Eiffeltårnet og Holmenkollenbakken blir farget grønn fredag

Paris-avtalen trer i kraft fredag. Det feires med grønt Eiffeltårn i Paris og grønn Holmenkollbakke.

I Paris lyser de fredag kveld opp Eiffeltårnet i grønt for å feire at Paris-avtalen trer i kraft 4. november.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) har sørget for at det samme skjer i Oslo.

Paris-avtalen * Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015 som trer i kraft i dag, 4. november etter at nok land har godkjent den. * Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. * Norge deponerte ratifikasjonsdokumentene i FN mandag 20. juni som det 18. landet og det første industrilandet i verden. * Kina og USA er også med. De to landene står for til sammen 38 prosent av verdens CO2-utslipp. (Kilder: Regjeringen, NTB, VG)

– Vi velger å lyse opp Holmenkollbakken for å markere denne viktige dagen. Holmenkollen er vårt nasjonale symbol for snø- og vinterglede. Vi vet at klimaendringene betyr mindre snørike vintre, men med Paris-avtalen skal vi og verden gjøre alt vi kan for å redusere global oppvarming, sier han til VG.

– Hva betyr det konkret at avtalen trer i kraft?

– Det betyr at avtalen blir internasjonal rett og at det binder de landene som har signert den til å iverksette tiltak for å nå målene de enkelte land har forpliktet seg.

– Rekordfart



At avtalen trår i kraft bare ett år etter avtalen ble inngått, er viktig, sier Helgesen.

– Det har skjedd på rekordtid, hvor land som Kina og USA er med: Det er et kraftig signal til politikere og markeder om at nå er det alvor.

– FNs miljøsjef, tidligere SV-leder Erik Solheim, la frem nye tall torsdag som viser at takten i klimakuttene er altfor små til å nå målene i Parisavtalen?

– Det bare underbygger at ambisjonene må økes. Det er derfor Parisavtalen er så viktig. Men det har faktisk skjedd mye i år: Verden har i år blitt enig om flere nye klimatiltak som vil redusere temperaturøkningen gjennom nedfasing av HFK-gassene og nye klimatiltak i internasjonal luftfart og sjøfart. Derfor er 2016 et tidsskille i global klimapolitikk.

– Investeringene vrir seg



Helgesen legger til:

– Jeg er på en energikonferanse i Paris akkurat nå som først og fremst dreier seg om klima og grønnere energi. Flere av de store oljeselskapene er til stede. De gir klare signaler om at de ser at investeringene er i ferd med å vri seg til fornybar teknologi og energi. Dessuten der det veldig positivt at halvpartene av landene som har ratifisert Parisavtalen har meldt inn at de vil innføre CO₂-avgift.

– I Norge fremstår dragkampen for et grønt skifte om en økning av dieselavgiften på 35 øre?

– Avgifter er ett av fler viktige virkemidler, at akkurat den avgiften utgjør det grønne skiftet er misvisende. Det er atskillig mer i statsbudsjettforslaget vårt som betyr mer for klimaet.

65 prosent



Etter at Indonesia ratifiserte Parisavtalen mandag og Sør-Afrika onsdag har 92 land ratifisert avtalen verdens land forhandlet frem i Paris før jul i fjor.

Det ble stilt krav til at avtalen ikke skulle tre i kraft før land som samlet står for 55 prosent av utslippene, har ratifisert den.

Ut fra prosentene som er tillagt landene dekker ratifikasjonene nå godt over 65 prosent av utslippene.

