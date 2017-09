Ap-Berntsen ut mot Støre etter avfallsdeponi-freding

Ap-leder Jonas Gahr Støre får så ørene flagrer etter at han lover å frede Brevik mot å få nasjonalt avfallsdeponi. Ap-kjempen Thorbjørn Berntsen er en av de som reagerer.

Det vekker sterke reaksjoner at Ap-leder Jonas Gahr Støre har snudd i to lokale saker i den siste uken av valgkampen. Han har blitt kritisert for at han har åpnet for å kunne snu i spørsmålet om fremtidig flyplass på Andøya.

Deponistriden Langøya i giftavfallsdeponi i Holmestrandfjorden er i dag nasjonalt mottak av gift fra industrien. Bruddet har siden 1993 blitt brukt av Bjørn Rune Gjelstens Norsk Avfallshandtering (NOAH) til deponi av farlig uorganisk avfall. Anlegget begynner å bli fullt og det trengs et alternativ innen 2021/2022. Norcems gruver i Brevik har av ulike offentlige etater blitt fremholdt som det faglig beste alternativet, men det er omstridt og motstanden er stor lokalt.

Onsdag gikk han ut i NRK og garanterte at det ikke blir nasjonalt giftdeponi i Brevik. Han sier han først vil ha en nasjonal strategi for håndtering av farlig avfall.

Ap-Berntsen: Brevik er ideelt

Ap-kjempen Thorbjørn Berntsen er kritisk.

– Brevik er ut i fra alle faglige bedømminger et ideelt sted. Jeg vet ikke andre steder med bedre muligheter. Hvis det nå skal komme ytterligere utredninger, risikerer vi at et nytt anlegg ikke står klar når Langøya er full. Da kan vi få tilstander hvor gift blir liggende rundt omkring i påvente av lagring. Det har vi ingen gode erfaringer med, sier Berntsen.

Som miljøvernminister fra 1990 til 1997 var han med på å legge grunnlaget for deponiet på Langøya.

IDEELT: Thorbjørn Berntsen har jobbet med den omstridte avfallsdeponisaken siden 1990-tallet. Han sier at Brevik er det beste alternativet. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Min erfaring er at det uansett hvilke sted man velger, så vil det være sirkus og stor lokal motstand. Vi så det flere steder og vi ser det nå i Brevik. Du får gi beskjed til Støre om at han kan ringe meg, hvis han trenger råd, sier Berntsen.

– Setter 700 arbeidsplasser i Fredrikstad i fare



Nei til Brevik gir sjokkbølger helt andre steder:

– Støre setter 700 arbeidsplasser hos oss her i Fredrikstad i fare. Vi er helt avhengig av å få levert avfallssyre og det vil få store konsekvenser hvis Brevik-alternativet faller. Jeg trodde Ap var positiv til industrien og at de faktisk avventer konsekvensutredninger før beslutninger tas. Dette er bare tragisk, sier hovedtillitsvalgt Per Øistein Kivijarvi i LOs Industri Energi-forening i Kronos Titan i Fredrikstad.

SNART FULLT: Deponiet på Langøya ved Holmestrand er i ferd med å bli fullt og det må skaffes et alternativt lagringsted på få år. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Det kan jeg dessverre bekrefte. Det er en trussel for oss og kan sette bedriftens fremtid i spill. Blir det ikke Brevik-løsning, ser jeg få muligheter til alternativer når Langøya blir full, sier administrerende direktør Per Thoen i Kronos Titan AS.

– Dramatisk dumt



Leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, er sjokkert.

– Dette er en dramatisk dum uttalelse fra Ap-leder Jonas Gahr Støre. Det er nesten ikke til å tro: Støre undergraver hele planprosessen for et fremtidig avfallsdeponi, som Norge er nødt til å etablere. Det er igangsatt en uavhengig konsekvensutredning av de to aktuelle stedene, Brevik og Rausand i Møre og Romsdal. Når han verner Brevik før prosessen er ferdig, undergraver han hele arbeidet og setter flere tusen industriarbeidsplasser i fare, sier leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen:

– Over 200 bedrifter er avhengig av å levere giftig avfall, 140 av dem er helt avhengige av det. Vi vet at dagens anlegg på Langøya utenfor Holmestrand er fullt i 2020-2021. Når han nå vil begynne på nytt, vil det ikke være realistisk at et nytt anlegg står klart. Det kan tvinge flere bedrifter til å stanse virksomheten, sier lederen av NHOs største forening.

Les: Støre ville ikke snu på Andøya

Jubel i Brevik



Leder i Brevik Vel, Thor Kamfjord, er jublende glad for nyheten.

– Dette er veldig gledelig og var helt nødvendig, han til NRK.

Det er ikke Bellona-leder Frederic Hauge.

– Dette er fullstendig katastrofe og noe av den verste populismen jeg har sett. Dette kan eksempelvis være kroken på døren for 700 arbeidsplasser ved Kronos Titan i Fredrikstad, som er helt avhengig av å få levert sin syre til et avfallsdeponi, sier Bellona-lederen.

Les: Langvarig strid om deponiet

– Vil ikke tvinge



Støre lar Aps energi- og miljøpolitisk talsperson, Terje Aasland, svare.

«Dette er ingen kursendring. Arbeiderpartiet vil ikke tvinge et nasjonalt deponi for farlig avfall på et lokalsamfunn som sier nei, og vi kommer til å legge frem en grundig plan for videre håndtering av farlig avfall i Norge hvis vi vinner valget», skriver han i en mail til VG.

«Debatten om deponi i Brevik har illustrert at vi trenger en helhetlig tilnærming til håndtering av farlig avfall. En nasjonal strategi må se på hvordan vi kan redusere avfallsmengden, mulighetene for gjenbruk og behov for deponi. Dette er i tråd med målet om en sirkulær økonomi», fremholder han.