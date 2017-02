Byrådet vurderer en ny bilavgift

Byrådet i Oslo skal vurdere en ny avgift for diesel- og bensinbiler. Avgiften kommer i tillegg til endringene i prisene i bomringen.

Som følge av Oslopakke 3-avtalen skal det innføres nye bomstasjoner i flere omganger. I tillegg er politikerne enige om å endre prisene i bomringen slik at man betaler etter hvor mye bilen slipper ut.

Ifølge Aftenposten, som omtalte saken først, jobber byrådet nå med enda en ny avgift for diesel- og bensinbiler.

Den nye avgiften vil komme som et resultat av at Oslo kommune på tampen av fjoråret fikk muligheten til å innføre det som kalles lavutslippssoner.

Ekstra avgift

Det er disse sonene som nå vurderes i byrådet og som ifølge avisen vil føre til en ekstra avgift for å kjøre innenfor kommunens grenser.

Aftenposten skriver også at det vil bli mulig å kreve gebyr innenfor et mindre område, for eksempel Ring 2, og at hensikten er å redusere biltrafikken, og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.

Da VG forsøkte å få en uttalelse fra byrådet torsdag kveld, ble det fortalt at samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg er på ferie og kan ikke uttale seg om den nye avgiften nå.

Ikke vedtatt

Samtidig får VG opplyst at denne saken er til behandling i byrådet. Saken skal ikke være vedtatt, men vurderes.

Aftenposten hevder likevel å være sikker på at byrådet ønsker å innføre en avgift for tunge kjøretøy allerede i år.

Den nye avgiften vil få konsekvenser for hvor mange mennesker som regnes å bo i områder med for høy luftforurensing, ifølge Aftenposten.

Uklart hvor mye det vil koste

– Muligheten til å innføre lavutslippssoner kom på plass ved nyttår, og vi jobber nå med å avklare hvordan dette skal innføres i Oslo, i tråd med bystyrets vedtak. Den faglige utredningen vi har fått utarbeidet, anbefaler å starte med tunge kjøretøy uten Euro VI-motor, siden de forurenser mest, sier samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til Aftenposten.

Byråden har imidlertid ikke villet gi et svar på hvor mye den nye avgiften vil koste for folk som kjører diesel- og bensinbiler.