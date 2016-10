Klart for nikabforbud i skolen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) starter allerede i høst arbeidet med å forby heldekkende ansiktsplagg på norske skoler, høyskoler og universitet, melder Vårt Land.

– Vi setter i gang arbeidet raskt – for å fjerne tvil, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under innspurten av årets trontaledebatt, melder Vårt Land.

Dermed unngikk Stortinget en situasjon der det ble demonstrert splid med regjeringspartner Frp under en avstemning i Stortinget. Han kommer også et Ap-forslag om å stortingsbehandle forbud mot ansiktsdekkende plagg i forkjøpet.

Religiøse plagg ** Nikab: Ansiktsdekkende slør som henger under øynene og dekker nese og munn. Brukes sammen med hijab. ** Hijab: Utbredt sjal som dekker hodet og håret. Mange versjoner, festes som oftest stramt under haken. ** Burka: Heldekkende hode- og kroppsplagg som bare har en liten åpning til ansiktet, i Afghanistan ofte med gitter.

Nasjonalt regelverk



– Kunnskapsdepartementet kommer til å sette i gang arbeid for at vi skal få et nasjonalt regelverk for å hindre heldekkende plagg som dekker hele ansiktet, nettopp i skoler, universiteter og høyskoler, opplyste Røe Isaksen.

Heldekkende ansiktsplagg er trolig et svært lite problem i norsk grunnskole. Røe Isaksen tror likevel det kan være mer utbredt innen universitets- og høyskolesektoren. Kunnskapsministeren vil vurdere om forbudet skal gjelde bare i klasserommet, i hele undervisningsbygget og på utdanningsinstitusjonens område.

Debatten har rast etter at innvandringsminister Sylvi Listhaug avviste et nasjonalt forbud. Kort tid etter varslet Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre et forslag om at elever og studenters ansikt ikke skal være tildekket på skolen.

Skjerf og lommetørklær



VG snakket med Røe Isaksen etter trontalen.

– Hvorfor gjør dere dette nå?

– Først og fremst for at diskusjonen har kommet opp. Vi har jo et regelverk i dag som gjør at alle skoler og høgskoler kan forby heldekkende ansiktsplagg. Jeg har alltid ment at det er noe institusjonene bør gjøre. Sånn sett er det ikke noe prinsipielt iveien for et nasjonalt regelverk.

– Jeg er, og kommer fortsatt til å være veldig kritisk til at vi skal forby bestemte klesplagg. Vi må lage en regulering som er nasjonal og som tar utgangspunkt i at det å være på skolen er annerledes enn de fleste andre situasjoner.

– Dette forbudet retter seg mot nikab?

– Regelverket betyr også at du ikke kan sitte med et lommetørke eller skjerf foran ansiktet i klasserommet, så det vil ikke være formulert på en måte som gjør at det bare vil ramme nikab. Men i praksis er det ikke så mange andre plagg det er snakk om.

Støre er fornøyd



Ap-leder Jonas Gahr Støre sier i en kommentar til VG at han er fornøyd med at Høyre har snudd.

– Det er bra at Høyre har snudd og nå støtter vårt forslag, sånn at vi kan få på plass nasjonale regler som sikrer at ansiktet skal være synlig i norsk skole og utdanning, sier han.

– Vi har vært vitne til en svært uryddig håndtering av denne saken. Først ga regjeringen Stortinget beskjed om at de var imot. Så ville Frp på Stortinget danne flertall mot Frp og Høyre i regjering, og nå er Høyre og Frp, både i regjering og på Stortinget for. Det er bra, nå kan reglene komme på plass, sier Støre videre.

Studentene protesterer

Leder Marianne Andenæs i Norsk studentorganisasjon (NSO) mener et forbud mot ansiktstildekking er i strid med prinsippet om lik rett til utdanning, og ønsker en videreføring av dagens praksis der reglene fastsettes lokalt.

– Vi mener at et generelt forbud mot slike plagg må begrunnes faglig. Dersom det ikke er til hinder for undervisningen, er det ingen grunn til å forby dette, og på den måten utestenge en bestemt gruppe studenter fra høyere utdanning, sier Andenæs til NTB.

NSO har tidligere vedtatt at «Alle skal fritt kunne bære religiøse klesplagg og symbol, så lenge det ikke er til hinder for gjennomføring av undervisning og praksis. Dersom et klesplagg eller symbol ikke skal tillates må det ligge en sterk og konkret faglig vurdering til grunn.