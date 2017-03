Fisker etter stemmer i Lofoten: Slik vil de stoppe konsekvensutredning

HAVET UTENFOR RØST (VG) De har en ting til felles: De kjemper en desperat kamp for å komme over sperregrensen. Onsdag var de på fiske – og stemmefiske – på «hjemmebane».

Båten ruller farlig nær sjøsyke i den grove sjøen. 12 sekundmeters vind gjør den politiske fiskekonkurransen til en prøvelse:

Vi er ombord på den gamle hvalskuta «Gamle Lofotværing», en times ferd syd for Røst, nesten nede ved det omstridte Nordland 6-feltet, som Ap vil konsekvensutrede for oljeutvinning.

Lofoten-saken Aps programkomite vil ikke konsekvensutrede oljeutvinning av områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i den neste stortingsperioden. Med ett unntak; de vil konsekvensutrede Nordland 6, ca 15 kilometer syd for Røst, ytterst i Lofoten. Det skaper strid. Partiledere fra SV, Venstre, De Grønne, KrF, Sp og Rødt var onsdag på Røst i Lofoten for å markere sin motstand mot oljeutvinning i området. Konsekvensutredning betyr å undersøke om det er olje- og gassforekomster der og hvilke konsekvenser en utvinning vil kunne få. Nordland VI blir ansett for å være det viktigste området for oljeindustrien å konsekvensutrede, fordi det er dette området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja som anses for å være olje-indrefileen i området.

– Jeg blir deppa

– Jeg blir deppa over partier og politikere som viser så liten respekt for det forvaltningsregimet de selv har vært med på å lage: Det regimet sier det er ok med oljevirksomhet de fleste steder, men ikke i sårbare områder. Lofoten 6 er ikke bare det; det er blant stedene på kloden med størst tetthet av gytende fiskebestander, sier De Grønnes Rasmus Hansson.

Vi slipper ham først til fordi han ble fiskekongen da Norges Naturvernforbund inviterte toppolitikere til fiske og debatt på Røst i Lofoten onsdag.

Han dro opp tre torsk og to brosmer fra 80 meters dyp. Det gliste han godt over, men meningsmålingene forteller at hans parti for tiden ligger under den magiske sperregrensen på fire prosent, som i meget stor grad begrenser muligheten til å få politikerne inn på Stortinget.

Sperregrense-kameratene



På fisketuren deltok også lederne for klimaprofil-partiene Venstre og SV:

På Infacts partibarometer i VG for februar, fikk Venstre 4,4 prosent, SV 4,8 prosent og De Grønne 3,3 prosent. KrF fikk 5,5 prosent.

– Det er en utfordring vi må løse selv; vi kan ikke skylde på andre. En viktig årsak er at vi ikke har lykkes i å gjøre klimautfordringen til endel av folks hverdag, sier Hansson.

– De Grønne forsøker, blant annet ved å foreslå 20 kroner literen for diesel?

– Ja, vi er det eneste partiet som tør si høyt at vi må få mye billigere biodrivstoff og mye høyere pris på forurensende drivstoff. På samme måte som vi er det eneste partiet som vil stanse fremtidig oljeutvinning ved å si nei til de neste konsesjonsrundene. Vi gjør det fordi vår olje og gass har bidratt til 14 milliarder tonn CO2-utslipp, mens vi på land slipper ut 53 millioner tonn i året. Da er det på tide å si stopp, sier han.

Her i Lofoten har det skjedd et markant stemningskifte: Mens det bare for få år siden var mange som var positiv til å kombinere fiske med oljeutvinning, sier politikerne i alle de seks kommunene her ute nå nei til konsekvensutredning.

FISKEHODE-BILDE: Venstre-leder Trine Skei Grande tok bilde av fiskehoder til tørk, sammen med SV-leder Audun Lysbakken. Hodene eksporteres til Nigeria hvor de brukes til fiskemel. Foto: JØRGEN BRAASTAD , VG

Om eget parti: Helt bak mål



VG fikk faktisk store problemer med å finne en eneste blant de 550 innbyggerne på Røst, som sier ja til konsekvensutredning.

Ikke engang Aps Røst-ordfører Tor-Arne Andreassen gir støtte til sitt eget partis forslag om å konsekvensutrede Nordland 6.

– Jeg kjenner ingen. Den folkelige motstanden er massiv og jeg synes det er helt bak mål det mitt eget parti holder på med. Fiskeriinteressene er så viktige for samfunnet vårt, at vi ikke kan gamble med det.

Pubeier Steinar Greger ved Skomværkroa på Røst er det nærmeste vi kommer. Han driver en pub som trenger flere innbyggere:

– Fiskeri er viktig for oss, men hvis oljeutvinning vil kunne gi flere arbeidsplasser, så kan det være verdt det.

Ute på havet er det en kvinne som sliter.

Venstre-leder Trine Skei Grande var den eneste som ikke fikk fisk. Hun gratulerte Hansson så mye, men innrømmer at det var bittert.

– Jeg må innrømme at jeg ikke likte det.

– Dere har profilert dere som et miljøparti, men har ikke fått noen gevinst som har brakt dere vekk fra sperregrense-spøkelset. Hvorfor?

– Folk må oppleve at klima er viktig for vår eksistens. På Svalbard har Venstre 22 prosent oppslutning; der ser de med egne øyne at fjell som ikke har rast før, nå truer byen. Vi kommer til å prioritere klima fordi vi må gjøre det som er rett, ikke det som eventuelt er riktig taktisk.

FISKEGLEDE: SV-leder Audun Lysbakken ventet og ventet og fikk ikke napp. Men til slutt dro han fornøyd opp to torsk. Foto: JØRGEN BRAASTAD , VG

Hvalbuk full av plast



SV-leder Audun Lysbakken (en torsk og en brosme) gikk onsdag ut i VG og stilte ultimatum til Ap: SV inngår ingen regjeringsavtale med Ap, hvis de står på at Nordland 6 skal konsekvensutredes.

– Hvorfor kjører dere så hardt på klima, når det bringer dere til et liv ved sperregrensen?

– Fordi det er uansvarlig å ikke gjøre det som må til for å snu temperaturøkningen på kloden. Jeg er sikker på at klima etterhvert vil bli en viktig sak for velgerne; vi ser det blant de unge velgerne. Når klassisk naturvern treffer, så påvirker det folk: Du skjønner at plastposeavgiften kan ha noe for seg når en hval ligger der med buken full av plast.

– Nå viser radaren at havet er full av fisk, roper skipper Odd Refsvik; får dere ikke noe nå, får dere aldri noe.

– Er sta



KrFs 1. nestleder, Dagrun Eriksen, lyser opp – for skipperen hadde rett: En bromse havner i fiskekassen.

Mens SV og Sp sier de er garantist for at Ap ikke får med seg et rødgrønt flertall for konsekvensutredning, sier KrF at de er det sammen med Venstre, når det en borgerlig regjering.

– Selv om vi er små, har vi vist at vi er sta og er en garantist for at denne regjeringen ikke får flertall for konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er godt å oppleve at folkemeningen er med oss her oppe, sier hun.

Et folkemøte onsdag kveld på Røst, viste at alle partiene på sjarmturen til Lofoten, opplever at de er på hjemmebane; ingen av de rundt 60 fremmøtte sa de ville ha konsekvensutredning. Men de var opptatt av å få drahjelp til å utvikle samfunnet sitt, uten olje.

Grande sa at de vil jobbe for at deres råvarer ikke bare blir sendt avgårde, men at de i større grad kan bli bearbeidet før de blir eksportert.

– Som moren min sa; i landbruket sender de ikke hele kua avgårde.