller videre at skolehverdagen vil bli tilrettelagt for barn med helsemessige utfordringer.

– Utfordringer knyttet til svevestøv vil være individuelt, og størst på dager med dårlig luftkvalitet. I perioder med høy luftforurensing iverksettes tiltak. Eksempelvis får barn som trenger ekstra tilrettelegging tilbud om å være inne når luftkvaliteten er dårlig, skriver Nygård.