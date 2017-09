Kjørte mot kjøreretningen i tunnel – politiet vurderer førerkortbeslag

Etter et trafikkuhell i Svartdalstunnelen i Oslo snudde biler og kjørte i motgående kjørefelt. – Det er livsfarlig, sier politiet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Oslo politidistrikt melder på Twitter rett før klokken halv fem at det har vært et trafikkuhell i Svartdalstunnelen, den østligste delen av Operatunnelen under Ekeberg og Simensbråten.

Som følge av dette har mange biler snudd og kjørt motgående felt ut igjen, ifølge politiet.

– Dette er IKKE greit, skriver Oslo-politiet på Twitter.

Operasjonsleder Tor Grøttum sier dette kan forårsake nye alvorlige ulykker og at politiet ser alvorlig på dette. Han opplyser at minst to biler er tatt hånd om av politiet.

– Vi har kontroll på flere biler der oppe. Reaksjonen kan være førerkortbeslag, det er livsfarlig å kjøre i motgående felt.

Han sier det er mye trafikk i Oslo etter mange større arrangementer i sentrum.

– Køen vil nok vedvare en stund til, sier han.

Vegtrafikksentralen Øst melder på Twitter 17.20 at Svartdalstunnelen i retning sentrum er åpen for trafikk etter opprydningsarbeid.